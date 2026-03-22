Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thibault Heldebaume
Thibault Heldebaume Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR SAINT-LEGER
  • Thibault Heldebaume
  • Amandine Malbete
  • Pascal Garin
  • Isabelle Hedouin
  • Alan Harscoët
  • Léa Snocq
  • Benjamin Leteurtre
  • Annick Courchay
  • Benjamin Bayel
  • Virginie Monchaux
  • Lionel Fossard
  • Nina Snocq
  • Benjamin Lecoeur
  • Sophie Jamet
  • Pierre Monchaux
  • Maryse Lemire
  • Sylvain Delamare
  • Linda Snocq
  • Willy Opitz
  • Isabelle Desforges
  • Jean-Luc Molinier
  • Corinne Boulard
  • Dimitri Ostrowski
  • Julie Fourneaux
  • Gaëtan Bayel
  • Florence Brard
  • Julien Brard
Maud Vaubaillon
Maud Vaubaillon Liste divers gauche
SAINT LEGER DU BOURG DENIS AUTREMENT
  • Maud Vaubaillon
  • Dominique Morainville
  • Karine Saad
  • Régis Bethencourt
  • Maryline Merienne
  • Guillaume Lavoué
  • Julie Daniel
  • Pascal Merienne
  • Jennifer Vauquelin
  • Michel Vassault
  • Nicole Saunier
  • Laurent Leteurtre
  • Patricia Derotte
  • Philippe Pluvinage
  • Margot Aigret
  • Mouloud Djebbari
  • Marie Claire Morainville
  • Anthony Roger
  • Marie Noel Goetheyn
  • Jean-Pierre Gohin
  • Marie Vivien
  • Yohann Benard
  • Christelle Lefrançois
  • John-Philippe Descamps
  • Sabine Mauconduit
  • Julien Doumen
  • Corinne Montaillie
Sophie Boucquiaux
Sophie Boucquiaux Liste Divers
Vivre Saint-Léger avec vous
  • Sophie Boucquiaux
  • Romuald Rubrecht
  • Madyana Loisel
  • Pascal Dolbeau
  • Fabienne Guérillon
  • Manuel Despois
  • Nathalie Hague
  • Philippe Gandais
  • Martine Bary
  • Thomas Gillon
  • Emilie Jouen
  • Richard Codina
  • Nadège Rubrecht
  • Christophe Vosdey
  • Céline Dussart
  • Sébastien Delorme
  • Tiphaine Flavigny
  • André Laurent
  • Delphine Rigal
  • Nicolas Zelfin
  • Morgane Mimouni
  • Olivier Delahayes
  • Naouel Beaubras
  • Jean-Louis Bary
  • Amandine Démaret
  • Julien Bruyere
  • Stéphanie Le Fur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie BOUCQUIAUX
Sophie BOUCQUIAUX (Ballotage) Vivre Saint-Léger avec vous 		730 48,96%
Thibault HELDEBAUME
Thibault HELDEBAUME (Ballotage) L'ALTERNANCE POUR SAINT-LEGER 		410 27,50%
Maud VAUBAILLON
Maud VAUBAILLON (Ballotage) SAINT LEGER DU BOURG DENIS AUTREMENT 		351 23,54%
Participation au scrutin Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Taux de participation 61,73%
Taux d'abstention 38,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 529

Source : ministère de l’Intérieur

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