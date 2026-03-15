Résultat municipale 2026 à Saint-Loubès (33450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Loubès. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Loubès, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Loubès [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Antoine DE TOURNEMIRE
Antoine DE TOURNEMIRE RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-LOUBÈS 		551 37,66%
François SPAGNOL
François SPAGNOL 100 % POUR SAINT-LOUBES 		475 32,47%
Sébastien ROUX
Sébastien ROUX SLE2026 		437 29,87%
Participation au scrutin Saint-Loubès Partiels *
Taux de participation 60,49%
Taux d'abstention 39,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 496

* Résultats partiels sur 37% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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