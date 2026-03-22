Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-des-Vignes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-des-Vignes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Léger-des-Vignes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Léger-des-Vignes.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Léger-des-Vignes
11:43 - Pascal Kuhar, Christophe Fragny et Arnaud Hinet forment le trio de tête à Saint-Léger-des-Vignes
Il y a une semaine à Saint-Léger-des-Vignes, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 60,38 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Pascal Kuhar qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 40,77 % des suffrages exprimés. Derrière, Christophe Fragny a obtenu la seconde place avec 33,33 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Hinet est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Léger-des-Vignes
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Léger-des-Vignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Hinet
Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT LEGER DES VIGNES
|
|
Christophe Fragny
Divers
SAINT LEGER POUR TOUS
|
|
Pascal Kuhar
Divers
ENSEMBLE PREPARONS L'AVENIR LEOGARTIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-des-Vignes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal KUHAR (Ballotage) ENSEMBLE PREPARONS L'AVENIR LEOGARTIEN
|329
|40,77%
|Christophe FRAGNY (Ballotage) SAINT LEGER POUR TOUS
|269
|33,33%
|Arnaud HINET (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT LEGER DES VIGNES
|209
|25,90%
|Participation au scrutin
|Saint-Léger-des-Vignes
|Taux de participation
|60,38%
|Taux d'abstention
|39,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|849
Source : ministère de l’Intérieur
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