Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var (06700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-du-Var, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph SEGURA
Joseph SEGURA LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT 		5 857 44,36%
Rafael QUESSADA
Rafael QUESSADA LES LAURENTINS D'ABORD 		4 820 36,50%
Marc ORSATTI
Marc ORSATTI Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var 		1 265 9,58%
Patrick VILLARDRY
Patrick VILLARDRY VIVONS SAINT-LAURENT 		1 262 9,56%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Var
Taux de participation 58,46%
Taux d'abstention 41,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 558

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Alpes-Maritimes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Alpes-Maritimes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Laurent-du-Var

En savoir plus sur Saint-Laurent-du-Var