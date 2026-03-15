Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var (06700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-du-Var, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph SEGURA LA PROXIMITE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|5 857
|44,36%
|Rafael QUESSADA LES LAURENTINS D'ABORD
|4 820
|36,50%
|Marc ORSATTI Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-var
|1 265
|9,58%
|Patrick VILLARDRY VIVONS SAINT-LAURENT
|1 262
|9,56%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Var
|Taux de participation
|58,46%
|Taux d'abstention
|41,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 558
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Laurent-du-Var en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var
19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Laurent-du-Var façonne les résultats électoraux ?
En marge des municipales, Saint-Laurent-du-Var fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31 645 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 743 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 9 080 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,21%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 1 911 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,31%, Saint-Laurent-du-Var est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 44,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1123,83 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Laurent-du-Var incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.
17:57 - Vers une montée du RN à Saint-Laurent-du-Var aux municipales 2026 ?
Le RN avait récolté 13,67% des voix lors des élections municipales à Saint-Laurent-du-Var il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Joseph Segura étant choisi au premier tour. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 33,55% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 32,03% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste validait 56,17% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,03% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 55,43% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bryan Masson.
16:58 - Dernières municipales : 36,30 % de participation à Saint-Laurent-du-Var
Aux municipales de 2020 à Saint-Laurent-du-Var, l'abstention avait plafonné à 63,70 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays). C'étaient 8 212 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 23,45 % dans la ville (participation de 76,55 %). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,16 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,14 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,52 %. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Laurent-du-Var comme une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Var, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Le vote de Saint-Laurent-du-Var nettement ancré à droite il y a deux ans
Le scrutin des Européennes de 2024 à Saint-Laurent-du-Var avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,03%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,82% des votes. Bryan Masson (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Saint-Laurent-du-Var près d'un mois plus tard avec 55,43%. Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 26,10%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.
14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Laurent-du-Var reste un territoire orienté vers le Rassemblement national
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Laurent-du-Var était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 33,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,24% pour Marine Le Pen, contre 42,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Laurent-du-Var portaient leur choix sur Bryan Masson (RN) avec 32,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,17% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Laurent-du-Var un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Laurent-du-Var
Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Laurent-du-Var, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 965 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 042 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 28,42 % en 2024 (contre près de 17,80 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à environ 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 844 650 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 11 140 670 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,97 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Saint-Laurent-du-Var lors de la dernière municipale
Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Saint-Laurent-du-Var ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Joseph Segura (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 4 370 voix (54,57%). À sa poursuite, Bryan Masson (Rassemblement National) a obtenu 1 095 votes (13,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Villardry (Divers), rassemblant 1 023 suffrages (12,77%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Var, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Saint-Laurent-du-Var : les horaires des bureaux de vote
Les 23 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Laurent-du-Var seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 22 576 votants de Saint-Laurent-du-Var d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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