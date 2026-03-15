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19:21 - Le poids démographique et économique de Saint-Leu-la-Forêt aux élections municipales A mi-chemin des élections municipales, Saint-Leu-la-Forêt foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,56% de cadres supérieurs pour 16 047 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 287 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,76% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 1 362 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 12,04%, Saint-Leu-la-Forêt se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,05%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 250 euros/an. À Saint-Leu-la-Forêt, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Les électeurs de Saint-Leu-la-Forêt séduits par le RN ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Saint-Leu-la-Forêt il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 14,50% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 29,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 13,02% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Leu-la-Forêt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 23,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,89% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Saint-Leu-la-Forêt ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 4 317 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Saint-Leu-la-Forêt, correspondant à un taux de participation de 38,63 %, un score en demi-teinte, la pandémie du coronavirus ayant lourdement pesé sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 8 794 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,62 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 54,96 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,60 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,17 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Saint-Leu-la-Forêt comme une localité relativement attachée au vote. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Saint-Leu-la-Forêt sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Saint-Leu-la-Forêt : retour sur les élections de 2024 L'orientation des électeurs de Saint-Leu-la-Forêt a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Leu-la-Forêt avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 23,53% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Leu-la-Forêt avaient ensuite propulsé aux avants-postes Karine Lacouture (Union de la gauche) avec 31,93% au premier tour, devant Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 29,10%. Au second tour, c'est en revanche Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 59,15% des suffrages exprimés.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Leu-la-Forêt reste un territoire arrimé à le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Leu-la-Forêt accordaient leurs suffrages à Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 30,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,63% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Leu-la-Forêt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,57% pour Emmanuel Macron, contre 29,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Sandra BILLET a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Saint-Leu-la-Forêt ? Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Saint-Leu-la-Forêt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,86 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 174 600 € la même année, contre quelque 5,5404 millions d'euros perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Leu-la-Forêt est passé à un peu plus de 37,01 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Leu-la-Forêt a représenté environ 1 093 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 121 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Leu-la-Forêt La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Leu-la-Forêt s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Sandra Billet (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 39,05% des soutiens. À ses trousses, Delphine Armadin (Divers centre) a engrangé 1 439 bulletins valides (34,47%). Ce premier verdict très ténu instaurait d'incontournables questions en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Sandra Billet l'a finalement emporté avec 1 955 bulletins (46,72%), face à Delphine Armadin rassemblant 37,85% des électeurs et Franck Bernard réunissant 15,41% des électeurs. La tension a finalement laissé place à un écart considérable et un succès indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes de droite éliminées, récupérant 325 voix supplémentaires entre les deux tours.