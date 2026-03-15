Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Laurent-du-Var sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-du-Var.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Laurent-du-Var
Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Laurent-du-Var, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 965 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 042 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 28,42 % en 2024 (contre près de 17,80 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à environ 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 844 650 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 11 140 670 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,97 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Saint-Laurent-du-Var lors de la dernière municipale
Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Saint-Laurent-du-Var ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Joseph Segura (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 4 370 voix (54,57%). À sa poursuite, Bryan Masson (Rassemblement National) a obtenu 1 095 votes (13,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Villardry (Divers), rassemblant 1 023 suffrages (12,77%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Saint-Laurent-du-Var : les horaires des bureaux de vote
Les 23 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Laurent-du-Var seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 22 576 votants de Saint-Laurent-du-Var d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var
|Tête de listeListe
|
Marc Orsatti
Liste d'union à gauche
Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var
|
|
Patrick Villardry
Liste divers droite
VIVONS SAINT-LAURENT
|
|
Joseph Segura
Liste d'union à droite
LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|
|
Rafael Quessada
Liste d'union à l'extrême-droite
LES LAURENTINS D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Segura (29 élus) La proximite au coeur de notre action
|4 370
|54,57%
|
|Bryan Masson (2 élus) Les laurentins d'abord
|1 095
|13,67%
|
|Patrick Villardry (2 élus) Vivons saintlaurent
|1 023
|12,77%
|
|Marc Orsatti (1 élu) Mieux vivre ensemble à saint laurent du var
|737
|9,20%
|
|Marc Moschetti (1 élu) Saint laurent au coeur
|495
|6,18%
|
|Nathalie Audin Saint-laurent-du-var, la république ensemble
|288
|3,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Var
|Taux de participation
|36,30%
|Taux d'abstention
|63,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 212
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Segura (26 élus) Agir pour l'avenir de saint-laurent-du-var
|5 649
|41,54%
|
|Henri Revel (6 élus) Saint laurent pour tous
|4 895
|35,99%
|
|Lionel Prados (2 élus) Saint-laurent bleu marine
|1 961
|14,42%
|
|Marc Orsatti (1 élu) Mieux vivre ensemble à saint-laurent du var
|1 093
|8,03%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Var
|Taux de participation
|62,30%
|Taux d'abstention
|37,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|13 940
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri Revel Saint laurent pour tous
|4 065
|30,66%
|Joseph Segura Agir pour l'avenir de saint-laurent-du-var
|3 101
|23,38%
|Lionel Prados Saint-laurent bleu marine
|2 264
|17,07%
|Françoise Benne Pour saint laurent l energie d une equipe
|1 384
|10,43%
|Marc Orsatti Mieux vivre ensemble à saint-laurent du var
|1 330
|10,03%
|Marc Moschetti Le parti des laurentins
|1 114
|8,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Var
|Taux de participation
|61,34%
|Taux d'abstention
|38,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|13 725
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