Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var

Tête de listeListe
Marc Orsatti
Marc Orsatti Liste d'union à gauche
Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var
  • Marc Orsatti
  • Francoise Costagliola
  • Antoine Marchese
  • Céline Petit
  • Frederi Candau
  • Marie-Paule Vanhulle
  • Fernando Pascual
  • Catherine Torcat
  • Alain Martinez
  • Patricia Boughanmi Papi
  • Rodolphe Personnaz
  • Céline Fournier
  • Eric Carbone
  • Evelyne Verutti
  • Pascal Barres
  • Nicole Guichardaz
  • Michel Torcat
  • Ingrid Porqueddu
  • Noé Ouertani
  • Roselyne Lefevre
  • Damien Garcia
  • Carla Saluzzo
  • Nicolas Rousseau
  • Marie-Claire Fourcade
  • Maurice Bacconin
  • Andrée Morgante
  • Patrick Sauvaigo
  • Francoise Boterro Martinez
  • Pierre Parnet
  • Lisa Bailly-Maitre
  • Cyril Bellucci
  • Mariama Ba--Sy
  • Michel Braganti
  • Fabienne Deloffre
  • Frédéric Roussel
  • Carole Petit
  • Esteban Tiedra Garcia
  • Chantal Ollivault
  • Jean-Pierre Braganti
  • Nicole Revello
  • Jean-Claude Poirier
Patrick Villardry
Patrick Villardry Liste divers droite
VIVONS SAINT-LAURENT
  • Patrick Villardry
  • Emmanuelle Bazoche
  • Claudio Mazzola
  • Valérie Arnoux
  • Jean-Louis Perrier
  • Severine Doucement
  • Gilbert Mazoyer
  • Catherine Rovera-Gorlero
  • Alain Digoin
  • Christine Baldin
  • Robert Romano
  • Hourya Franchi
  • Alain Acchiardi
  • Nadia Pengial
  • Nicolas Salas
  • Cassandra Lamotte
  • Sebastien Llorca
  • Camille Fremond
  • Gerard Salomon
  • Henriette Scalseggi
  • Philippe Perez
  • Sophie Migairou
  • Didier Houcke
  • Sophie Lebrun
  • Raoul Durante
  • Emmy Benotmane
  • Christian Scarpati
  • Gaelle Bergel
  • Pascal Martin
  • Alexandrine Zanchi
  • Gerard Cavallera
  • Delphine Lecomte
  • Romain Martinetti
  • Katia Soualil
  • Joseph Seklaoui
  • Françoise Riccobono-Mazzola
  • Alain Salas
  • Claude Cauvin
  • Loïc Olivero
Joseph Segura
Joseph Segura Liste d'union à droite
LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
  • Joseph Segura
  • Brigitte Lizee-Juan
  • Thomas Berettoni
  • Danielle Hebert
  • Eric Bonfils
  • Marie-Paule Galéa
  • Marcel Vaïani
  • Sabine Vitielli
  • Yoann Suau
  • Florence Espanol
  • David Dalmasso
  • Latifa Chaoui
  • Jean-Pierre Pauselli
  • Juliette Barale Taffani
  • Mourad Ighzernali
  • Sonia Hamoudi
  • Pierre Zerbini
  • Emilie Delor
  • Raphaël Palayer
  • Michele Cignetti-Bois
  • Michel Elbaz
  • Laurie Moretto-Allegret
  • Christophe Coanus
  • Sonia Sorrentino
  • Christian Radigales
  • Fabienne Travia
  • Jean-Luc Potherat
  • Virginie Gay
  • Stephane Jeannot
  • Alexandra Dey
  • Jérôme Garin
  • Corinne Nesonson
  • Xavier Laguerre
  • Astrid Ramella-Vicente
  • Bernard Cras
  • Fatiha Gourves
  • Jonathan Soulier
  • Marie Gras
  • Ludovic Rigo
  • Henriette Vidal
  • Jean-Paul Alimi
Rafael Quessada
Rafael Quessada Liste d'union à l'extrême-droite
LES LAURENTINS D'ABORD
  • Rafael Quessada
  • Sandrine Belot
  • Gérard Jourdon
  • Nicole Roux-Dubois
  • Gilles Allari
  • Patricia Canestrier
  • Thomas Giroud
  • Laurence Carrasco
  • Christian Vaglio
  • Servane de Almeida
  • Pierre Egea
  • Françoise Todde
  • Rémi Driussi
  • Martine Bencteux
  • Bruno Bastiani
  • Axelle Astier
  • Olivier Criado
  • Brigitte Vigne
  • Dan Marciano
  • Yolande Pruvost
  • Nicolas Faraut
  • Séverine Giussani
  • Alain Cortambert
  • Roxane Chaussat
  • Alain Del Lungo
  • Anne-Marie Arnaud
  • Sébastien Vandevoorde
  • Audrey Guido
  • Jean-Pierre Boudret
  • Françoise Thiou
  • Jean-Pierre Liminana
  • Virginie Guepratte Darbes
  • Benoit Oudinot
  • Nathalie Jacquet-Moitié
  • Olivier Chillon
  • Jeanne-Marie Quessada
  • Oualid Ghouaiel
  • Marie-France Corvest
  • Michel Geoffroy
  • Valérie Oddo
  • Yves Dubois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Segura
Joseph Segura (29 élus) La proximite au coeur de notre action 		4 370 54,57%
  • Joseph Segura
  • Brigitte Lizee-Juan
  • Thomas Berettoni
  • Danielle Hebert
  • Albert Besson
  • Mary-Claude Bauzit
  • Gilles Allari
  • Nathalie Franquelin
  • Marcel Vaïani
  • Marie-Paule Galea
  • Jean-Pierre Bernard
  • Vanessa Guerrier-Buisine
  • Éric Bonfils
  • Andrée Navarro
  • Ludovic Galluccio
  • Priscilla Halioua
  • Bernard Girardot
  • Corinne Nesonson
  • Christian Radigales
  • Florence Espanol
  • Yoann Suau
  • Laurie Moretto
  • Michel Elbaz
  • Alexandra Dey
  • Raphaël Palayer
  • Pierrette Charlier
  • Jean-Pierre Pauselli
  • Juliette Barale
  • Christophe Dominici
Bryan Masson
Bryan Masson (2 élus) Les laurentins d'abord 		1 095 13,67%
  • Bryan Masson
  • Marie-Fance Corvest
Patrick Villardry
Patrick Villardry (2 élus) Vivons saintlaurent 		1 023 12,77%
  • Patrick Villardry
  • Nicole Roux-Dubois
Marc Orsatti
Marc Orsatti (1 élu) Mieux vivre ensemble à saint laurent du var 		737 9,20%
  • Marc Orsatti
Marc Moschetti
Marc Moschetti (1 élu) Saint laurent au coeur 		495 6,18%
  • Marc Moschetti
Nathalie Audin
Nathalie Audin Saint-laurent-du-var, la république ensemble 		288 3,59%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Var
Taux de participation 36,30%
Taux d'abstention 63,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 212

