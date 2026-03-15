En direct

19:18 - Saint-Léger-sur-Roanne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Léger-sur-Roanne, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 526 logements pour 1 159 habitants, la densité de la ville est de 257 habitants/km². L'existence de 89 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 44,30% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,34% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 318,18 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Saint-Léger-sur-Roanne incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Saint-Léger-sur-Roanne aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Saint-Léger-sur-Roanne en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,16% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 23,00% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Léger-sur-Roanne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,42% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 41,16% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,65% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Léger-sur-Roanne au crible Pour cette municipale, l'envie d'aller voter à Saint-Léger-sur-Roanne sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent que 523 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 56,00 %, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors qu'en raison de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 83,55 %. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 52,88 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 76,51 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 61,21 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle visiblement comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Le vote de Saint-Léger-sur-Roanne nettement ancré à droite il y a deux ans Le panorama politique de Saint-Léger-sur-Roanne a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone pivot. Les Européennes de juin 2024 à Saint-Léger-sur-Roanne avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,42%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,81% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Léger-sur-Roanne avaient ensuite favorisé Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 43,85% au premier tour, devant Sandrine Granger (Rassemblement National) avec 41,16%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Antoine Vermorel-Marques culminant à 52,18% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À Saint-Léger-sur-Roanne, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la majorité présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Léger-sur-Roanne soutenaient en priorité Nathalie Sarles (Ensemble !) avec 26,49% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) en première position avec 58,71% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Léger-sur-Roanne accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,16%, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 29,16%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 52,71% pour Emmanuel Macron, contre 47,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité à Saint-Léger-sur-Roanne en vue des municipales ? Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Léger-sur-Roanne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 6,10 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 8 370 €, en net recul par rapport aux 138 120 € engrangés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Léger-sur-Roanne a évolué pour se fixer à près de 32,00 % en 2024 (contre 15,70 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Léger-sur-Roanne a atteint environ 899 euros en 2024 (contre 583 € en 2020).

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Marie-Christine Bravo s'est imposée à Saint-Léger-sur-Roanne À Saint-Léger-sur-Roanne, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Marie-Christine Bravo a distancé ses concurrents en récoltant 263 voix (51,66%). À ses trousses, Jean-Louis Lagarde a engrangé 48,33% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Marie-Christine Bravo a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Saint-Léger-sur-Roanne, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.