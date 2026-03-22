Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Lô sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Lô.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Lô
11:49 - Quels étaient les résultats des municipales à Saint-Lô la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales à Saint-Lô, le vote a vu 53,87 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Emmanuelle Lejeune (Divers centre) qui s'est arrogée la première place en récoltant 33,42 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Laurent Houssin (Extrême droite) a pris la position de dauphin avec 17,77 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Emmanuelle Lejeune a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020. Pour compléter ce tableau, avec 14,20 %, Sébastien Margotteau, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Fabien Legast, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 12,06 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Lô
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Lô a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Houssin
Liste d'extrême droite
STLO2026
|
|
Emmanuelle Lejeune
Liste divers centre
Engagés pour Saint-Lô
|
|
Fabien Legast
Liste divers gauche
SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE
|
|
Sébastien Margotteau
Liste d'union à gauche
Gauche Unie pour Saint-Lô 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle LEJEUNE (Ballotage) Engagés pour Saint-Lô
|2 187
|33,42%
|Laurent HOUSSIN (Ballotage) STLO2026
|1 163
|17,77%
|Sébastien MARGOTTEAU (Ballotage) Gauche Unie pour Saint-Lô 2026
|929
|14,20%
|Fabien LEGAST (Ballotage) SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE
|789
|12,06%
|Philippe BRIOUT (Ballotage) TOUS SAINT-LOIS 2026
|753
|11,51%
|Philippe VILLEROY (Ballotage) OBJECTIF SAINT-LO
|723
|11,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Lô
|Taux de participation
|53,87%
|Taux d'abstention
|46,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|6 731
Source : ministère de l’Intérieur
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