Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Leu

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Leu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Karim Juhoor
Karim Juhoor Liste divers centre
UNION SAINT-LEUSIENNE
  • Karim Juhoor
  • Vanessa Judikaelle Balencourt
  • Lionel Lebeau
  • Lucette Palas
  • Gabriel Aubert
  • Manon Vincelot
  • Didier Fos
  • Anne-Gaëlle Hoareau
  • Christophe Esteve
  • Marie Huguette Vidot
  • Jean-Marie Patouma
  • Brigitte Buron
  • Jean François Maillot
  • Georgette Ramidge Bane
  • Jean Paul Aron
  • Carla Oddoz
  • Cédric Nativel
  • Marie-Noëlle Ferard
  • Mathieu Trajean
  • Lydie Marie Nathalie Babylon
  • Patrice Lebon
  • Marie Juliane Dany
  • Augustin Silotia
  • Océane Mélissa Riviere
  • Jean-François Armougom
  • Eléna Marie-Claire Maxwel
  • Jean-Pierre Durand
  • Isabelle Dalleau
  • Joseph Antonio Honorine
  • Fernande Thenor
  • Thomas Daniel Bruno
  • Yvette Picard
  • Maïkel Fabrice Sinaman
  • Seyenabou Gueye
  • Quentin Yves Ledoux
  • Doriane Marie-Lynzie Tionohoue
  • Alexis Coleta
  • Sylvie Casabella
  • Didier Durr
  • Jacqueline Rigal
Thierry Robert
Thierry Robert Liste divers centre
ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU
  • Thierry Robert
  • Jacqueline Apaya
  • Jean-Luc Carpy
  • Ananda Mardaye
  • Lilian Comare
  • Marie Lyne Turpin
  • Clément Euphrasie
  • Audrey Bluker
  • Jacky Codarbox
  • Chantal Zettor
  • Khaled Moussadjee
  • Sylvie Comorassamy
  • Jean Philippe Praene
  • Séverine Apaya
  • Tony Ah-Son
  • Béatrice Dijoux
  • Dieudonné Hamilcaro
  • Margot Banor
  • Pierrick Robert
  • Véronica Alavin
  • Christian de Pieretti
  • Marie Masséaux
  • René Paul Indiana
  • Manola Dijoux
  • Christophe Mulquin
  • Raïssa Payet
  • Pascal Vandenesse
  • Lydie Comare
  • Wilfried Baptisto
  • Bélinda Narcisse
  • Bertrand Lebon
  • Magali Payet
  • Dhiraj Hurdoyal
  • Jocelyne Hoareau
  • Eddy Pitchecanon
  • Véronique Maillot
  • Patrick Insuffo
  • Nadège Pougary
  • Yannick Drozo
  • Lorenza Dagard
  • Philippe Boisvilliers

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry ROBERT
Thierry ROBERT (Ballotage) ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU 		8 148 44,04%
Bruno DOMEN
Bruno DOMEN (Ballotage) UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU 		4 149 22,43%
Karim JUHOOR
Karim JUHOOR (Ballotage) UNION SAINT-LEUSIENNE 		3 060 16,54%
Rahfick BADAT
Rahfick BADAT SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT 		1 385 7,49%
Karine NABENESA
Karine NABENESA NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU 		1 374 7,43%
Angelique LAPIERRE
Angelique LAPIERRE AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN 		384 2,08%
Participation au scrutin Saint-Leu
Taux de participation 62,04%
Taux d'abstention 37,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 19 045

Source : ministère de l’Intérieur

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