Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Laurent-du-Maroni. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Laurent-du-Maroni, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Sophie CHARLES
Sophie CHARLES DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS 		872 32,50%
Léon BERTRAND
Léon BERTRAND UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI 		846 31,53%
Lénaïck ADAM
Lénaïck ADAM NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR 		804 29,97%
Wender KARAM
Wender KARAM LA NOUVELLE NAISSANCE 		115 4,29%
Paul PERSDAM
Paul PERSDAM GUYANE ESPOIR 		46 1,71%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Maroni Partiels *
Taux de participation 49,54%
Taux d'abstention 50,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 737

* Résultats partiels sur 37% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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