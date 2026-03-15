En direct

19:20 - Saint-Léger-en-Yvelines : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Saint-Léger-en-Yvelines, les élections s'achèvent. Avec ses 28,84% de cadres supérieurs pour 1 462 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 174 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 761 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 24,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 45,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 171,81 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Saint-Léger-en-Yvelines, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Vers une percée du RN à Saint-Léger-en-Yvelines aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Saint-Léger-en-Yvelines il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,30% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 32,98% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 11,45% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Léger-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,48% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,49% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,67% lors du vote définitif.

16:58 - À Saint-Léger-en-Yvelines, 36,99 % de participation aux dernières municipales En ce jour de municipale 2026 à Saint-Léger-en-Yvelines, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 63,01 % lors du premier tour, une abstention plutôt forte. 432 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Avec la présidentielle, les élections municipales sont pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 16,57 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 35,88 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 22,12 %, loin des 41,49 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Léger-en-Yvelines a-t-elle voté ? Le paysage politique de Saint-Léger-en-Yvelines a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,48%). Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Saint-Léger-en-Yvelines quelques semaines plus tard avec 38,11%. Thomas Du Chalard (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 29,49%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurore Bergé culminant à 52,98% des votes dans la commune.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Léger-en-Yvelines reste un territoire bien ancré à le centre-droit Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Léger-en-Yvelines une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Léger-en-Yvelines était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 15,30%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Léger-en-Yvelines, les électeurs accordaient 67,02% pour Emmanuel Macron, contre 32,98% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Léger-en-Yvelines portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 33,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,01% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Léger-en-Yvelines se jouait sur la fiscalité ? Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Léger-en-Yvelines, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 7,24 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 147 600 euros environ. Une somme loin des 325 270 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Léger-en-Yvelines atteint désormais 20,14 % en 2024 (contre 8,56 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Léger-en-Yvelines a atteint 1 298 € en 2024 (contre 841 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Léger-en-Yvelines ? Les résultats des précédentes municipales à Saint-Léger-en-Yvelines ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint leger' a logiquement rassemblé 357 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Léger-en-Yvelines, cet équilibre pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.