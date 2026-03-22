Résultat municipale 2026 à Saint-Loubès (33450) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Loubès est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Loubès, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Loubès [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Antoine DE TOURNEMIRE RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-LOUBÈS
|1 266
|46,54%
|Sébastien ROUX SLE2026
|787
|28,93%
|François SPAGNOL 100 % POUR SAINT-LOUBES
|667
|24,52%
|Participation au scrutin
|Saint-Loubès Partiels *
|Taux de participation
|64,09%
|Taux d'abstention
|35,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|2 789
* Résultats partiels sur 62% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Loubès - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine DE TOURNEMIRE (Ballotage) RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-LOUBÈS
|1 592
|37,04%
|François SPAGNOL (Ballotage) 100 % POUR SAINT-LOUBES
|1 450
|33,74%
|Sébastien ROUX (Ballotage) SLE2026
|1 256
|29,22%
|Participation au scrutin
|Saint-Loubès
|Taux de participation
|62,45%
|Taux d'abstention
|37,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|4 403
Election municipale 2026 à Saint-Loubès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Loubès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Loubès.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Loubès
18:38 - En 2024, Saint-Loubès s'était tournée vers la droite
Le paysage politique de Saint-Loubès a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Saint-Loubès avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,42%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,00% des voix. Les législatives à Saint-Loubès provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Julie Rechagneux (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 37,29% au premier tour, devant Alain David (Union de la gauche) avec 31,96%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Alain David (Union de la gauche), avec 55,00%.
15:57 - Résultat des municipales 2020 : comment Emmanuelle Favre s'est imposée à Saint-Loubès
Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Loubès ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Emmanuelle Favre (Divers) a terminé en tête en totalisant 945 voix (34,59%). À sa poursuite, Pierre Durand (Divers gauche) a rassemblé 908 bulletins valides (33,23%). La troisième place est revenue à Cédrick Chalard (Divers), obtenant 879 voix (32,17%). Le léger gap en tête du peloton instaurait un deuxième tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Emmanuelle Favre l'a finalement emporté avec 1 159 bulletins (37,15%), face à Pierre Durand s'adjugeant 1 086 votants (34,81%) et Cédrick Chalard réunissant 28,02% des bulletins. Le suspense a été total, les deux candidats achevant la course avec un écart infime. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers a sans doute bénéficié du report de votes des listes éliminées, récupérant 214 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les habitants de Saint-Loubès doivent choisir entre 3 listes
Pour le match retour des municipales 2026 à Saint-Loubès ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Sébastien Roux, François Spagnol et Antoine De Tournemire, comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 7 050 inscrits de la commune seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Saint-Loubès, afin de accomplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Résultat serré entre Antoine De Tournemire et François Spagnol
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Loubès, le scrutin a mobilisé 62,45 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Antoine De Tournemire (Divers droite) qui est arrivé en tête en rassemblant 37,04 % des bulletins valides. Derrière, François Spagnol a pris la position de dauphin avec 33,74 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Roux s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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