Résultat municipale 2026 à Saint-Léger-sur-Roanne (42155) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Léger-sur-Roanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léger-sur-Roanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léger-sur-Roanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Remy RONDELET
Remy RONDELET (13 élus) SAINT LEGER 2026 		441 68,80%
  • Remy RONDELET
  • Manon COPPERE
  • Damien DESCHELETTE
  • Alexandra FOURNIER
  • Sylvain CHAMPIER
  • Melissa PATUREL
  • Daniel COLLOMB
  • Aurelie BENITO
  • Frederic TACHET
  • Clemence BOURNAS HERRADA
  • Sebastien GALLO
  • Katy KHADRAOUI
  • François GALLET
Jean-Louis LAGARDE
Jean-Louis LAGARDE (2 élus) Saint-Léger agir pour demain 		200 31,20%
  • Jean-Louis LAGARDE
  • Myriam VIAL
Participation au scrutin Saint-Léger-sur-Roanne
Taux de participation 69,91%
Taux d'abstention 30,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 676

Source : ministère de l’Intérieur

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