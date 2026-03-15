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19:21 - Les données démographiques de Saint-Laurent-du-Maroni révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 66% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,17% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 918 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,42% et d'une population étrangère de 36,28% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,56% à Saint-Laurent-du-Maroni, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Laurent-du-Maroni pour la municipale 2026 Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Laurent-du-Maroni il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 12,63% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,64% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 1,64% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Laurent-du-Maroni comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 24,12% aux élections européennes. Le parti d'extrême droite faisait figure de grand absent à ce stade.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Laurent-du-Maroni Lors des municipales de 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni, l'abstention avait culminé à 51,01 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale. 6 196 votants s'étaient à l'inverse déplacés, l'épidémie de Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 79,17 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 70,68 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 77,44 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 94,91 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste. Cette particularité à Saint-Laurent-du-Maroni sera en tout cas l'un des pivots de cette élection municipale.

15:59 - Saint-Laurent-du-Maroni : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,12%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) à l'avant de la course avec 45,43% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 35,39%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des voix dans la commune.

14:57 - Saint-Laurent-du-Maroni : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Laurent-du-Maroni soutenaient en priorité Lénaïck Adam (Ensemble !) avec 46,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,48% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Laurent-du-Maroni qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 62,00% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 12,63%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 52,64%, contre 47,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Laurent-du-Maroni dessine donc une commune politiquement très disputée.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Laurent-du-Maroni Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Laurent-du-Maroni, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 390 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 335 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 72,32 % en 2024 (contre 39,40 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 380 500 euros de recettes en 2024, contre quelque 1,92713 million d'euros (1 927 130 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 21,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni : un résultat sans suspense Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Saint-Laurent-du-Maroni peut s'avérer intéressant. Au terme du premier tour, Sophie Charles (Divers) a raflé la première place en obtenant 3 174 soutiens (52,22%). Dans la position du principal opposant, Lenaïck Adam (Divers centre) a rassemblé 1 717 votes (28,25%). Une troisième force s'est dégagée derrière Jessi Americain (Divers), avec 315 suffrages (5,18%). Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.