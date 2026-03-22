Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-des-Vignes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Léger-des-Vignes

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Léger-des-Vignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Arnaud Hinet
Arnaud Hinet Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT LEGER DES VIGNES
  • Arnaud Hinet
  • Catherine Cheymol
  • Michaël Bonnot
  • Stéphanie Gautier
  • Eric Salmain
  • Adeline Pelletier
  • Cédric Carémé
  • Anne Bordellier
  • Mickaël Boyer
  • Aurélie Vevres
  • Bruno Bry
  • Blandine Clavel
  • Régis Chanlon
  • Laëticia Carémé
  • Aurélien Rozeaux
  • Véronique Salmain
  • Aurélien Pelletier
  • Stéphanie Denhaut
  • Jérôme Gautier
  • Anaïs Hinet
Christophe Fragny
Christophe Fragny Divers
SAINT LEGER POUR TOUS
  • Christophe Fragny
  • Géraldine Rozot
  • Fabrice Bardon
  • Anne Leroy
  • Nicolas Joly
  • Manon Petit
  • Cyril Bonneau
  • Océane Théry
  • Cédric Dagonneau
  • Céline Champagnat
  • Jean-Philippe Berthier
  • Francine Sirot
  • Grégory Petillot
  • Adelina Ghiriti
  • Jean-Paul Paraut
  • Yanca Marville
  • Philippe Marnier
  • Carole Chabannes
  • Charles Bonnerot
  • Éliane Martin
  • Nicolas Dubuisson-Gitton
Pascal Kuhar
Pascal Kuhar Divers
ENSEMBLE PREPARONS L'AVENIR LEOGARTIEN
  • Pascal Kuhar
  • Christiane Laurent
  • Pascal Guerin
  • Anne-Marie Iandoli
  • Patrice Perrot
  • Carine Polier
  • Denis Neant
  • Martine Vig
  • Pascal Pautet
  • Martine Cordier
  • Romain Garnier
  • Nadine Hartmann
  • Denis Turbet
  • Marthe Evain
  • Michel Gondet
  • Liana Toso-Perrot
  • Emmanuel Pitault
  • Annick Saunier
  • Gilles Saunier
  • Mathilde Savre
  • Olivier Bravy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-des-Vignes

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal KUHAR
Pascal KUHAR (Ballotage) ENSEMBLE PREPARONS L'AVENIR LEOGARTIEN 		329 40,77%
Christophe FRAGNY
Christophe FRAGNY (Ballotage) SAINT LEGER POUR TOUS 		269 33,33%
Arnaud HINET
Arnaud HINET (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT LEGER DES VIGNES 		209 25,90%
Participation au scrutin Saint-Léger-des-Vignes
Taux de participation 60,38%
Taux d'abstention 39,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 849

Source : ministère de l’Intérieur

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