Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Leu-la-Forêt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Leu-la-Forêt.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Leu-la-Forêt
13:46 - Sandra BILLET a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Saint-Leu-la-Forêt ?
Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Saint-Leu-la-Forêt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,86 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 174 600 € la même année, contre quelque 5,5404 millions d'euros perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Leu-la-Forêt est passé à un peu plus de 37,01 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Leu-la-Forêt a représenté environ 1 093 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 121 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Leu-la-Forêt
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Leu-la-Forêt s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Sandra Billet (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 39,05% des soutiens. À ses trousses, Delphine Armadin (Divers centre) a engrangé 1 439 bulletins valides (34,47%). Ce premier verdict très ténu instaurait d'incontournables questions en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Sandra Billet l'a finalement emporté avec 1 955 bulletins (46,72%), face à Delphine Armadin rassemblant 37,85% des électeurs et Franck Bernard réunissant 15,41% des électeurs. La tension a finalement laissé place à un écart considérable et un succès indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes de droite éliminées, récupérant 325 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Leu-la-Forêt (95320) ?
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 11 418 votants de Saint-Leu-la-Forêt de donner leur opinion sur la façon dont est gérée leur ville. À Saint-Leu-la-Forêt et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Sandra Billet (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Saint-Leu-la-Forêt se trouve plus bas dans cette page. A noter que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Saint-Leu-la-Forêt sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cette page affichera les résultats du premier tour à Saint-Leu-la-Forêt dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt
|Tête de listeListe
|
Sandra Billet
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU
|
|
Sébastien Meurant
Liste divers droite
J'AIME SAINT-LEU
|
|
Franck Bernard
Liste Divers
JE VOTE ST LEU
|
|
Loïc Vidal
Liste divers gauche
SAINT-LEU POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra Billet (25 élus) J'aime saint-leu
|1 955
|46,72%
|
|Delphine Armadin (6 élus) Decidons autrement saint-leu
|1 584
|37,85%
|
|Franck Bernard (2 élus) Je vote st leu
|645
|15,41%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Leu-la-Forêt
|Taux de participation
|38,09%
|Taux d'abstention
|61,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 267
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra Billet J'aime saint-leu
|1 630
|39,05%
|Delphine Armadin Decidons autrement saint-leu
|1 439
|34,47%
|Franck Bernard Je vote st leu
|1 105
|26,47%
|Participation au scrutin
|Saint-Leu-la-Forêt
|Taux de participation
|38,63%
|Taux d'abstention
|61,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 317
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Meurant (26 élus) J'aime saint leu
|3 393
|53,16%
|
|Eric Dubertrand (6 élus) Reunir saint-leu-la-forêt
|2 348
|36,79%
|
|Christian Malacain (1 élu) Saint-leu-la-forêt bleu marine
|641
|10,04%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Leu-la-Forêt
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,71%
|Nombre de votants
|6 628
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