Résultat municipale 2026 à Saint-Léonard (76400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Léonard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léonard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léonard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François DAUDRUY
François DAUDRUY (17 élus) " Tous pour Saint-Léonard " 		575 70,21%
  • François DAUDRUY
  • Nathalie LETELLIER
  • Victor BALIER
  • Marie-Pierre PRIEUR
  • Aloïse HOCH
  • Marie-Lise DEGREMONT
  • Ludovic VERDIERE
  • Bernadette MALANDAIN
  • Antoine DUMARQUEZ
  • Sandrine LEQUEUX
  • Ludovic MAILLARD
  • Marie-José BOLÉA
  • Sébastien DUPREY
  • Catherine LEVARAY
  • Samuel LEMESLE
  • Patricia PRADIGNAC
  • Louis VASSEUR
Claude MAGUET
Claude MAGUET (2 élus) NOUVEL ELAN POUR SAINT LEONARD 		244 29,79%
  • Claude MAGUET
  • Audrey PITTE
Participation au scrutin Saint-Léonard
Taux de participation 68,05%
Taux d'abstention 31,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 854

Source : ministère de l’Intérieur

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