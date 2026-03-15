Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les infos en direct

Laurent Houssin Liste d'extrême droite

STLO2026 Voir la liste des candidats

Laurent Houssin

Agnés Bonnet

Romuald Robine

Marta Kolyadina

Alain Ozouf

Luiza Azizyan

Thierry Le Blond

Camille Millet

Kévin Michel

Maryvonne Godard

Ludovic Horel

Evelyne Stephan

Anthony Manson

Laurence Breton

Armen Khudabakhshyan

Charlotte Lahaye

Scotty Caudron

Knar Khudaverdyan

Vincent Lecot

Linda Goujon

Erik Azizyan

Lucie Legoupil

Eric Barré

Agnès Lasnon

Frédérick Valognes

Guylaine Prévault

Jean-François Lebrun

Sandrine Orange

Bernard Barillier

Béatrice Legiret

Martial Villain

Chantal Rivière

Christian Lemière

Delphine Marie

Amaury Briard

Emmanuelle Lejeune Liste divers centre

Engagés pour Saint-Lô Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuelle Lejeune Programme de Emmanuelle Lejeune à Saint-Lô (Engagés pour Saint-Lô) Engagement municipal Le mandat de Emmanuelle Lejeune à Saint-Lô a été marqué par une volonté de servir les habitants avec rigueur et responsabilité. Elle souhaite poursuivre cet engagement pour assurer la stabilité et le développement de la commune. L'accent est mis sur l'importance de l'expérience et des compétences dans un contexte incertain. Objectifs de développement Les objectifs pour les années à venir incluent un urbanisme dynamique et un renforcement du pôle économique de Saint-Lô. La sécurité, la santé et les solidarités sont des priorités essentielles pour le futur. La transmission et l'éducation sont également au cœur des préoccupations pour favoriser l'épanouissement des habitants. Attractivité et rayonnement Le projet pour Saint-Lô vise à renforcer son attractivité et son rayonnement au sein de l'Agglomération. Cela implique de valoriser le patrimoine et la culture de la ville pour créer des liens entre les habitants. L'objectif est de construire une ville accueillante pour tous, en tenant compte des enjeux actuels. Équipe engagée Emmanuelle Lejeune souligne l'importance d'une équipe municipale impliquée et compétente pour réaliser ces ambitions. Elle souhaite travailler avec des élus investis et des citoyens actifs pour bâtir un avenir meilleur. La ferveur et l'enthousiasme sont des valeurs clés pour mener à bien ce projet collectif.

