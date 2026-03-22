Résultat municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois (60170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léger-aux-Bois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain BERTRAND (12 élus) Poursuivons ensemble
|206
|52,02%
|
|Anthony BACHELET (2 élus) Votre voix, Notre engagement pour Saint Léger aux Bois
|109
|27,53%
|
|Tom MAUBANT (1 élu) La voix de chacun, la force de tous
|81
|20,45%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Léger-aux-Bois
|Taux de participation
|61,59%
|Taux d'abstention
|38,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|404
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Léger-aux-Bois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain BERTRAND (Ballotage) Poursuivons ensemble
|199
|47,95%
|Tom MAUBANT (Ballotage) La voix de chacun, la force de tous
|109
|26,27%
|Anthony BACHELET (Ballotage) Votre voix, Notre engagement pour Saint Léger aux Bois
|107
|25,78%
|Participation au scrutin
|Saint-Léger-aux-Bois
|Taux de participation
|65,09%
|Taux d'abstention
|34,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|427
Election municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Léger-aux-Bois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Léger-aux-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Léger-aux-Bois
18:34 - Saint-Léger-aux-Bois classée à l'extrême droite avant les municipales 2026
La physionomie politique de Saint-Léger-aux-Bois a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Léger-aux-Bois avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 44,28% des votes. Michel Guiniot (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections législatives à Saint-Léger-aux-Bois après la dissolution de l'Assemblée avec 55,25%. Daniel Leca (Union des Démocrates et Indépendants) terminait à la deuxième place avec 23,06%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Michel Guiniot culminant à 60,00% des votes sur place.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Léger-aux-Bois
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Léger-aux-Bois s'avère particulièrement éclairante. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes. Dès le premier tour, 13 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Gérald Fosset a remporté la manche avec 54,59% des voix. À la suite, Sylvain Bertrand a recueilli 54,00% des suffrages. Un second tour a ensuite été organisé avec 17 candidats en lice. Lors de ce second tour, Alexis Homo a terminé en tête avec 62,43% des voix, devançant Nicolas Avedikian rassemblant 117 électeurs (61,90%) et Jean-Jacques Bereaux avec 30,68% des votants. Les résultats finaux sont restés très proches. Lors des municipales 2026 à Saint-Léger-aux-Bois, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Dans le pays, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Saint-Léger-aux-Bois pour le 2e tour ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine la liste des candidats au second tour, la confrontation a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Anthony Bachelet avec la liste "Votre Voix, Notre Engagement Pour Saint Léger Aux Bois" (DIV), Tom Maubant sous l'étiquette DIV ("La Voix De Chacun, La Force De Tous") et la liste "Poursuivons Ensemble" emmenée par Sylvain Bertrand (DIV). L'horaire de fermeture du bureau de vote de Saint-Léger-aux-Bois a été établi à 18 heures.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Saint-Léger-aux-Bois
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Léger-aux-Bois, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 65,09 % localement. Au terme de ce vote, c'est Sylvain Bertrand qui a pris la pole position en récoltant 47,95 % des suffrages exprimés. Derrière, Tom Maubant est arrivé en deuxième position avec 26,27 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 25,78 %, Anthony Bachelet est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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