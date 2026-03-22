Résultat municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois (60170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léger-aux-Bois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-aux-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain BERTRAND
Sylvain BERTRAND (12 élus) Poursuivons ensemble 		206 52,02%
  • Sylvain BERTRAND
  • Agnès VONACHEN
  • Florian CHIVOT
  • Emilie JEAN
  • Julien JOOS
  • Filomène ALVES-FERREIRA
  • Stéphane MARTIN-STASZEWSKI
  • Stéphanie PONZ
  • Yves LE GOUGE
  • Jennifer PELECK
  • Charles GIRONDE
  • Timothée LEPHAY
Anthony BACHELET
Anthony BACHELET (2 élus) Votre voix, Notre engagement pour Saint Léger aux Bois 		109 27,53%
  • Anthony BACHELET
  • Ophélie DEMAY
Tom MAUBANT
Tom MAUBANT (1 élu) La voix de chacun, la force de tous 		81 20,45%
  • Tom MAUBANT
Participation au scrutin Saint-Léger-aux-Bois
Taux de participation 61,59%
Taux d'abstention 38,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 404

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Léger-aux-Bois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain BERTRAND
Sylvain BERTRAND (Ballotage) Poursuivons ensemble 		199 47,95%
Tom MAUBANT
Tom MAUBANT (Ballotage) La voix de chacun, la force de tous 		109 26,27%
Anthony BACHELET
Anthony BACHELET (Ballotage) Votre voix, Notre engagement pour Saint Léger aux Bois 		107 25,78%
Participation au scrutin Saint-Léger-aux-Bois
Taux de participation 65,09%
Taux d'abstention 34,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 427

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