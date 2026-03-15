Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt

Tête de listeListe
Sandra Billet
Sandra Billet Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU
  • Sandra Billet
  • Fabien Dansin
  • Monique Baquin
  • Loïc Drouin
  • Michèle Codron
  • Julien Maestroni
  • Jane Tizon
  • Nicolas Boileau
  • Fatimata Pene
  • Pierre-Alain Genouille
  • Audrey Thomas
  • Bernard Lecomte
  • Florence Cagnet
  • Nicolas Bischoff
  • Senda Hamdad
  • Stéphane Frédéric
  • Linda Agharmine
  • Marcel Massaré
  • Élodie Gobin
  • Éric Bischoff
  • Chloé Landon
  • Yohan Celette
  • Maria-Dolores Berthou
  • Philippe Casteran
  • Juliette Lijko
  • Abdourahamane Barry
  • Nora Sabbane
  • Didier Guedj
  • Peggy Xavier
  • Jean-Max Kupczyk
  • Claude-Hélène Destemberg
  • Pierre-Emeric Collot
  • Sonia Mlaouah
  • Adam Rhiyourhi
  • Christine Courtois
Sébastien Meurant
Sébastien Meurant Liste divers droite
J'AIME SAINT-LEU
  • Sébastien Meurant
  • Johanna Blandin de Chalain
  • Fabien Thibault
  • Jennifer Gautier
  • Grégory Fauquembergue
  • Véronique Serrano
  • Laurent Lucas
  • Nathalie Jorge
  • Eric Bannais
  • Valerie Debladis
  • Sébastien Lotte
  • Marjolaine Liedts-Deronne
  • Stéphane Roussakovsky
  • Adeline Teyssot
  • Yannick Martin
  • Marie-Cécile Bauer
  • Vincent Petrilli
  • Marie-Christine Pinon-Baptendier
  • Frédéric Destribats
  • Annie Teilland
  • Alexandre Ludet
  • Bita Khandani
  • Hadrien Brunel
  • Nathalie Nicolas
  • Francis Barrier
  • Françoise Combaudou
  • Mathéo Hillion
  • Narguisse Jaffar-Bandjee
  • Jean-Denis Aumon
  • Gaelle Bassagaix
  • Pascal Constant
  • Christine Caro
  • Michele Armillotta
  • Maëva Tassel
  • Virgil Nemes
Franck Bernard
Franck Bernard Liste Divers
JE VOTE ST LEU
  • Franck Bernard
  • Paola Tullio
  • Stéphane Ohanian
  • Véronique Geoffroy
  • Marc de Brucker
  • Natacha Dantrou Nadin
  • Louca Bau
  • Caroline Henry
  • Jean-Michel Pallier
  • Zohra Ouelhadj
  • Nicolas Wolff
  • Charlyne Laur
  • François Ouisse
  • Laurence Le Gall Buisson
  • Franck Maillard
  • Roxana Heidenreich
  • Jerome Peillon
  • Anne-Marie Dos Santos
  • Mathieu Le Brigand
  • Cécile Parent
  • Romain Boutina
  • Ambre Dubertrand
  • Bernard Brossard
  • Jessy Martinelli
  • Hadrien Le Nuz
  • Sabrina Cordon
  • Michael Deroche
  • Terri Schiffer-Gillard
  • François Converset
  • Yaël Cheval
  • Éric Guégan
  • Carole Gayet
  • Gérard Pouettre
Loïc Vidal
Loïc Vidal Liste divers gauche
SAINT-LEU POUR TOUS
  • Loïc Vidal
  • Anne Jacqueson
  • Rémy Jeannin
  • Sandrine Tescari
  • Bruno Leroux
  • Stéphanie Ciccoli
  • Laurent Gracias
  • Laure Ponticelli
  • Dominique Carré
  • Céline Velon-Comby
  • Jean-Paul Le Glou
  • Aline Roger
  • Yannick Chalot
  • Hayette Kaddouri
  • Christophe Ali
  • Sarah Rolland
  • François Cagnon
  • Marianne Hecquet
  • Eric Jacquot
  • Anne Saada
  • Gabriel Lopez Ruiz
  • Sophie Bourly
  • Dominique Pomérat
  • Marion Enzer
  • Judes Tocny
  • Elsa Correale
  • Alain Bresso
  • Josette Bunel
  • Yan Merrien
  • Anne Bervas-Leroux
  • Philippe Bellamy
  • Nelly Bernard
  • Amine Kaghad

