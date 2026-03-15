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19:20 - Les données démographiques de Saint-Léonard révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Léonard comme partout en France. Avec ses 1 699 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 146 entreprises, Saint-Léonard permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,09% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 36,78% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 166,83 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Léonard, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Saint-Léonard ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Saint-Léonard en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 33,27% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,51% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 51,63% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 42,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 45,75% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,75% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Marie-Agnès Poussier-Winsback.

16:58 - À Saint-Léonard, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 51,34 % à Saint-Léonard lors des dernières élections municipales (un score dans la norme), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,63 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,02 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,47 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,44 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Cette particularité à Saint-Léonard sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour ces municipales.

15:59 - Comment Saint-Léonard a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Saint-Léonard avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,90%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,04% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Léonard avaient ensuite propulsé aux avants-postes Douglas Potier (Rassemblement National) avec 45,75% au premier tour, devant Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) avec 36,46%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Douglas Potier culminant à 51,75% des voix dans la commune.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Léonard il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Léonard tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,87%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,25%, contre 49,75% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Léonard plébiscitaient Nicolas Goury (RN) avec 29,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,63%. Cette physionomie politique de Saint-Léonard révèle ainsi un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux à Saint-Léonard : un dossier sensible pour les municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité locale de Saint-Léonard, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 693 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 896 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 43,36 % en 2024 (contre environ 18,00 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 22 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 145 800 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 8,50 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Bernard Hoguet vainqueur de la dernière municipale à Saint-Léonard À Saint-Léonard, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Bernard Hoguet a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 440 soutiens (72,84%). Deuxième, Claude Maguet a recueilli 27,15% des votes. Cette victoire au premier tour de Bernard Hoguet a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Léonard, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.