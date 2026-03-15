Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Lô

Tête de listeListe
Laurent Houssin
Laurent Houssin Liste d'extrême droite
STLO2026
  • Laurent Houssin
  • Agnés Bonnet
  • Romuald Robine
  • Marta Kolyadina
  • Alain Ozouf
  • Luiza Azizyan
  • Thierry Le Blond
  • Camille Millet
  • Kévin Michel
  • Maryvonne Godard
  • Ludovic Horel
  • Evelyne Stephan
  • Anthony Manson
  • Laurence Breton
  • Armen Khudabakhshyan
  • Charlotte Lahaye
  • Scotty Caudron
  • Knar Khudaverdyan
  • Vincent Lecot
  • Linda Goujon
  • Erik Azizyan
  • Lucie Legoupil
  • Eric Barré
  • Agnès Lasnon
  • Frédérick Valognes
  • Guylaine Prévault
  • Jean-François Lebrun
  • Sandrine Orange
  • Bernard Barillier
  • Béatrice Legiret
  • Martial Villain
  • Chantal Rivière
  • Christian Lemière
  • Delphine Marie
  • Amaury Briard
Emmanuelle Lejeune
Emmanuelle Lejeune Liste divers centre
Engagés pour Saint-Lô
  • Emmanuelle Lejeune
  • Matthieu Lebrun
  • Touria Marie
  • Arnaud Genest
  • Virginie Métral
  • Vincent Gervaise
  • Brigitte Boisgerault
  • Nicolas Bonabe de Rougé
  • Noémie Ambroise-Launay
  • Dominique Saint
  • Nadine Poisson
  • Jérôme Virlouvet
  • Stéphanie Cantrel
  • Hervé Le Gendre
  • Ophélie Collette
  • Gurvan Pithois
  • Julie Boucey
  • Sylvain Barré
  • Garance Siva
  • Hubert Bouvet
  • Simona Urban
  • Jean-Noël Bernicot
  • Catherine Jumeau
  • Sébastien Gosset
  • Karine Gosselin-Jegou
  • Yann Mesnil-Letellier
  • Naziha El Bouhassani
  • Romain Beaufils
  • Cindy Courbaron
  • Paul Deniset
  • Monique Surville
  • René Gautier
  • Sophie Delhommel
  • Didier Planard
  • Sylvie Deveille
Fabien Legast
Fabien Legast Liste divers gauche
SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE
  • Fabien Legast
  • Céline Gardie
  • Vincent Marie
  • Marie Leyrat
  • Pascal Ferey
  • Audrey Gaudron
  • Daniel Bequet
  • Camille Duchemin
  • Guillaume Leroy
  • Julie Mittelmann
  • Baptiste Mignon
  • Julie Mezel
  • Matthieu Molitor
  • Joelle Gasnier
  • Romain Carpentier
  • Véronique Lelandais
  • Bryan Lamy
  • Charlène Lerey
  • Camille Fontenelle
  • Léa Géhanne
  • Gilles Guillochet
  • Claire Sillé
  • Eric Cheron
  • Elsa Massart
  • Denis Hallé
  • Magali Monier
  • Thomas Herman
  • Isabelle Agneray
  • Manuel Chrétienne
  • Claudine Metz
  • Vincent Ameline
  • Nathalie Lelandais
  • Stephane Fagueys
  • Patricia Hergault
  • Dominique Vergnes
Sébastien Margotteau
Sébastien Margotteau Liste d'union à gauche
Gauche Unie pour Saint-Lô 2026
  • Sébastien Margotteau
  • Catherine Avril
  • Jacky Rihouey
  • Corinne Barbet
  • Jacques Marquet
  • Maud Delafosse
  • Patrick Maire
  • Ségolène Neuville
  • Gilles Perrotte
  • Laurence Vaultier
  • Henry Xavier Hofbauer
  • Claire Lenoble
  • Steeve Awoudor
  • Magalie Herpin
  • Pascal Roger
  • Marylène Simon
  • Antoine Grandin
  • Mélanie Baehr
  • Guy Ekobo
  • Annick Precourt Malherbe
  • Quentin Jouin
  • Valérie Guerin
  • Raymond Berlingué
  • Sylvie Bonnaudin
  • Dominique Catelin
  • Julie Hauchecorne
  • Sylvain Raynaud
  • Caroline Costerousse
  • Rémy Deslandes
  • Magali Bouillon
  • Pierre Israël
  • Dominique Jouin
  • Olivier Belleguic
  • Françoise Vindard
  • Jacques Declosmenil
Philippe Villeroy
Philippe Villeroy Liste divers droite
OBJECTIF SAINT-LO
  • Philippe Villeroy
  • Catherine Barbet
  • Fabrice Legendre
  • Christine Auremboux
  • Jean-Marie Lohou
  • Isabelle Leroux
  • Emmanuel Leroy
  • Monique Savary
  • Hani Moudallal
  • Kenza Grana
  • Isaac Jouin
  • Marie Leon
  • Joël Louis
  • Carmélita de Freitas
  • Erwan Giffaut
  • Sandrine Boudan
  • Samuel Laisne
  • Sylvie Lecot
  • Florentin Jean
  • Fabienne Lemarquant
  • Omer Unal
  • Tessy Duhamel
  • Michel Diont
  • Lucette Douesnard
  • Dorian Pinel
  • Émilie Leroux
  • Christophe Jamard
  • Margot Helaine
  • Okba Hoggui
  • Martine Deshaies
  • Christian Canniou
  • Francine Leclerc
  • Alain Vaintan
Philippe Briout
Philippe Briout Liste divers droite
TOUS SAINT-LOIS 2026
  • Philippe Briout
  • Catherine Barbey
  • Ludovic Turpin
  • Caroline Bellaize
  • Philippe Albert
  • Véronique Lepigeon
  • David Deshayes
  • Djihia Kaced
  • Nicolas Lamps
  • Thanh Lam
  • Dominique Levilly
  • Hélène Dufour
  • Hugo Danin
  • Marie-Maëllis Lelievre
  • Franck Allain
  • Christine Charrier
  • Quentin Laniepce
  • Christine Boullier
  • Vincent Citré
  • Françoise Marie
  • Alain Le Courtois
  • Fabienne Fyad
  • Pierre Leclere
  • Jaël Fetet
  • Pascal Gabriel
  • Nadine Bertot
  • Steven Musy
  • Marie-Agnès Badila
  • Albert Jumeau
  • Tiffany Foubert
  • Jerôme Bourdon
  • Céline Hervé
  • Léopold Fontaine
  • Paulette Delepine
  • André Boitard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle Lejeune
Emmanuelle Lejeune (24 élus) Pour saint-lô 		2 211 43,55%
  • Emmanuelle Lejeune
  • Jérôme Virlouvet
  • Virginie Métral
  • Jean-Yves Letessier
  • Touria Marie
  • Mathieu Johann-Lepresle
  • Brigitte Boisgerault
  • Arnaud Genest
  • Margaux Alard-Le Moal
  • Hervé Le Gendre
  • Amélie Durand
  • Kévin Letellier
  • Nadine Le Broussois
  • Alexandre Henrye
  • Stéphanie Cantrel
  • Nicolas Bonabe De Rouge
  • Laurence Yagoub
  • Hubert Bouvet
  • Virginie Robert-Coquenlorge
  • Matthieu Lebrun
  • Fabienne Seguin
  • Sylvain Barré
  • Corinne Cardon
  • Mehdi Messehiq
François Brière
François Brière (6 élus) Les saint-lois au coeur de l'action 		1 855 36,54%
  • François Brière
  • Bérangère Provost
  • Valentin Goethals
  • Sarah Adam
  • Laurent Enguehard
  • Catherine Saucet
Jean-Karl Deschamps
Jean-Karl Deschamps (3 élus) Saint-lô 2020 la ville en commun 		1 010 19,89%
  • Jean-Karl Deschamps
  • Christine Le Coz
  • Jacky Rihouey
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 39,17%
Taux d'abstention 60,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 195

