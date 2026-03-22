Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Leu-la-Forêt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Leu-la-Forêt.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Leu-la-Forêt
11:50 - Résultat indécis entre Sandra Billet et Loïc Vidal
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Leu-la-Forêt, le vote a mobilisé 58,43 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Sandra Billet (Divers droite) qui a pris la pole position en s'adjugeant 28,13 % des suffrages exprimés. À sa suite, Loïc Vidal (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 27,50 %. Le duel s'est avéré serré. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Sandra Billet, mais elle a vu son électorat s'éroder de 10 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Meurant (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Franck Bernard a rassemblé 18,07 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Leu-la-Forêt
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Leu-la-Forêt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sandra Billet
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU
|
|
Sébastien Meurant
Liste divers droite
J'AIME SAINT-LEU
|
|
Franck Bernard
Liste Divers
JE VOTE ST LEU
|
|
Loïc Vidal
Liste divers gauche
SAINT-LEU POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra BILLET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU
|1 885
|28,13%
|Loïc VIDAL (Ballotage) SAINT-LEU POUR TOUS
|1 843
|27,50%
|Sébastien MEURANT (Ballotage) J'AIME SAINT-LEU
|1 763
|26,31%
|Franck BERNARD (Ballotage) JE VOTE ST LEU
|1 211
|18,07%
|Participation au scrutin
|Saint-Leu-la-Forêt
|Taux de participation
|58,43%
|Taux d'abstention
|41,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|6 825
Source : ministère de l’Intérieur
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