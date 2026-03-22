Résultat municipale 2026 à Saint-Loubès (33450) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Loubès est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Loubès, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Loubès [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Antoine DE TOURNEMIRE
Antoine DE TOURNEMIRE RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-LOUBÈS 		1 266 46,54%
Sébastien ROUX
Sébastien ROUX SLE2026 		787 28,93%
François SPAGNOL
François SPAGNOL 100 % POUR SAINT-LOUBES 		667 24,52%
Participation au scrutin Saint-Loubès Partiels *
Taux de participation 64,09%
Taux d'abstention 35,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 2 789

* Résultats partiels sur 62% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Loubès - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine DE TOURNEMIRE
Antoine DE TOURNEMIRE (Ballotage) RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-LOUBÈS 		1 592 37,04%
François SPAGNOL
François SPAGNOL (Ballotage) 100 % POUR SAINT-LOUBES 		1 450 33,74%
Sébastien ROUX
Sébastien ROUX (Ballotage) SLE2026 		1 256 29,22%
Participation au scrutin Saint-Loubès
Taux de participation 62,45%
Taux d'abstention 37,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 4 403

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