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle Lejeune
Emmanuelle Lejeune Pour saint-lô 		1 676 33,93%
François Brière
François Brière Les saint-lois au coeur de l'action 		1 572 31,82%
Jean-Karl Deschamps
Jean-Karl Deschamps Saint-lô 2020 la ville en commun 		1 171 23,70%
Philippe Villeroy
Philippe Villeroy Saint-lô, l'énergie du renouveau 		520 10,52%
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 38,22%
Taux d'abstention 61,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 070

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Brière
François Brière (26 élus) Ensemble, saint-lô plus grand 		4 211 52,87%
  • François Brière
  • Géraldine Paing
  • Mathieu Lepresle
  • Catherine Saucet
  • Philippe Levavasseur
  • Magali Belléguic
  • Patrick Dubois
  • Virginie Métral
  • Gilles Perrotte
  • Laura Perronno
  • Franck Levavasseur
  • Brigitte Boisgerault
  • Jean-François Putot
  • Marie-Claire Leclerc
  • Thierry Le Blond
  • Sophie Nouet
  • Laurent Enguehard
  • Anita Aubert
  • Etienne Choisy
  • Bérangère Provost
  • Yves Biré
  • Sophie Brillant
  • Valentin Goethals
  • Paula Iatan
  • Gaël Pinchon
  • Marie-Laure Osmond-Renimel
Christine Le Coz
Christine Le Coz (5 élus) Saint-lô en mouvement 		2 643 33,18%
  • Christine Le Coz
  • Jérôme Virlouvet
  • Dominique Lanon
  • Hervé Le Gendre
  • Catherine Girod-Thiebot
Pascal Baisnée
Pascal Baisnée (2 élus) Saint-lô ville d'avenir 		1 110 13,93%
  • Pascal Baisnée
  • Emmanuelle Léveillé-Lejeune
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 59,82%
Taux d'abstention 40,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 8 148

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Brière
François Brière Ensemble, saint-lô plus grand 		3 042 39,27%
Christine Le Coz
Christine Le Coz Saint-lô en mouvement 		2 300 29,69%
Pascal Baisnée
Pascal Baisnée Saint-lô ville d'avenir 		1 497 19,32%
Ludovic Turpin
Ludovic Turpin Saint-lô c'est vous, avec nous 		515 6,64%
Jacques Jourdan
Jacques Jourdan Aux actes citoyens 		392 5,06%
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 58,42%
Taux d'abstention 41,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 7 957

Villes voisines de Saint-Lô

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