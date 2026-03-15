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19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Laurent-du-Var façonne les résultats électoraux ? En marge des municipales, Saint-Laurent-du-Var fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31 645 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 743 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 9 080 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,21%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 1 911 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,31%, Saint-Laurent-du-Var est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 44,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1123,83 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Laurent-du-Var incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Vers une montée du RN à Saint-Laurent-du-Var aux municipales 2026 ? Le RN avait récolté 13,67% des voix lors des élections municipales à Saint-Laurent-du-Var il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Joseph Segura étant choisi au premier tour. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 33,55% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 32,03% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste validait 56,17% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,03% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 55,43% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bryan Masson.

16:58 - Dernières municipales : 36,30 % de participation à Saint-Laurent-du-Var Aux municipales de 2020 à Saint-Laurent-du-Var, l'abstention avait plafonné à 63,70 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays). C'étaient 8 212 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 23,45 % dans la ville (participation de 76,55 %). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,16 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,14 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,52 %. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Laurent-du-Var comme une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Saint-Laurent-du-Var nettement ancré à droite il y a deux ans Le scrutin des Européennes de 2024 à Saint-Laurent-du-Var avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,03%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,82% des votes. Bryan Masson (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Saint-Laurent-du-Var près d'un mois plus tard avec 55,43%. Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 26,10%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Laurent-du-Var reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Laurent-du-Var était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 33,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,24% pour Marine Le Pen, contre 42,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Laurent-du-Var portaient leur choix sur Bryan Masson (RN) avec 32,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,17% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Laurent-du-Var un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Laurent-du-Var Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Laurent-du-Var, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 965 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 042 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 28,42 % en 2024 (contre près de 17,80 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à environ 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 844 650 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 11 140 670 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,97 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste Les Républicains en tête à Saint-Laurent-du-Var lors de la dernière municipale Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Saint-Laurent-du-Var ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Joseph Segura (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 4 370 voix (54,57%). À sa poursuite, Bryan Masson (Rassemblement National) a obtenu 1 095 votes (13,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Villardry (Divers), rassemblant 1 023 suffrages (12,77%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.