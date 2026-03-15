Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les infos en direct

Engagement Municipal

Franck Bernard se représente pour le mandat 2026-2032 à Saint-Leu-la-Forêt, après une décennie d'engagement dans la vie locale. Son expérience au conseil municipal lui permet de proposer une gestion responsable et transparente de la ville. Il souhaite impliquer les habitants et les acteurs locaux dans le processus décisionnel.

Problématiques Financières

La situation financière de Saint-Leu-la-Forêt est préoccupante, avec une dette élevée et des capacités d'investissement limitées. Cette tension financière nécessite une gestion rigoureuse et équilibrée des budgets municipaux. Chaque euro dépensé doit correspondre à un service rendu pour assurer un développement durable.

Qualité de Vie

Le projet de Franck Bernard vise à renforcer la qualité de vie dans tous les quartiers de Saint-Leu-la-Forêt. Cela inclut des initiatives pour améliorer la sécurité, l'entretien des espaces publics et la mobilité. La valorisation du patrimoine et la protection de l'environnement sont également des priorités pour le futur de la commune.

Culture et Cohésion Sociale

La culture, le sport et l'environnement sont considérés comme des leviers essentiels pour le rayonnement de Saint-Leu-la-Forêt. Franck Bernard souhaite soutenir les associations qui jouent un rôle clé dans la cohésion sociale et la solidarité. Ces initiatives visent à créer un cadre de vie attractif pour les habitants et les visiteurs.