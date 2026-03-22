Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les résultats du 2e tour

Programme de Emmanuelle Lejeune à Saint-Lô (Engagés pour Saint-Lô)

Engagement Municipal

Emmanuelle Lejeune exprime son honneur d'avoir représenté la ville de Saint-Lô durant son mandat. Elle souligne l'importance de poursuivre un engagement basé sur la rigueur et la responsabilité. La continuité de ce travail est essentielle pour répondre aux besoins des habitants et assurer la stabilité de la commune.

Développement Économique

Les objectifs de Saint-Lô incluent la création d'un pôle économique dynamique au sein de l'Agglomération. Cela nécessite une action publique moderne et responsable pour attirer des investissements. Le développement économique est perçu comme un levier essentiel pour l'avenir de la ville.

Éducation et Transmission

La transmission et l'éducation sont des priorités pour Saint-Lô, visant à soutenir le développement des plus jeunes jusqu'aux étudiants. Ces initiatives sont conçues pour faire de la ville un lieu d'épanouissement pour tous. L'accent est mis sur l'importance de l'éducation dans la construction d'une communauté forte.

Patrimoine et Culture

Saint-Lô souhaite valoriser son patrimoine et sa vie culturelle comme éléments clés de son identité. La richesse culturelle de la ville est un atout à promouvoir pour renforcer les liens entre les habitants. Ces initiatives visent à faire de Saint-Lô une ville accueillante et dynamique.