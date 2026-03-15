Résultat municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt (95320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Leu-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Leu-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra BILLET
Sandra BILLET AGIR ENSEMBLE POUR SAINT LEU 		1 885 28,13%
Loïc VIDAL
Loïc VIDAL SAINT-LEU POUR TOUS 		1 843 27,50%
Sébastien MEURANT
Sébastien MEURANT J'AIME SAINT-LEU 		1 763 26,31%
Franck BERNARD
Franck BERNARD JE VOTE ST LEU 		1 211 18,07%
Participation au scrutin Saint-Leu-la-Forêt
Taux de participation 58,43%
Taux d'abstention 41,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 6 825

Source : ministère de l’Intérieur

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