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra Billet
Sandra Billet (25 élus) J'aime saint-leu 		1 955 46,72%
  • Sandra Billet
  • Sébastien Meurant
  • Jane Tizon
  • Jean-Michel Detavernier
  • Michèle Codron
  • Pascal Rochoux
  • Peggy Xavier
  • Jean-Michel Castelli
  • Marie-Christine Pinon-Baptendier
  • Fabien Dansin
  • Fatimata Pene
  • Laurent Lucas
  • Laurence Cardi
  • Loïc Drouin
  • Monique Baquin
  • Stéphane Frederic
  • Claude-Hélène Destemberg
  • Stéphane Roussakovsky
  • Anne-Laure Moreau-Philippe
  • Fouad Ben Ameur
  • Christine Courtois
  • Patrice Goldenberg
  • Audrey Thomas
  • Léo Vacher
  • Florence Cagnet
Delphine Armadin
Delphine Armadin (6 élus) Decidons autrement saint-leu 		1 584 37,85%
  • Delphine Armadin
  • Eric Chaignaud
  • Aline Roger
  • Michael Esselin
  • Christel Leroyer
  • Loic Vidal
Franck Bernard
Franck Bernard (2 élus) Je vote st leu 		645 15,41%
  • Franck Bernard
  • Anne Marioli
Participation au scrutin Saint-Leu-la-Forêt
Taux de participation 38,09%
Taux d'abstention 61,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 267

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra Billet
Sandra Billet J'aime saint-leu 		1 630 39,05%
Delphine Armadin
Delphine Armadin Decidons autrement saint-leu 		1 439 34,47%
Franck Bernard
Franck Bernard Je vote st leu 		1 105 26,47%
Participation au scrutin Saint-Leu-la-Forêt
Taux de participation 38,63%
Taux d'abstention 61,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 317

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Meurant
Sébastien Meurant (26 élus) J'aime saint leu 		3 393 53,16%
  • Sébastien Meurant
  • Sandra Billet
  • Francis Barrier
  • Marie-Christine Pinon-Baptendier
  • Jean-Michel Castelli
  • Anne Marioli
  • Pascal Rochoux
  • Jane Tizon
  • Arnaud Vandamme
  • Marie-Cécile Tonye
  • Yannick Martin
  • Laurence Cardi
  • Jean-Michel Detavernier
  • Michèle Blondiaux
  • Mourad Ait Omar
  • Claude-Hélène Destemberg
  • Loic Drouin
  • Anne-Laure Moreau
  • Philippe Chanut
  • Geneviève Manpuya
  • Stéphane Frederic
  • Agnès Baudelet
  • Laurent Lucas
  • Françoise Combaudou
  • Stéphane Roussakovsky
  • Annie Teilland
Eric Dubertrand
Eric Dubertrand (6 élus) Reunir saint-leu-la-forêt 		2 348 36,79%
  • Eric Dubertrand
  • Monique Baquin
  • Michel Droniou
  • Christel Leroyer
  • Stéphane Ohanian
  • Delphine Armadin
Christian Malacain
Christian Malacain (1 élu) Saint-leu-la-forêt bleu marine 		641 10,04%
  • Christian Malacain
Participation au scrutin Saint-Leu-la-Forêt
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,71%
Nombre de votants 6 628

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