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Segura
Joseph Segura (26 élus) Agir pour l'avenir de saint-laurent-du-var 		5 649 41,54%
  • Joseph Segura
  • Brigitte Lizee-Juan
  • Michel Ghetti
  • Françoise Benne
  • Albert Besson
  • Mary-Claude Bauzit
  • Patrick Villardry
  • Danielle Hebert
  • Thomas Berettoni
  • Nathalie Franquelin
  • Gilles Allari
  • Marie-Fance Corvest
  • Marcel Vaïani
  • Corinne Nesonson
  • Patrice Jacquesson
  • Florence Espanol
  • Jean-Pierre Bernard
  • Vanessa Guerrier-Buisine
  • Jean-Pascal Dey
  • Pascale Formisano
  • Christophe Dominici
  • Andrée Navarro-Guillot
  • Éric Bonfils
  • Karine Viale
  • Christian Radigales
  • Geneviève Telmon
Henri Revel
Henri Revel (6 élus) Saint laurent pour tous 		4 895 35,99%
  • Henri Revel
  • Gisèle Casteu
  • Alain Manenti
  • Nicole Roux-Dubois
  • Marc Moschetti
  • Sonia Hamoudi
Lionel Prados
Lionel Prados (2 élus) Saint-laurent bleu marine 		1 961 14,42%
  • Lionel Prados
  • Yvette Franchi
Marc Orsatti
Marc Orsatti (1 élu) Mieux vivre ensemble à saint-laurent du var 		1 093 8,03%
  • Marc Orsatti
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Var
Taux de participation 62,30%
Taux d'abstention 37,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 13 940

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri Revel
Henri Revel Saint laurent pour tous 		4 065 30,66%
Joseph Segura
Joseph Segura Agir pour l'avenir de saint-laurent-du-var 		3 101 23,38%
Lionel Prados
Lionel Prados Saint-laurent bleu marine 		2 264 17,07%
Françoise Benne
Françoise Benne Pour saint laurent l energie d une equipe 		1 384 10,43%
Marc Orsatti
Marc Orsatti Mieux vivre ensemble à saint-laurent du var 		1 330 10,03%
Marc Moschetti
Marc Moschetti Le parti des laurentins 		1 114 8,40%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Var
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 13 725

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