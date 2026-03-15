Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Laurent-du-Maroni. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Laurent-du-Maroni, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Sophie CHARLES DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
|872
|32,50%
|Léon BERTRAND UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
|846
|31,53%
|Lénaïck ADAM NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
|804
|29,97%
|Wender KARAM LA NOUVELLE NAISSANCE
|115
|4,29%
|Paul PERSDAM GUYANE ESPOIR
|46
|1,71%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Maroni Partiels *
|Taux de participation
|49,54%
|Taux d'abstention
|50,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 737
* Résultats partiels sur 37% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Laurent-du-Maroni en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
19:21 - Les données démographiques de Saint-Laurent-du-Maroni révèlent les tendances électorales
Dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 66% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,17% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 918 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,42% et d'une population étrangère de 36,28% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,56% à Saint-Laurent-du-Maroni, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Laurent-du-Maroni pour la municipale 2026
Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Laurent-du-Maroni il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 12,63% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,64% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 1,64% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Laurent-du-Maroni comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 24,12% aux élections européennes. Le parti d'extrême droite faisait figure de grand absent à ce stade.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Laurent-du-Maroni
Lors des municipales de 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni, l'abstention avait culminé à 51,01 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale. 6 196 votants s'étaient à l'inverse déplacés, l'épidémie de Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 79,17 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 70,68 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 77,44 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 94,91 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste. Cette particularité à Saint-Laurent-du-Maroni sera en tout cas l'un des pivots de cette élection municipale.
15:59 - Saint-Laurent-du-Maroni : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,12%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) à l'avant de la course avec 45,43% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 35,39%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des voix dans la commune.
14:57 - Saint-Laurent-du-Maroni : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date
Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Laurent-du-Maroni soutenaient en priorité Lénaïck Adam (Ensemble !) avec 46,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,48% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Laurent-du-Maroni qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 62,00% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 12,63%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 52,64%, contre 47,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Laurent-du-Maroni dessine donc une commune politiquement très disputée.
12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Laurent-du-Maroni
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Laurent-du-Maroni, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 390 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 335 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 72,32 % en 2024 (contre 39,40 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 380 500 euros de recettes en 2024, contre quelque 1,92713 million d'euros (1 927 130 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 21,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Municipales 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni : un résultat sans suspense
Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Saint-Laurent-du-Maroni peut s'avérer intéressant. Au terme du premier tour, Sophie Charles (Divers) a raflé la première place en obtenant 3 174 soutiens (52,22%). Dans la position du principal opposant, Lenaïck Adam (Divers centre) a rassemblé 1 717 votes (28,25%). Une troisième force s'est dégagée derrière Jessi Americain (Divers), avec 315 suffrages (5,18%). Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Saint-Laurent-du-Maroni sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Saint-Laurent-du-Maroni. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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