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19:17 - Les enjeux locaux de Saint-Loubès : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale municipale, Saint-Loubès est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 057 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 964 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,00% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 353 résidents étrangers, représentant 3,51% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 44,50% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1142,15 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En conclusion, Saint-Loubès incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Saint-Loubès Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Saint-Loubès en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 25,05% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,79% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 23,46% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Loubès comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,42% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,29% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 45,00% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 60,50 % à Saint-Loubès aux dernières municipales En ce jour de municipales 2026 à Saint-Loubès, la mobilisation sera regardée de près. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 39,50 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, dans la moyenne nationale. 2 794 votants s'étaient alors manifestés alors que la pandémie du Covid avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 82,04 %. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche d'enseignements. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 48,71 % (47,51 % au national), avant de bondir à 71,80 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 57,93 % des électeurs (soit environ 3 940 votants). Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Loubès avait opté pour la droite Le panorama politique de Saint-Loubès a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (34,42%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Loubès soutenaient en priorité Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 37,29% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Alain David (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 55,00%.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Saint-Loubès ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Loubès choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,13% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,21% pour Emmanuel Macron, contre 40,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Loubès portaient leur choix sur Alain David (Nupes) avec 32,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,44% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Loubès comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Quelle est l'évolution des impôts locaux à Saint-Loubès au cours des dernières années ? À Saint-Loubès, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 17,12 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 102 900 €. Un montant loin des 2 122 860 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Loubès atteint désormais un peu plus de 42,57 % en 2024 (contre 22,86 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Saint-Loubès s'est chiffrée à 971 € en 2024, alors que ce montant se situait à 895 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Saint-Loubès Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Saint-Loubès. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Emmanuelle Favre (Divers) a pris les commandes en totalisant 945 bulletins (34,59%). Dans la position du principal opposant, Pierre Durand (Divers gauche) a obtenu 908 voix (33,23%). Cédrick Chalard (Divers) était à la troisième place, obtenant 32,17% des bulletins. Avec une marge aussi ténue, la configuration du second tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Emmanuelle Favre l'a finalement emporté avec 1 159 voix (37,15%), face à Pierre Durand s'adjugeant 1 086 électeurs (34,81%) et Cédrick Chalard réunissant 28,02% des électeurs. Le duel a été à la hauteur des espérances avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers a sans doute profité du report de voix des électeurs des listes du centre éliminées, récupérant 214 voix supplémentaires entre les deux tours.