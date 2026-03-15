Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Lô sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Lô.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Lô
13:46 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Saint-Lô
Du côté de la fiscalité locale de Saint-Lô, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 027 euros en 2024 (dernières données en date) contre 710 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 41,58 % en 2024 (contre près de 17,81 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 538 220 € en 2024, bien en deçà des quelque 3,55694 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,92 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.
11:59 - Municipales 2020 : la liste "Pour Saint-Lô" majoritaire à Saint-Lô
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Lô peut se révéler instructif. Au terme du premier tour, Emmanuelle Lejeune (Divers) a imposé son rythme avec 33,93% des soutiens. Juste derrière, François Brière (Divers droite) a obtenu 1 572 votes (31,82%). Jean-Karl Deschamps (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 23,70% des bulletins. Le faible écart entre les deux premiers laissait place à un 2ème tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Emmanuelle Lejeune l'a finalement emporté avec 43,55% des voix, face à François Brière s'adjugeant 1 855 électeurs inscrits (36,54%) et Jean-Karl Deschamps réunissant 1 010 votes (19,89%). En revanche, cette seconde manche a débouché sur un différentiel marqué et un triomphe indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers a certainement profité du report de voix des listes du centre éjectées au premier tour, sécurisant 535 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Saint-Lô, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - À quelle heure ferment les 15 bureaux de vote à Saint-Lô ?
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Saint-Lô d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Saint-Lô est affichée plus bas. Les 15 bureaux de vote de la ville de Saint-Lô sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. La publication des résultats à Saint-Lô s'effectuera ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Lô
|Tête de listeListe
|
Laurent Houssin
Liste d'extrême droite
STLO2026
|
|
Emmanuelle Lejeune
Liste divers centre
Engagés pour Saint-Lô
|
|
Fabien Legast
Liste divers gauche
SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE
|
|
Sébastien Margotteau
Liste d'union à gauche
Gauche Unie pour Saint-Lô 2026
|
|
Philippe Villeroy
Liste divers droite
OBJECTIF SAINT-LO
|
|
Philippe Briout
Liste divers droite
TOUS SAINT-LOIS 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle Lejeune (24 élus) Pour saint-lô
|2 211
|43,55%
|
|François Brière (6 élus) Les saint-lois au coeur de l'action
|1 855
|36,54%
|
|Jean-Karl Deschamps (3 élus) Saint-lô 2020 la ville en commun
|1 010
|19,89%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Lô
|Taux de participation
|39,17%
|Taux d'abstention
|60,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 195
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle Lejeune Pour saint-lô
|1 676
|33,93%
|François Brière Les saint-lois au coeur de l'action
|1 572
|31,82%
|Jean-Karl Deschamps Saint-lô 2020 la ville en commun
|1 171
|23,70%
|Philippe Villeroy Saint-lô, l'énergie du renouveau
|520
|10,52%
|Participation au scrutin
|Saint-Lô
|Taux de participation
|38,22%
|Taux d'abstention
|61,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 070
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Brière (26 élus) Ensemble, saint-lô plus grand
|4 211
|52,87%
|
|Christine Le Coz (5 élus) Saint-lô en mouvement
|2 643
|33,18%
|
|Pascal Baisnée (2 élus) Saint-lô ville d'avenir
|1 110
|13,93%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Lô
|Taux de participation
|59,82%
|Taux d'abstention
|40,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|8 148
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Brière Ensemble, saint-lô plus grand
|3 042
|39,27%
|Christine Le Coz Saint-lô en mouvement
|2 300
|29,69%
|Pascal Baisnée Saint-lô ville d'avenir
|1 497
|19,32%
|Ludovic Turpin Saint-lô c'est vous, avec nous
|515
|6,64%
|Jacques Jourdan Aux actes citoyens
|392
|5,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Lô
|Taux de participation
|58,42%
|Taux d'abstention
|41,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|7 957
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