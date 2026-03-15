Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Leu

Tête de listeListe
Karim Juhoor
Karim Juhoor Liste divers centre
UNION SAINT-LEUSIENNE
  • Karim Juhoor
  • Vanessa Judikaelle Balencourt
  • Lionel Lebeau
  • Lucette Palas
  • Gabriel Aubert
  • Manon Vincelot
  • Didier Fos
  • Anne-Gaëlle Hoareau
  • Christophe Esteve
  • Marie Huguette Vidot
  • Jean-Marie Patouma
  • Brigitte Buron
  • Jean François Maillot
  • Georgette Ramidge Bane
  • Jean Paul Aron
  • Carla Oddoz
  • Cédric Nativel
  • Marie-Noëlle Ferard
  • Mathieu Trajean
  • Lydie Marie Nathalie Babylon
  • Patrice Lebon
  • Marie Juliane Dany
  • Augustin Silotia
  • Océane Mélissa Riviere
  • Jean-François Armougom
  • Eléna Marie-Claire Maxwel
  • Jean-Pierre Durand
  • Isabelle Dalleau
  • Joseph Antonio Honorine
  • Fernande Thenor
  • Thomas Daniel Bruno
  • Yvette Picard
  • Maïkel Fabrice Sinaman
  • Seyenabou Gueye
  • Quentin Yves Ledoux
  • Doriane Marie-Lynzie Tionohoue
  • Alexis Coleta
  • Sylvie Casabella
  • Didier Durr
  • Jacqueline Rigal
Karine Nabenesa
Karine Nabenesa Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU
  • Karine Nabenesa
  • Claude Bernard Etale
  • Dominique Payet
  • Lucay Permalnaïck
  • Christine Lacaille
  • Djamal Bendouma
  • Indyra Pamphile
  • Cedric Balencourt
  • Celine Marinier Jan
  • Hugues Jean François Euphrasie
  • Raïssa Permalnaïck Latchimy
  • M'Rick Naminzo Phalaris
  • Ludovine Praene
  • Pierre Cambou
  • Glynis Silotia
  • Ryan Gourouya
  • Marie Francois
  • Arsène Champagne
  • Carole Ragou
  • Charlot Tangamoutou
  • Jessica Patsouracos
  • Jean Marick Thenor
  • Séverine Marapa
  • Jean Frédéric Lazzarotto
  • Régine Turban
  • Dominique Hoareau
  • Elisabeth Incana
  • Louis Sully Félicité
  • Céline Martinucci
  • Henri Paul Maillot
  • Rachelle M'Radamy
  • Adrien Defrance
  • Mimose Bonin
  • Ludovic Vidot
  • Marie Parsouramin
  • Georges Michel Gara
  • Annaëlle Ferard
  • Georges Payet
  • Claude Coutantin
  • Michel Silotia
  • Doriska Ramsamy-Anganin
Angelique Lapierre
Angelique Lapierre Liste écologiste
AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN
  • Angelique Lapierre
  • Donadieu Adrien
  • Julie Irsapoullé
  • Ulrich Blancard
  • Nadia Daho
  • Jean Michel Cazanove-Nativel
  • Aurélie Boyer
  • Corentin Hamilcaro
  • Marie Gillette Sagnire
  • Cédrik Severin
  • Chelcie Toussaint
  • Giovanny Adrien
  • Anne-Laure Ludovic
  • Thomas Nangue
  • Marie Clairina Cazanove
  • Yvan Silotia
  • Emeline Bardiere
  • Collin Blancard
  • Julie Payet
  • Damien Dijoux
  • Marie Paule Cazanove
  • Patrice Toussaint
  • Anissa Ludovic
  • Miguel Chariter
  • Juliana Hodji
  • Sylvio Ferard
  • Mimose Nangue
  • Alain Poudroux
  • France Reine Vinguedassalom
  • Jean Sullivan Chariter
  • Marie-Céline Hodgi
  • Roger Toussaint
  • Marie Géraldine Dagard
  • Didier Lagoue
  • Sandrine Adrien
  • Fredderic Hodgi
  • Gwendoline Chariter
  • Jean Bernard Armougom
  • Marie Paule Adrien
Rahfick Badat
Rahfick Badat Liste divers centre
SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT
  • Rahfick Badat
  • Marie Simone Yee-Chong Tchi Kan
  • Jean-Paul Charles Euzet
  • Françoise Guignolet
  • Joseph Frédéric Pontalba
  • Stéphanie Alexandra Joëlle Villarino
  • Pierre Thomas Hibon
  • Marie-Elisabeth Dijoux
  • Jany Thierry Mahalatchimy
  • Sophie Sateya
  • Renaud Zitte
  • Vanessa Marie Elodie Rosalie
  • Yvon Jules Vitry
  • Marie Elisabeth Jessie Gonfo
  • Henri Serge Payet
