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19:17 - Saint-Laurent-en-Royans : municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Saint-Laurent-en-Royans comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 647 logements pour 1 383 habitants, la densité de la ville est de 50 habitants par km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,14%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 23,05% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 38,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 261,75 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Laurent-en-Royans affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Les électeurs de Saint-Laurent-en-Royans attirés par le RN ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Saint-Laurent-en-Royans en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 26,89% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 19,19% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Laurent-en-Royans comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,30% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 38,34% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 49,85% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Laurent-en-Royans Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 62,21 % à Saint-Laurent-en-Royans lors des municipales de 2020, un niveau remarquable, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les municipales demeurent en effet de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 81,45 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 62,04 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,47 % au premier tour, contre 55,11 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une contrée civiquement engagée par rapport aux tendances françaises. L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Laurent-en-Royans sera en définitive un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Laurent-en-Royans a-t-elle voté ? La situation politique de Saint-Laurent-en-Royans a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Laurent-en-Royans avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,30%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,98% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Laurent-en-Royans plébiscitaient ensuite Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 38,34% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Marie Pochon (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 50,15%.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont donné une tendance nette lors de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Laurent-en-Royans comme un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Laurent-en-Royans voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 26,89% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,00% pour Emmanuel Macron, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Laurent-en-Royans soutenaient en priorité Marie Pochon (Nupes) avec 37,37% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,86%.

12:58 - Saint-Laurent-en-Royans : les impôts s'invitent dans la campagne À Saint-Laurent-en-Royans, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,75 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 19 300 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 187 240 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Laurent-en-Royans atteint désormais près de 33,45 % en 2024 (contre 17,94 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Laurent-en-Royans s'est chiffrée à 786 euros en 2024 contre 621 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Laurent-en-Royans Les forces politiques en présence demeurent encore conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Saint-Laurent-en-Royans. Dès le premier tour de scrutin, Danielle Bonnet a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 281 voix (54,24%). À ses trousses, Nancy Filet-Coche a capté 45,75% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Danielle Bonnet a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Laurent-en-Royans, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.