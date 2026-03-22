Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Laurent-du-Var sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-du-Var.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var
11:53 - Un premier constat à Saint-Laurent-du-Var avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Saint-Laurent-du-Var, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 58,46 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Joseph Segura (Union de la droite) qui a dominé en s'adjugeant 44,36 % des bulletins valides. Dans son sillage, Rafael Quessada a pris la position de dauphin avec 36,50 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Joseph Segura a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a vu son électorat s'éroder de 10 points. Pour compléter ce tableau, avec 9,58 %, Marc Orsatti (Union de la gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. En quatrième position, Patrick Villardry, avec la nuance Divers droite, a obtenu 9,56 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-du-Var
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-du-Var a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joseph Segura
Liste d'union à droite
LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|
|
Rafael Quessada
Liste d'union à l'extrême-droite
LES LAURENTINS D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph SEGURA (Ballotage) LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|5 857
|44,36%
|Rafael QUESSADA (Ballotage) LES LAURENTINS D'ABORD
|4 820
|36,50%
|Marc ORSATTI Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var
|1 265
|9,58%
|Patrick VILLARDRY VIVONS SAINT-LAURENT
|1 262
|9,56%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Var
|Taux de participation
|58,46%
|Taux d'abstention
|41,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 558
Source : ministère de l’Intérieur
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