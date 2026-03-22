Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Leu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Leu.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Leu
11:52 - Que disaient les résultats des municipales à Saint-Leu la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Leu dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 37,96 %. À l'issue du dépouillement, c'est Thierry Robert (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 44,04 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Bruno Domen (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 22,43 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Karim Juhoor, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Rahfick Badat, avec la nuance Divers centre, a récolté 7,49 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Leu
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Leu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Karim Juhoor
Liste divers centre
UNION SAINT-LEUSIENNE
|
|
Thierry Robert
Liste divers centre
ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry ROBERT (Ballotage) ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU
|8 148
|44,04%
|Bruno DOMEN (Ballotage) UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU
|4 149
|22,43%
|Karim JUHOOR (Ballotage) UNION SAINT-LEUSIENNE
|3 060
|16,54%
|Rahfick BADAT SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT
|1 385
|7,49%
|Karine NABENESA NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU
|1 374
|7,43%
|Angelique LAPIERRE AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN
|384
|2,08%
|Participation au scrutin
|Saint-Leu
|Taux de participation
|62,04%
|Taux d'abstention
|37,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|19 045
Source : ministère de l’Intérieur
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