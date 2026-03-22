Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Leu-la-Forêt

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Leu-la-Forêt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sandra Billet
Sandra Billet Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU
  • Sandra Billet
  • Fabien Dansin
  • Monique Baquin
  • Loïc Drouin
  • Michèle Codron
  • Julien Maestroni
  • Jane Tizon
  • Nicolas Boileau
  • Fatimata Pene
  • Pierre-Alain Genouille
  • Audrey Thomas
  • Bernard Lecomte
  • Florence Cagnet
  • Nicolas Bischoff
  • Senda Hamdad
  • Stéphane Frédéric
  • Linda Agharmine
  • Marcel Massaré
  • Élodie Gobin
  • Éric Bischoff
  • Chloé Landon
  • Yohan Celette
  • Maria-Dolores Berthou
  • Philippe Casteran
  • Juliette Lijko
  • Abdourahamane Barry
  • Nora Sabbane
  • Didier Guedj
  • Peggy Xavier
  • Jean-Max Kupczyk
  • Claude-Hélène Destemberg
  • Pierre-Emeric Collot
  • Sonia Mlaouah
  • Adam Rhiyourhi
  • Christine Courtois
Sébastien Meurant
Sébastien Meurant Liste divers droite
J'AIME SAINT-LEU
  • Sébastien Meurant
  • Johanna Blandin de Chalain
  • Fabien Thibault
  • Jennifer Gautier
  • Grégory Fauquembergue
  • Véronique Serrano
  • Laurent Lucas
  • Nathalie Jorge
  • Eric Bannais
  • Valerie Debladis
  • Sébastien Lotte
  • Marjolaine Liedts-Deronne
  • Stéphane Roussakovsky
  • Adeline Teyssot
  • Yannick Martin
  • Marie-Cécile Bauer
  • Vincent Petrilli
  • Marie-Christine Pinon-Baptendier
  • Frédéric Destribats
  • Annie Teilland
  • Alexandre Ludet
  • Bita Khandani
  • Hadrien Brunel
  • Nathalie Nicolas
  • Francis Barrier
  • Françoise Combaudou
  • Mathéo Hillion
  • Narguisse Jaffar-Bandjee
  • Jean-Denis Aumon
  • Gaelle Bassagaix
  • Pascal Constant
  • Christine Caro
  • Michele Armillotta
  • Maëva Tassel
  • Virgil Nemes
Franck Bernard
Franck Bernard Liste Divers
JE VOTE ST LEU
  • Franck Bernard
  • Paola Tullio
  • Stéphane Ohanian
  • Véronique Geoffroy
  • Marc de Brucker
  • Natacha Dantrou Nadin
  • Louca Bau
  • Caroline Henry
  • Jean-Michel Pallier
  • Zohra Ouelhadj
  • Nicolas Wolff
  • Charlyne Laur
  • François Ouisse
  • Laurence Le Gall Buisson
  • Franck Maillard
  • Roxana Heidenreich
  • Jerome Peillon
  • Anne-Marie Dos Santos
  • Mathieu Le Brigand
  • Cécile Parent
  • Romain Boutina
  • Ambre Dubertrand
  • Bernard Brossard
  • Jessy Martinelli
  • Hadrien Le Nuz
  • Sabrina Cordon
  • Michael Deroche
  • Terri Schiffer-Gillard
  • François Converset
  • Yaël Cheval
  • Éric Guégan
  • Carole Gayet
  • Gérard Pouettre
Loïc Vidal
Loïc Vidal Liste divers gauche
SAINT-LEU POUR TOUS
  • Loïc Vidal
  • Anne Jacqueson
  • Rémy Jeannin
  • Sandrine Tescari
  • Bruno Leroux
  • Stéphanie Ciccoli
  • Laurent Gracias
  • Laure Ponticelli
  • Dominique Carré
  • Céline Velon-Comby
  • Jean-Paul Le Glou
  • Aline Roger
  • Yannick Chalot
  • Hayette Kaddouri
  • Christophe Ali
  • Sarah Rolland
  • François Cagnon
  • Marianne Hecquet
  • Eric Jacquot
  • Anne Saada
  • Gabriel Lopez Ruiz
  • Sophie Bourly
  • Dominique Pomérat
  • Marion Enzer
  • Judes Tocny
  • Elsa Correale
  • Alain Bresso
  • Josette Bunel
  • Yan Merrien
  • Anne Bervas-Leroux
  • Philippe Bellamy
  • Nelly Bernard
  • Amine Kaghad

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra BILLET
Sandra BILLET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU 		1 885 28,13%
Loïc VIDAL
Loïc VIDAL (Ballotage) SAINT-LEU POUR TOUS 		1 843 27,50%
Sébastien MEURANT
Sébastien MEURANT (Ballotage) J'AIME SAINT-LEU 		1 763 26,31%
Franck BERNARD
Franck BERNARD (Ballotage) JE VOTE ST LEU 		1 211 18,07%
Participation au scrutin Saint-Leu-la-Forêt
Taux de participation 58,43%
Taux d'abstention 41,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 6 825

Source : ministère de l’Intérieur

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