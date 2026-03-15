Résultat municipale 2026 à Saint-Leu (97416) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Leu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Leu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Leu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry ROBERT
Thierry ROBERT ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU 		8 148 44,04%
Bruno DOMEN
Bruno DOMEN UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU 		4 149 22,43%
Karim JUHOOR
Karim JUHOOR UNION SAINT-LEUSIENNE 		3 060 16,54%
Rahfick BADAT
Rahfick BADAT SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT 		1 385 7,49%
Karine NABENESA
Karine NABENESA NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU 		1 374 7,43%
Angelique LAPIERRE
Angelique LAPIERRE AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN 		384 2,08%
Participation au scrutin Saint-Leu
Taux de participation 62,01%
Taux d'abstention 37,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 19 045

Source : ministère de l’Intérieur

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