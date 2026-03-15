Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-en-Royans (26190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-en-Royans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-en-Royans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-en-Royans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nancy FILET-COCHE
Nancy FILET-COCHE (12 élus) SAINT-LAURENT TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE 		401 60,85%
  • Nancy FILET-COCHE
  • Loïc TESTOUD
  • Céline GUILLIER
  • Olivier BRUN
  • Émilie PELIZZARI
  • Florent SAVIGNON
  • Manon COTTIN
  • Thierry ZUNKO
  • Sabrina COINDRE
  • Eric BELLIER BENISTAND
  • Peggy ECHEVET
  • Yannick PARQUE
Olivier BERALDIN
Olivier BERALDIN (3 élus) Agir ensemble pour Saint-Laurent-en-Royans 		258 39,15%
  • Olivier BERALDIN
  • Liliane THOMAS
  • Eloi LEBERT
Participation au scrutin Saint-Laurent-en-Royans
Taux de participation 70,70%
Taux d'abstention 29,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 683

Source : ministère de l’Intérieur

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