Emmanuelle Lejeune

Matthieu Lebrun

Touria Marie

Arnaud Genest

Virginie Métral

Vincent Gervaise

Brigitte Boisgerault

Nicolas Bonabe de Rougé

Noémie Ambroise-Launay

Dominique Saint

Nadine Poisson

Jérôme Virlouvet

Stéphanie Cantrel

Hervé Le Gendre

Ophélie Collette

Gurvan Pithois

Julie Boucey

Sylvain Barré

Garance Siva

Hubert Bouvet

Simona Urban

Jean-Noël Bernicot

Catherine Jumeau

Sébastien Gosset

Karine Gosselin-Jegou

Yann Mesnil-Letellier

Naziha El Bouhassani

Romain Beaufils

Cindy Courbaron

Paul Deniset

Monique Surville

René Gautier

Sophie Delhommel

Didier Planard

Sylvie Deveille

Fabien Legast Liste divers gauche

SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabien Legast Programme de Fabien Legast à Saint-Lô (SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE) Assemblées citoyennes Les assemblées citoyennes permettront aux habitants de participer activement aux décisions concernant leur ville. Elles rassembleront des citoyen·nes, des agents municipaux et des élu·es pour débattre des choix importants. Ce processus vise à garantir une participation significative et utile, loin des simples consultations symboliques. Budget participatif Un budget participatif sera instauré pour permettre aux habitant·es de décider directement d'une part des investissements municipaux. Ce dispositif sera accessible à toutes les personnes de plus de 16 ans, sans condition de nationalité. L'objectif est d'encourager chacun·e à contribuer à l'amélioration de son quartier et de sa ville. Mutuelle municipale La mise en place d'une mutuelle municipale vise à offrir une couverture santé accessible à tous, sans distinction d'âge ou de revenus. Grâce à une négociation collective, des tarifs solidaires et des garanties adaptées seront proposés. Ce projet sera accompagné d'un suivi transparent pour assurer la confiance des élu·es et des habitant·es. Transports collectifs Le renforcement des transports collectifs sera un axe majeur pour améliorer la mobilité des habitant·es. Un réseau de bus accessible et régulier sera mis en place, avec des mesures de gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette initiative vise à faciliter les déplacements dans tous les quartiers et à réduire la dépendance à la voiture.

Fabien Legast

Céline Gardie

Vincent Marie

Marie Leyrat

Pascal Ferey

Audrey Gaudron

Daniel Bequet

Camille Duchemin

Guillaume Leroy

Julie Mittelmann

Baptiste Mignon

Julie Mezel

Matthieu Molitor

Joelle Gasnier

Romain Carpentier

Véronique Lelandais

Bryan Lamy

Charlène Lerey

Camille Fontenelle

Léa Géhanne

Gilles Guillochet

Claire Sillé

Eric Cheron

Elsa Massart

Denis Hallé

Magali Monier

Thomas Herman

Isabelle Agneray

Manuel Chrétienne

Claudine Metz

Vincent Ameline

Nathalie Lelandais

Stephane Fagueys

Patricia Hergault

Dominique Vergnes

Sébastien Margotteau Liste d'union à gauche

Gauche Unie pour Saint-Lô 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sébastien Margotteau Programme de Sébastien Margotteau à Saint-Lô (Gauche Unie pour Saint-Lô 2026) Centre de santé municipal Le projet d'un centre de santé municipal vise à offrir des soins de proximité accessibles à tous les habitants de Saint-Lô. Cela permettra d'établir une politique de santé et de prévention efficace, en collaboration avec l'hôpital public local. L'objectif est de garantir des délais de soins raisonnables pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Soutien aux associations et à la culture Un réel soutien aux associations et à la culture est essentiel pour dynamiser la vie locale à Saint-Lô. Ce soutien favorisera l'accès à la culture et encouragera la participation des habitants aux activités associatives. Un dialogue constant et un accompagnement accru seront mis en place pour renforcer ces initiatives. Collaboration avec l'agglomération Une autre manière d'agir avec Saint-Lô Agglo est proposée pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Ce projet vise à faire de Saint-Lô la locomotive du territoire, en portant les demandes des habitants auprès des autres communes. Une exigence de collaboration et de respect sera au cœur de cette démarche. Votations locales et permanences d'élus Les votations locales et les permanences d'élus sont des initiatives pour redonner la parole aux citoyens de Saint-Lô. Ces actions visent à établir un dialogue éclairé et honnête, en tenant compte des idées et des demandes des habitants. Cela permettra de renforcer la démocratie locale et l'engagement citoyen.

