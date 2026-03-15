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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Lô : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections municipales, Saint-Lô regorge de diversité et d'activités. Avec ses 19 352 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 428 entreprises, Saint-Lô se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,78% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 979 personnes (5,06%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 14,49%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 144 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Lô, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis français.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Lô ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Saint-Lô il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,34% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,38% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 11,53% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Lô comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,73% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 23,60% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,33% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Lô vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans à Saint-Lô, le premier round de l'élection municipale avait vu 38,22 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 61,78 %), le coronavirus ayant pesé sur l'événement. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 70,01 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 29,99 %). La mobilisation atteignait pour sa part 51,67 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,88 %, contre seulement 45,55 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. L'affluence dans les isoloirs de Saint-Lô constituera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Lô il y a deux ans Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Saint-Lô portaient leur choix sur Philippe Gosselin (Divers droite) avec 35,02% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Gosselin culminant à 73,67% des voix sur place. À l'occasion du scrutin européen en amont, les citoyens de Saint-Lô avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 24,73% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Saint-Lô s'affirmait alors toujours comme une zone pivot, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Saint-Lô affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Lô choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,09% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 19,88%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,62% pour Emmanuel Macron, contre 32,38% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Lô plébiscitaient Philippe Gosselin (LR) avec 32,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,36%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Lô comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Saint-Lô Du côté de la fiscalité locale de Saint-Lô, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 027 euros en 2024 (dernières données en date) contre 710 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 41,58 % en 2024 (contre près de 17,81 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 538 220 € en 2024, bien en deçà des quelque 3,55694 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,92 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Pour Saint-Lô" majoritaire à Saint-Lô S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Lô peut se révéler instructif. Au terme du premier tour, Emmanuelle Lejeune (Divers) a imposé son rythme avec 33,93% des soutiens. Juste derrière, François Brière (Divers droite) a obtenu 1 572 votes (31,82%). Jean-Karl Deschamps (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 23,70% des bulletins. Le faible écart entre les deux premiers laissait place à un 2ème tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Emmanuelle Lejeune l'a finalement emporté avec 43,55% des voix, face à François Brière s'adjugeant 1 855 électeurs inscrits (36,54%) et Jean-Karl Deschamps réunissant 1 010 votes (19,89%). En revanche, cette seconde manche a débouché sur un différentiel marqué et un triomphe indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers a certainement profité du report de voix des listes du centre éjectées au premier tour, sécurisant 535 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Saint-Lô, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.