Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-Médoc (33112) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-Médoc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-Médoc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Michel SAINTEMARIE
Jean Michel SAINTEMARIE (21 élus) Avec vous, pour Saint Laurent 		1 186 53,67%
  • Jean Michel SAINTEMARIE
  • Viviane DUVERDIER
  • Bruno CARRILLON
  • Michèle COOMBS
  • Stéphane SENCE
  • Corinne DRUESNE
  • Yannick MAHE
  • Stephanie GIRAULT
  • Jordan BAC
  • Audrey PINA
  • Nicolas BRAZ
  • Marie-Claire BOISSEAU
  • Laurent HULLOT
  • Viviane GRANET
  • Didier KERVAREC
  • Régine LAVOUE
  • Gerald RIVERA
  • Marie COUTARD
  • Esteban PINA
  • Justine Elsa BLANC
  • Jean-Michel AMOUROUX
Didier DURET
Didier DURET (3 élus) DYNAMISONS SAINT LAURENT MéDOC 		527 23,85%
  • Didier DURET
  • Patricia PREAUBERT
  • Marcel MAHAUT
Sylvie BOURDOULEIX
Sylvie BOURDOULEIX (3 élus) SERVIR SAINT LAURENT MÉDOC 		497 22,49%
  • Sylvie BOURDOULEIX
  • Julien LEMARCHAND
  • Aude FRANCISCO
Participation au scrutin Saint-Laurent-Médoc
Taux de participation 60,47%
Taux d'abstention 39,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 270

Source : ministère de l’Intérieur

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