Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt : les résultats du 2e tour

Programme de Franck Bernard à Saint-Leu-la-Forêt (JE VOTE ST LEU)

Engagement municipal

Franck Bernard se représente pour le mandat 2026-2032 à Saint-Leu-la-Forêt après plus de dix ans d'engagement. Son expérience au conseil municipal lui permet d'aborder les défis de la ville avec responsabilité. Il met en avant l'importance de la transparence et de la participation des habitants dans la gestion municipale.

Situation financière

La situation financière de Saint-Leu-la-Forêt est préoccupante, avec une dette élevée et une capacité d’investissement faible. Ce constat nécessite une gestion financière responsable, axée sur l'équilibre budgétaire. Chaque euro dépensé doit correspondre à un service rendu pour garantir des investissements durables.

Qualité de vie

Le projet de Franck Bernard vise à renforcer la qualité de vie dans tous les quartiers de Saint-Leu-la-Forêt. Cela inclut la sécurité, l'entretien des espaces publics et la mobilité. La valorisation du patrimoine et la protection de la forêt sont également des priorités pour préserver l'identité de la commune.

Rassemblement et avenir

Franck Bernard prône un rassemblement au-delà des clivages politiques pour redonner de l'élan à Saint-Leu-la-Forêt. Il souhaite une action municipale pragmatique et utile, ancrée dans le terrain. L'objectif est de projeter la ville vers un avenir dynamique et d'améliorer la qualité de vie des habitants.