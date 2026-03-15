Résultat municipale 2026 à Saint-Léger-en-Yvelines (78610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Léger-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léger-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie MADELAINE
Virginie MADELAINE (13 élus) SAINT-LÉGER ATOUT COEUR 		701 73,79%
  • Virginie MADELAINE
  • Cédric SARLANGE
  • Céline HANQUEZ QUINAULT
  • Didier MARION
  • Evelyne PERSON
  • François MARIE
  • Delphine VIANA
  • Xavier BILAN
  • Severine BOURDON
  • Jean-Baptiste PIGOT
  • Justine DAUENDORFFER
  • Christian GIRY
  • Isabelle MAFRAND
Sandrine LE BORGNE
Sandrine LE BORGNE (2 élus) AVENIR SAINT LEGER 		249 26,21%
  • Sandrine LE BORGNE
  • Olivier FAIVRE-DUBOZ
Participation au scrutin Saint-Léger-en-Yvelines
Taux de participation 75,77%
Taux d'abstention 24,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 960

Source : ministère de l’Intérieur

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