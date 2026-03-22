Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Léger-du-Bourg-Denis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
11:45 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Saint-Léger-du-Bourg-Denis pour l'élection municipale
Il y a une semaine à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 38,27 %. Au terme de ce vote, c'est Sophie Boucquiaux (Divers gauche) qui s'est placée en première position en récoltant 48,96 % des suffrages exprimés. Ensuite, Thibault Heldebaume (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 27,50 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, avec 23,54 %, Maud Vaubaillon, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thibault Heldebaume
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR SAINT-LEGER
|
|
Maud Vaubaillon
Liste divers gauche
SAINT LEGER DU BOURG DENIS AUTREMENT
|
|
Sophie Boucquiaux
Liste Divers
Vivre Saint-Léger avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie BOUCQUIAUX (Ballotage) Vivre Saint-Léger avec vous
|730
|48,96%
|Thibault HELDEBAUME (Ballotage) L'ALTERNANCE POUR SAINT-LEGER
|410
|27,50%
|Maud VAUBAILLON (Ballotage) SAINT LEGER DU BOURG DENIS AUTREMENT
|351
|23,54%
|Participation au scrutin
|Saint-Léger-du-Bourg-Denis
|Taux de participation
|61,73%
|Taux d'abstention
|38,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 529
Source : ministère de l’Intérieur
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