Résultat municipale 2026 à Saint-Lô (50000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Lô a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lô, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lô [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle LEJEUNE
Emmanuelle LEJEUNE Engagés pour Saint-Lô 		2 187 33,42%
Laurent HOUSSIN
Laurent HOUSSIN STLO2026 		1 163 17,77%
Sébastien MARGOTTEAU
Sébastien MARGOTTEAU Gauche Unie pour Saint-Lô 2026 		929 14,20%
Fabien LEGAST
Fabien LEGAST SAINT-LÔ COMMUNE CITOYENNE 		789 12,06%
Philippe BRIOUT
Philippe BRIOUT TOUS SAINT-LOIS 2026 		753 11,51%
Philippe VILLEROY
Philippe VILLEROY OBJECTIF SAINT-LO 		723 11,05%
Participation au scrutin Saint-Lô
Taux de participation 53,87%
Taux d'abstention 46,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 6 731

Source : ministère de l’Intérieur

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