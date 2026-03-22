Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-du-Var

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-du-Var a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joseph Segura
Joseph Segura Liste d'union à droite
LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
  • Joseph Segura
  • Brigitte Lizee-Juan
  • Thomas Berettoni
  • Danielle Hebert
  • Eric Bonfils
  • Marie-Paule Galéa
  • Marcel Vaïani
  • Sabine Vitielli
  • Yoann Suau
  • Florence Espanol
  • David Dalmasso
  • Latifa Chaoui
  • Jean-Pierre Pauselli
  • Juliette Barale Taffani
  • Mourad Ighzernali
  • Sonia Hamoudi
  • Pierre Zerbini
  • Emilie Delor
  • Raphaël Palayer
  • Michele Cignetti-Bois
  • Michel Elbaz
  • Laurie Moretto-Allegret
  • Christophe Coanus
  • Sonia Sorrentino
  • Christian Radigales
  • Fabienne Travia
  • Jean-Luc Potherat
  • Virginie Gay
  • Stephane Jeannot
  • Alexandra Dey
  • Jérôme Garin
  • Corinne Nesonson
  • Xavier Laguerre
  • Astrid Ramella-Vicente
  • Bernard Cras
  • Fatiha Gourves
  • Jonathan Soulier
  • Marie Gras
  • Ludovic Rigo
  • Henriette Vidal
  • Jean-Paul Alimi
Rafael Quessada
Rafael Quessada Liste d'union à l'extrême-droite
LES LAURENTINS D'ABORD
  • Rafael Quessada
  • Sandrine Belot
  • Gérard Jourdon
  • Nicole Roux-Dubois
  • Gilles Allari
  • Patricia Canestrier
  • Thomas Giroud
  • Laurence Carrasco
  • Christian Vaglio
  • Servane de Almeida
  • Pierre Egea
  • Françoise Todde
  • Rémi Driussi
  • Martine Bencteux
  • Bruno Bastiani
  • Axelle Astier
  • Olivier Criado
  • Brigitte Vigne
  • Dan Marciano
  • Yolande Pruvost
  • Nicolas Faraut
  • Séverine Giussani
  • Alain Cortambert
  • Roxane Chaussat
  • Alain Del Lungo
  • Anne-Marie Arnaud
  • Sébastien Vandevoorde
  • Audrey Guido
  • Jean-Pierre Boudret
  • Françoise Thiou
  • Jean-Pierre Liminana
  • Virginie Guepratte Darbes
  • Benoit Oudinot
  • Nathalie Jacquet-Moitié
  • Olivier Chillon
  • Jeanne-Marie Quessada
  • Oualid Ghouaiel
  • Marie-France Corvest
  • Michel Geoffroy
  • Valérie Oddo
  • Yves Dubois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph SEGURA
Joseph SEGURA (Ballotage) LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT 		5 857 44,36%
Rafael QUESSADA
Rafael QUESSADA (Ballotage) LES LAURENTINS D'ABORD 		4 820 36,50%
Marc ORSATTI
Marc ORSATTI Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var 		1 265 9,58%
Patrick VILLARDRY
Patrick VILLARDRY VIVONS SAINT-LAURENT 		1 262 9,56%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Var
Taux de participation 58,46%
Taux d'abstention 41,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 558

Source : ministère de l’Intérieur

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