  • Gwenaëlle Fatima Lin
  • Cédric Hoarau
  • Ismène Miranville
  • Jimson Zamy
  • Marie Elodie François
  • Jean-François Futol
  • Asmina Saïda de Launay
  • Mathieu Hoarau
  • Audrey Meralo
  • Jean Stéphane Pontalba
  • Céline Marie Nelly Felicité
  • Éric Jean Benoît Virieux
  • Marie-Paule Hoareau
  • Giovanny Belhomme
  • Marie Reine Patricia Dijoux
  • Pierre Joseph Amico Bourbon
  • Claire Marie Linda François
  • Jean Emmanuel Martin
  • Marie Flora Phalaris
  • Grégory Sautron
  • Sylvie Marie Claire Sorlier
  • Jean Gislain Marapa
  • Aimée Bertrand
  • Jacques Payet
  • Jenny Marie Haidy Paris
  • Jules Augustin Gasp
Thierry Robert
Thierry Robert Liste divers centre
ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU
  • Thierry Robert
  • Jacqueline Apaya
  • Jean-Luc Carpy
  • Ananda Mardaye
  • Lilian Comare
  • Marie Lyne Turpin
  • Clément Euphrasie
  • Audrey Bluker
  • Jacky Codarbox
  • Chantal Zettor
  • Khaled Moussadjee
  • Sylvie Comorassamy
  • Jean Philippe Praene
  • Séverine Apaya
  • Tony Ah-Son
  • Béatrice Dijoux
  • Dieudonné Hamilcaro
  • Margot Banor
  • Pierrick Robert
  • Véronica Alavin
  • Christian de Pieretti
  • Marie Masséaux
  • René Paul Indiana
  • Manola Dijoux
  • Christophe Mulquin
  • Raïssa Payet
  • Pascal Vandenesse
  • Lydie Comare
  • Wilfried Baptisto
  • Bélinda Narcisse
  • Bertrand Lebon
  • Magali Payet
  • Dhiraj Hurdoyal
  • Jocelyne Hoareau
  • Eddy Pitchecanon
  • Véronique Maillot
  • Patrick Insuffo
  • Nadège Pougary
  • Yannick Drozo
  • Lorenza Dagard
  • Philippe Boisvilliers
Bruno Domen
Bruno Domen Liste divers centre
UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU
  • Bruno Domen
  • Chantal Leconte
  • Pierre Guinet
  • Marie Sonia Boniface
  • Nicolas Levescot
  • Nadia Ilvoas
  • Jimmy Aubin
  • Marie Sylvie Gence
  • Josian Zettor
  • Angéla Naminzo
  • Stephane Virama
  • Marie Nadine Palas
  • Jérôme Fleischel
  • Marie-Claire Vion
  • Bruno Lauret
  • Ketty Wong-Ah-See
  • Fabrice Genna
  • Marie-Annick Hamilcaro
  • Jean-Fabrice Ellin
  • Mylène Veminardi
  • Wei-Ming Lee-Ah-Naye
  • Marie Natacha Padre
  • Pascal Hodgi
  • Karine Bataille
  • Johanny Euphrasie
  • Sandra Caro
  • Emile Pajaniaye
  • Sylvie Ferard
  • Mathias Waly
  • Murielle Minatchy
  • Daniel Martin
  • Marjorie Lenclume
  • Johnny Viranaïken
  • Marie Jocelyne Ferard
  • Jean Herbert Arzac
  • Marie Samantha Phalaris
  • Axel Savignan
  • Nathalie Mailly
  • Axel Constant
  • Marie Roselyne Aure
  • Fabrice Promi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Domen
Bruno Domen (39 élus) Avec vous, pour saint leu 		7 069 100,00%
  • Bruno Domen
  • Marie Alexandre
  • Pierre Guinet
  • Brigitte Dally
  • Philippe Lucas
  • Jacqueline Silotia
  • Rahfick Badat
  • Marie Gisèle Belin
  • Jimmy Aubin
  • Nadege Bernon
  • Bertrand Maillot
  • Armande Permalnaick
  • Jacky Codarbox
  • Marie-Annick Hamilcaro
  • Josian Zettor
  • Marie Nadine Palas
  • Élie Lear
  • Sylvie Ferard
  • Dominique Abar
  • Marie-Claude Anamale
  • Bruno Lauret
  • Brigitte Dompy
  • Jean-Fabrice Ellin
  • Marie Pascaline Soret
  • Jean Roland Felicite
  • Mylene Veminardi
  • Wei-Ming Lee-Ah-Naye
  • Nicolette Zitte
  • Jean-Paul Euzet
  • Suzelle Hibon
  • Stephane Virama
  • Marie Josee Sinapayel
  • Christophe Mulquin
  • Marie Claire Vion
  • Serge Marivan
  • Marjorie Lenclume
  • David Rene
  • Annie-Claude Lallemand
  • Claudio Hodgi
Participation au scrutin Saint-Leu
Taux de participation 30,78%
Taux d'abstention 69,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 539

