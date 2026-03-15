Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Leu sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Leu.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Leu
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Leu
Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Leu, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 621 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 650 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu plus de 47,48 % en 2024 (contre près de 32,28 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, estimée à près de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1,28488 million d'euros de recettes en 2024, loin des 7 081 740 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 28,00 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Leu
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Leu ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Bruno Domen (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 41,18% des voix. À ses trousses, Sylvie Comorassamy (Divers centre) a engrangé 1 957 bulletins valides (16,13%). Johan Guillou (Divers) était à la troisième place, s'adjugeant 9,91% des voix. Tous ses adversaires ayant abandonné l'aventure, Bruno Domen a logiquement recueilli 7 069 voix (100,00%) lors du second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Leu, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'enjeu lors des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Leu ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Lors des municipales précédentes, le second tour avait été repoussé à cause de la crise sanitaire. Consultez ci-dessous la liste des candidats à Saint-Leu. A noter que les horaires d’ouverture des 36 bureaux de vote de Saint-Leu sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Saint-Leu débutera ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Leu
|Tête de listeListe
|
Karim Juhoor
Liste divers centre
UNION SAINT-LEUSIENNE
|
|
Karine Nabenesa
Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU
|
|
Angelique Lapierre
Liste écologiste
AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN
|
|
Rahfick Badat
Liste divers centre
SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT
|
|
Thierry Robert
Liste divers centre
ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU
|
|
Bruno Domen
Liste divers centre
UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Domen (39 élus) Avec vous, pour saint leu
|7 069
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Leu
|Taux de participation
|30,78%
|Taux d'abstention
|69,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 539
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Domen Avec vous, pour saint leu
|4 995
|41,18%
|Sylvie Comorassamy Mi aim saint-leu 2020
|1 957
|16,13%
|Johan Guillou Leu reveil
|1 202
|9,91%
|Sandrine Lambert Mareuil Ker domoun
|954
|7,86%
|Gérard Indiana Tradition et ambition pour l'avenir de st leu
|901
|7,42%
|Karim Juhoor Union saint-leusienne
|616
|5,07%
|Joël Pontalba Ensemble, preparons l'avenir
|585
|4,82%
|Dimitri Rangama-Petchy Leu rassemblement pour saint leu
|471
|3,88%
|Giraud Payet Rassemblement citoyen pour saint leu
|359
|2,96%
|Thérésien Mouny-Latchimy Le renouveau avec theresien mouny latchimy
|87
|0,71%
|Participation au scrutin
|Saint-Leu
|Taux de participation
|46,51%
|Taux d'abstention
|53,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 845
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Robert (35 élus) Ensemble continuons a faire avancer saint-leu
|12 629
|74,52%
|
|Jean-Luc Poudroux (3 élus) Saint-leu c'est vous, saint-leu c'est nous
|3 247
|19,16%
|
|Daniel Hoarau (1 élu) Agir pour tous
|1 070
|6,31%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Leu
|Taux de participation
|72,24%
|Taux d'abstention
|27,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|17 687
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