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19:17 - Dynamique électorale à Saint-Laurent-Médoc : une analyse socio-démographique Dans la ville de Saint-Laurent-Médoc, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 20,04% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,16% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 478 euros/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2505 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,34%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,22%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Laurent-Médoc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,06% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - La commune de Saint-Laurent-Médoc s'ancre en faveur du RN Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Saint-Laurent-Médoc il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 33,84% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,20% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 31,60% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 59,88% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,07% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 50,47% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,73% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Pascale Got.

16:58 - Dernières municipales : 49,88 % d'abstention à Saint-Laurent-Médoc Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale à Saint-Laurent-Médoc avait été marqué par une abstention de 49,88 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 50,12 %), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 21,08 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 46,57 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,98 %, loin des 50,92 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue. En ce jour de municipales à Saint-Laurent-Médoc, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Saint-Laurent-Médoc lors des dernières élections ? Les élections européennes 2024 à Saint-Laurent-Médoc avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,07%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 12,07% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Laurent-Médoc accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 50,47% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Grégoire de Fournas culminant à 57,73% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Saint-Laurent-Médoc ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Laurent-Médoc s'affirme comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Laurent-Médoc était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,20% pour Marine Le Pen, contre 44,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Laurent-Médoc accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (RN) avec 31,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 59,88% des voix.

12:58 - Saint-Laurent-Médoc : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Saint-Laurent-Médoc entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,42 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 68 520 € la même année. Une somme loin des 810 820 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Laurent-Médoc est passé à 45,28 % en 2024 (contre 27,82 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Laurent-Médoc a atteint 944 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 880 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Saint-Laurent-Médoc Quels enseignements retenir des résultats des dernières municipales à Saint-Laurent-Médoc ? Dès le premier tour à l'époque, Jean-Marie Feron (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 1 022 bulletins (61,49%). Dans la position du principal opposant, Didier Duret (Divers gauche) a capté 38,50% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Marie Feron a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Laurent-Médoc, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.