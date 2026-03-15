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19:21 - Saint-Leu : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Leu déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 21,18% des résidents sont des enfants, et 4,78% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 127 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 13804 votants. Le nombre de familles monoparentales (30,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,65%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Leu mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel est le poids du RN à Saint-Leu ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Saint-Leu il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,24% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 4,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Leu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,50% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 23,14% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 42,29% lors du vote final.

16:58 - Saint-Leu classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Saint-Leu, l'abstention touchait 53,49 % du corps électoral (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé de nombreux électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 48,18 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. L'abstention aux législatives, mesurée à 64,44 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 53,04 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 76,30 %. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Saint-Leu comme une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. Cette réalité à Saint-Leu constituera en conséquence un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Saint-Leu classée au centre lors des derniers scrutins À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Leu avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,50% des bulletins. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Leu plébiscitaient ensuite Thierry Robert (Divers centre) avec 30,09% au premier tour. C'est néanmoins Perceval Gaillard (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 57,71% des suffrages exprimés. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Saint-Leu : regard sur les résultats de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Leu votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (46,16%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 20,47%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 58,24%, contre 41,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Leu accordaient leurs suffrages à Thierry Robert (DVG) avec 48,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,41%.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Leu Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Leu, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 621 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 650 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu plus de 47,48 % en 2024 (contre près de 32,28 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, estimée à près de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1,28488 million d'euros de recettes en 2024, loin des 7 081 740 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 28,00 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Leu Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Leu ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Bruno Domen (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 41,18% des voix. À ses trousses, Sylvie Comorassamy (Divers centre) a engrangé 1 957 bulletins valides (16,13%). Johan Guillou (Divers) était à la troisième place, s'adjugeant 9,91% des voix. Tous ses adversaires ayant abandonné l'aventure, Bruno Domen a logiquement recueilli 7 069 voix (100,00%) lors du second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Leu, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'enjeu lors des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats.