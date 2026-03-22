Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Lô

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Lô a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Houssin
Laurent Houssin Liste d'extrême droite
STLO2026
  • Laurent Houssin
  • Agnés Bonnet
  • Romuald Robine
  • Marta Kolyadina
  • Alain Ozouf
  • Luiza Azizyan
  • Thierry Le Blond
  • Camille Millet
  • Kévin Michel
  • Maryvonne Godard
  • Ludovic Horel
  • Evelyne Stephan
  • Anthony Manson
  • Laurence Breton
  • Armen Khudabakhshyan
  • Charlotte Lahaye
  • Scotty Caudron
  • Knar Khudaverdyan
  • Vincent Lecot
  • Linda Goujon
  • Erik Azizyan
  • Lucie Legoupil
  • Eric Barré
  • Agnès Lasnon
  • Frédérick Valognes
  • Guylaine Prévault
  • Jean-François Lebrun
  • Sandrine Orange
  • Bernard Barillier
  • Béatrice Legiret
  • Martial Villain
  • Chantal Rivière
  • Christian Lemière
  • Delphine Marie
  • Amaury Briard
Emmanuelle Lejeune
Emmanuelle Lejeune Liste divers centre
Engagés pour Saint-Lô
  • Emmanuelle Lejeune
  • Matthieu Lebrun
  • Touria Marie
  • Arnaud Genest
  • Virginie Métral
  • Vincent Gervaise
  • Brigitte Boisgerault
  • Nicolas Bonabe de Rougé
  • Noémie Ambroise-Launay
  • Dominique Saint
  • Nadine Poisson
  • Jérôme Virlouvet
  • Stéphanie Cantrel
  • Hervé Le Gendre
  • Ophélie Collette
  • Gurvan Pithois
  • Julie Boucey
  • Sylvain Barré
  • Garance Siva
  • Hubert Bouvet
  • Simona Urban
  • Jean-Noël Bernicot
  • Catherine Jumeau
  • Sébastien Gosset
  • Karine Gosselin-Jegou
  • Yann Mesnil-Letellier
  • Naziha El Bouhassani
  • Romain Beaufils
  • Cindy Courbaron
  • Paul Deniset
  • Monique Surville
  • René Gautier
  • Sophie Delhommel
  • Didier Planard
  • Sylvie Deveille
Fabien Legast
Fabien Legast Liste divers gauche
SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE
  • Fabien Legast
  • Céline Gardie
  • Vincent Marie
  • Marie Leyrat
  • Pascal Ferey
  • Audrey Gaudron
  • Daniel Bequet
  • Camille Duchemin
  • Guillaume Leroy
  • Julie Mittelmann
  • Baptiste Mignon
  • Julie Mezel
  • Matthieu Molitor
  • Joelle Gasnier
  • Romain Carpentier
  • Véronique Lelandais
  • Bryan Lamy
  • Charlène Lerey
  • Camille Fontenelle
  • Léa Géhanne
  • Gilles Guillochet
  • Claire Sillé
  • Eric Cheron
  • Elsa Massart
  • Denis Hallé
  • Magali Monier
  • Thomas Herman
  • Isabelle Agneray
  • Manuel Chrétienne
  • Claudine Metz
  • Vincent Ameline
  • Nathalie Lelandais
  • Stephane Fagueys
  • Patricia Hergault
  • Dominique Vergnes
Sébastien Margotteau
Sébastien Margotteau Liste d'union à gauche
Gauche Unie pour Saint-Lô 2026
  • Sébastien Margotteau
  • Catherine Avril
  • Jacky Rihouey
  • Corinne Barbet
  • Jacques Marquet
  • Maud Delafosse
  • Patrick Maire
  • Ségolène Neuville
  • Gilles Perrotte
  • Laurence Vaultier
  • Henry Xavier Hofbauer
  • Claire Lenoble
  • Steeve Awoudor
  • Magalie Herpin
  • Pascal Roger
  • Marylène Simon
  • Antoine Grandin
  • Mélanie Baehr
  • Guy Ekobo
  • Annick Precourt Malherbe
  • Quentin Jouin
  • Valérie Guerin
  • Raymond Berlingué
  • Sylvie Bonnaudin
  • Dominique Catelin
  • Julie Hauchecorne
  • Sylvain Raynaud
  • Caroline Costerousse
  • Rémy Deslandes
  • Magali Bouillon
  • Pierre Israël
  • Dominique Jouin
  • Olivier Belleguic
  • Françoise Vindard
  • Jacques Declosmenil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle LEJEUNE
Emmanuelle LEJEUNE (Ballotage) Engagés pour Saint-Lô 		2 187 33,42%
Laurent HOUSSIN
Laurent HOUSSIN (Ballotage) STLO2026 		1 163 17,77%
Sébastien MARGOTTEAU
Sébastien MARGOTTEAU (Ballotage) Gauche Unie pour Saint-Lô 2026 		929 14,20%
Fabien LEGAST
Fabien LEGAST (Ballotage) SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE 		789 12,06%
Philippe BRIOUT
Philippe BRIOUT (Ballotage) TOUS SAINT-LOIS 2026 		753 11,51%
Philippe VILLEROY
Philippe VILLEROY (Ballotage) OBJECTIF SAINT-LO 		723 11,05%
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 53,87%
Taux d'abstention 46,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 6 731

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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