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Domen
Bruno Domen Avec vous, pour saint leu 		4 995 41,18%
Sylvie Comorassamy
Sylvie Comorassamy Mi aim saint-leu 2020 		1 957 16,13%
Johan Guillou
Johan Guillou Leu reveil 		1 202 9,91%
Sandrine Lambert Mareuil
Sandrine Lambert Mareuil Ker domoun 		954 7,86%
Gérard Indiana
Gérard Indiana Tradition et ambition pour l'avenir de st leu 		901 7,42%
Karim Juhoor
Karim Juhoor Union saint-leusienne 		616 5,07%
Joël Pontalba
Joël Pontalba Ensemble, preparons l'avenir 		585 4,82%
Dimitri Rangama-Petchy
Dimitri Rangama-Petchy Leu rassemblement pour saint leu 		471 3,88%
Giraud Payet
Giraud Payet Rassemblement citoyen pour saint leu 		359 2,96%
Thérésien Mouny-Latchimy
Thérésien Mouny-Latchimy Le renouveau avec theresien mouny latchimy 		87 0,71%
Participation au scrutin Saint-Leu
Taux de participation 46,51%
Taux d'abstention 53,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 845

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Robert
Thierry Robert (35 élus) Ensemble continuons a faire avancer saint-leu 		12 629 74,52%
  • Thierry Robert
  • Michèle Hoarau
  • Yves Futol
  • Armande Permalnaick
  • Pierre-Henri Guinet
  • Brigitte Dally
  • Khaled Moussadjee
  • Marie-Claire Lacaille
  • Jean-Marc Gence
  • Gisèle Ah Vane
  • Bruno Domen
  • Jacqueline Silotia
  • Élie Lear
  • Sabrina Marapa
  • Philippe Lucas
  • Sylvie Comorassamy
  • Bertrand Maillot
  • Marie-Annick Hamilcaro
  • Claude Crescence
  • Isabelle Poudroux
  • Dominique Abar
  • Annie-Claude Lallemand
  • Jean Hibon
  • Laurence Viranaïken
  • Jimmy Aubin
  • Nadine Palas
  • Josian Zettor
  • Elisa Palas
  • Roland Felicite
  • Sylvie Ferard
  • Wei-Ming Lee-Ah-Naye
  • Aïda Payet
  • Wilfried Baptisto
  • Françoise Gara
  • Christophe Mulquin
Jean-Luc Poudroux
Jean-Luc Poudroux (3 élus) Saint-leu c'est vous, saint-leu c'est nous 		3 247 19,16%
  • Jean-Luc Poudroux
  • Frédérique Cadet
  • Émile Pajaniaye
Daniel Hoarau
Daniel Hoarau (1 élu) Agir pour tous 		1 070 6,31%
  • Daniel Hoarau
Participation au scrutin Saint-Leu
Taux de participation 72,24%
Taux d'abstention 27,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 17 687

Villes voisines de Saint-Leu

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