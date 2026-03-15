Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis

Tête de listeListe
Daniel Schicca
Daniel Schicca Liste divers droite
Saint-Louis votre quotidien notre priorité
  • Daniel Schicca
  • Françoise Dinten
  • Cédric Schmitter
  • Nathalie Giegelmann Haab
  • Matthieu Dutour
  • Selda Ayna
  • Philippe Hartmann
  • Frédérique Muller
  • Pierre Collin
  • Muriel Rodrigues-Rominger
  • Bernard George
  • Neslihan Aktas
  • Grégory Schaaf
  • Murielle Rubicondo
  • Christophe Lang
  • Brigitte Haas
  • Jawad Jbara
  • Arielle Hassenforder
  • Frédéric Buob
  • Caroline Saint-Eve
  • Aytac Budak
  • Nathalie Farez
  • Maxime Barry
  • Angelina Farez-Fichter
  • Metin Kalkan
  • Mélodie Furling
  • Jean-Claude Ruf
  • Dalila Moumed
  • Roland Hoffmann
  • Marine Palma
  • Alain Fioux
  • Sylvia George
  • Cenker Apaydin
  • Laetitia Groelly
  • Ralph Wicky
Stéphanie Gerteis
Stéphanie Gerteis Liste divers droite
Ensemble pour Saint-Louis
  • Stéphanie Gerteis
  • Florian Bachmann
  • Lola Sfeir
  • Philippe Knibiely
  • Jocelyne Straumann
  • Bertrand Gissy
  • Sylvie Choquet
  • Nicolas Savary
  • Josiane Albrecht
  • Guy Werthle
  • Eliane Racamier
  • Gabriel Pisaroni
  • Annabelle Jeremie
  • Christophe Lefebvre
  • Martine Vwanza
  • Michaël Tuil
  • Sophie Keller-Sol
  • Pierre Frantz
  • Pauline Schildknecht
  • Fédéric Baysang
  • Marie Camblin
  • Marwan Naegelen
  • Elisabeth Hersberger
  • Julien Schmitt
  • Magna Geniale
  • Jérémie Nussbaumer
  • Catherine Feldtrauer
  • Dominique Martzloff
  • Lucie Herti
  • Nicolas Adrian
  • Aurélie Klein
  • Rody Dogan
  • Julie Ruer-Lavantie
  • Adelin Rouchon
  • Alisa Heuser
  • Quentin Fichter-Zoelle
  • Marie-Astride Miuller

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Zoelle
Jean-Marie Zoelle (33 élus) Saint-louis toi ma ville 		2 057 84,02%
  • Jean-Marie Zoelle
  • Pascale Schmidiger
  • Philippe Knibiely
  • Françoise Dinten
  • Daniel Schicca
  • Stéphanie Gerteis
  • Florian Bachmann
  • Jocelyne Straumann
  • Bertrand Gissy
  • Lola Sfeir
  • Bernard Schmitter
  • Sylvie Choquet
  • Hubert Giegelmann
  • Françoise Ferrandez
  • Franck Kahric
  • Karin Gangloff
  • Gabriel Pisaroni
  • Marie Camblin
  • Raymond Eckes
  • Nawal Feghoul- Ferhati
  • Nicolas Savary
  • Amal Houdaf
  • Christophe Lefebvre
  • Sophie Keller-Sol
  • Pascal Duriatti
  • Josiane Albrecht
  • Bernard Mislin
  • Elisabeth Hersberger
  • Alioune Deme
  • Catherine, Nathalie Feldtrauer
  • Fédéric, Achille Baysang
  • Magna Geniale
  • Mathieu Gasselin
Aline Tchekoutio Taisne
Aline Tchekoutio Taisne (2 élus) Saint-louis source de vie 		391 15,97%
  • Aline Tchekoutio Taisne
  • Patrice Pierre Bervin
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 24,09%
Taux d'abstention 75,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 598

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Zoellé
Jean-Marie Zoellé (32 élus) Saint-louis ville d'avenir 		3 899 79,91%
  • Jean-Marie Zoellé
  • Pascale Schmidiger
  • Alain Girny
  • Elisabeth Grava
  • Eric Wissler
  • Françoise Dinten
  • Daniel Schicca
  • Stéphanie Gerteis
  • Bernard Schmitter
  • Jocelyne Straumann-Hummel
  • Philippe Knibiely
  • Sandrine Walter
  • Raymond Eckes
  • Lola Sfeir
  • Bernard George
  • Amal Houdaf
  • Pascal Duriatti
  • Pierrette Schweitzer
  • Christophe Lefebvre
  • Marie Camblin
  • Matthieu Dutour
  • Sophie Keller - Sol
  • Bernard Fest
  • Patricia Plaisance-Ganzmann
  • Patrick Kratz
  • Céline Rapp
  • Jean-Pierre Keiflin
  • Elisabeth Hersberger
  • Bernard Mislin
  • Karin Gangloff
  • Gabriel Pisaroni
  • Magna Geniale
Nawal Feghoul- Ferhati
Nawal Feghoul- Ferhati (3 élus) Saint - louis , une nouvelle dynamique 		980 20,08%
  • Nawal Feghoul- Ferhati
  • Alioune Deme
  • Carole Haberle
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 46,41%
Taux d'abstention 53,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,13%
Nombre de votants 5 143

Villes voisines de Saint-Louis

En savoir plus sur Saint-Louis