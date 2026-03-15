Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Louis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Louis
13:46 - Les contribuables de Saint-Louis voteront-ils sur la fiscalité ?
À Saint-Louis, où les impôts locaux ont reculé depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,40 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 1,08757 million d'euros environ. Un montant loin des 6 081 290 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Louis atteint désormais un peu plus de 30,53 % en 2024 (contre 16,17 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Attention néanmoins : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Saint-Louis s'est établi à 978 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 043 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 à Saint-Louis : une élection pliée dès le premier round
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Louis ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Marie Zoelle (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 84,02% des voix. Dans la position de la principale opposante, Aline Tchekoutio Taisne (Divers centre) a recueilli 15,97% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Marie Zoelle a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Louis, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Saint-Louis : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars, les 10 748 électeurs de Saint-Louis sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des précédentes municipales, la crise du covid avait entraîné le report du deuxième tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Saint-Louis sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Saint-Louis dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis
|Tête de listeListe
|
Daniel Schicca
Liste divers droite
Saint-Louis votre quotidien notre priorité
|
|
Stéphanie Gerteis
Liste divers droite
Ensemble pour Saint-Louis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Zoelle (33 élus) Saint-louis toi ma ville
|2 057
|84,02%
|
|Aline Tchekoutio Taisne (2 élus) Saint-louis source de vie
|391
|15,97%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|24,09%
|Taux d'abstention
|75,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 598
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Zoellé (32 élus) Saint-louis ville d'avenir
|3 899
|79,91%
|
|Nawal Feghoul- Ferhati (3 élus) Saint - louis , une nouvelle dynamique
|980
|20,08%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|46,41%
|Taux d'abstention
|53,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,13%
|Nombre de votants
|5 143
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