Sébastien Margotteau

Catherine Avril

Jacky Rihouey

Corinne Barbet

Jacques Marquet

Maud Delafosse

Patrick Maire

Ségolène Neuville

Gilles Perrotte

Laurence Vaultier

Henry Xavier Hofbauer

Claire Lenoble

Steeve Awoudor

Magalie Herpin

Pascal Roger

Marylène Simon

Antoine Grandin

Mélanie Baehr

Guy Ekobo

Annick Precourt Malherbe

Quentin Jouin

Valérie Guerin

Raymond Berlingué

Sylvie Bonnaudin

Dominique Catelin

Julie Hauchecorne

Sylvain Raynaud

Caroline Costerousse

Rémy Deslandes

Magali Bouillon

Pierre Israël

Dominique Jouin

Olivier Belleguic

Françoise Vindard

Jacques Declosmenil

Philippe Villeroy Liste divers droite

OBJECTIF SAINT-LO Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Villeroy Programme de Philippe Villeroy à Saint-Lô (OBJECTIF SAINT-LO) Sécurité Notre ville connaît une augmentation de l'insécurité, rendant la vie quotidienne plus difficile pour les habitants. Il est essentiel de mettre en place des mesures pour améliorer la sécurité publique et restaurer un climat de confiance. Une ville sécurisée est fondamentale pour le bien-être de tous les citoyens. Loisirs et culture Le parc de Boisjugan représente une opportunité unique pour développer des activités de loisirs et culturelles. Avec des projets tels qu'un musée vivant de l'automobile et des équipements de loisirs extérieurs, ce site peut devenir un lieu de rencontre et de divertissement. L'enrichissement de l'offre culturelle est crucial pour dynamiser la ville. Stationnement Le stationnement est un enjeu majeur pour le centre-ville, influençant l'accès aux commerces et la qualité de vie des habitants. Une organisation réfléchie du stationnement peut améliorer l'attractivité de la ville et faciliter les déplacements. Il est nécessaire de développer une politique de stationnement adaptée aux besoins actuels des usagers. Enseignement et fiscalité Le développement de l'enseignement supérieur est une priorité pour l'avenir de notre ville. Il est important de garantir un accès à l'éducation tout en maîtrisant la fiscalité pour ne pas pénaliser les habitants. Investir dans l'éducation contribue à la prospérité et à l'attractivité de Saint-Lô.

Philippe Villeroy

Catherine Barbet

Fabrice Legendre

Christine Auremboux

Jean-Marie Lohou

Isabelle Leroux

Emmanuel Leroy

Monique Savary

Hani Moudallal

Kenza Grana

Isaac Jouin

Marie Leon

Joël Louis

Carmélita de Freitas

Erwan Giffaut

Sandrine Boudan

Samuel Laisne

Sylvie Lecot

Florentin Jean

Fabienne Lemarquant

Omer Unal

Tessy Duhamel

Michel Diont

Lucette Douesnard

Dorian Pinel

Émilie Leroux

Christophe Jamard

Margot Helaine

Okba Hoggui

Martine Deshaies

Christian Canniou

Francine Leclerc

Alain Vaintan

Philippe Briout Liste divers droite

TOUS SAINT-LOIS 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Briout Programme de Philippe Briout à Saint-Lô (TOUS SAINT-LOIS 2026) Engagements pour Saint-Loïs Le projet « Tous Saint-Lois 2026 » vise à établir une proximité entre les élus et les habitants. Cela inclut la mise en place d'un élu référent par quartier et des permanences hebdomadaires. L'objectif est de garantir une écoute active et une réponse rapide aux besoins des citoyens. Sécurité et Propreté La sécurité des Saint-Lois est une priorité absolue, avec le déploiement de caméras de vidéoprotection et une police municipale active jusqu'à 22h00. Parallèlement, une stratégie « zéro déchet » sera mise en place pour assurer une ville propre. Cela inclut l'installation d'une brigade de lutte contre l'insalubrité et un ramassage rapide des déchets sauvages. Accès aux Soins Le projet prévoit la création d'une nouvelle maison de santé gérée par un partenaire privé pour garantir l'accès aux soins pour tous. Cela inclut également l'implantation d'une école de kinésithérapie. Ces initiatives visent à améliorer la santé et le bien-être des habitants de Saint-Loïs. Culture et Éducation Le développement de la culture et du sport est essentiel pour l'éducation des jeunes. Des initiatives seront mises en place pour rendre ces activités accessibles à tous, y compris la création d'un pôle enfance-jeunesse. L'éducation est considérée comme un enjeu d'avenir, avec des mesures spécifiques pour les enfants en situation de handicap.