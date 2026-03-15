Résultat municipale 2026 à Saint-Léonard (76400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Léonard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Léonard, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Léonard [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François DAUDRUY (17 élus) " Tous pour Saint-Léonard "
|575
|70,21%
|
|Claude MAGUET (2 élus) NOUVEL ELAN POUR SAINT LEONARD
|244
|29,79%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Léonard
|Taux de participation
|68,05%
|Taux d'abstention
|31,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|854
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Léonard [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Léonard en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Léonard
19:20 - Les données démographiques de Saint-Léonard révèlent les tendances électorales
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Léonard comme partout en France. Avec ses 1 699 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 146 entreprises, Saint-Léonard permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,09% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 36,78% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 166,83 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Léonard, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Saint-Léonard ?
Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Saint-Léonard en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 33,27% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,51% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 51,63% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 42,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 45,75% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,75% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Marie-Agnès Poussier-Winsback.
16:58 - À Saint-Léonard, la participation s'annonce forte aux municipales
Pour rappel, l'abstention se montait à 51,34 % à Saint-Léonard lors des dernières élections municipales (un score dans la norme), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,63 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,02 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,47 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,44 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Cette particularité à Saint-Léonard sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour ces municipales.
15:59 - Comment Saint-Léonard a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Saint-Léonard avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,90%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,04% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Léonard avaient ensuite propulsé aux avants-postes Douglas Potier (Rassemblement National) avec 45,75% au premier tour, devant Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) avec 36,46%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Douglas Potier culminant à 51,75% des voix dans la commune.
14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Léonard il y a 4 ans ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Léonard tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,87%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,25%, contre 49,75% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Léonard plébiscitaient Nicolas Goury (RN) avec 29,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,63%. Cette physionomie politique de Saint-Léonard révèle ainsi un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Impôts locaux à Saint-Léonard : un dossier sensible pour les municipales 2026 ?
Du côté de la fiscalité locale de Saint-Léonard, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 693 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 896 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 43,36 % en 2024 (contre environ 18,00 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 22 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 145 800 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 8,50 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.
11:59 - Bernard Hoguet vainqueur de la dernière municipale à Saint-Léonard
À Saint-Léonard, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Bernard Hoguet a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 440 soutiens (72,84%). Deuxième, Claude Maguet a recueilli 27,15% des votes. Cette victoire au premier tour de Bernard Hoguet a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Léonard, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Saint-Léonard ont lieu aujourd'hui
Pour voter, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Saint-Léonard. A l'occasion des municipales, les nouveaux maires vont être renouvelés au scrutin de liste. Autrement dit, ce dimanche, les citoyens français doivent se décider entre les différents candidats de leur ville et cette année, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de mille habitants. Ci-dessous, il est possible de voir la liste des candidats à Saint-Léonard. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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