Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct

Programme de Stéphanie Gerteis à Saint-Louis (Ensemble pour Saint-Louis)

Équipe Municipale

La candidate Stéphanie Gerteis a constitué une équipe dynamique composée de 36 femmes et hommes aux parcours variés. Cette équipe est unie par des valeurs d’engagement, d’altruisme et de générosité. L'objectif principal est d'agir concrètement pour l'avenir de Saint-Louis.

Projets pour Saint-Louis

Le programme proposé repose sur des bases solides, avec une situation financière saine permettant d'envisager des projets d'envergure. Les priorités incluent l'amélioration du cadre de vie et le maintien d'un haut niveau de services publics. L'accent est mis sur des initiatives qui bénéficient à tous les Ludoviciens et Ludoviciennes.

Dialogue avec les Habitants

Le projet a été élaboré grâce à une écoute attentive des attentes des habitants de Saint-Louis. Des rencontres régulières ont permis de recueillir des retours sur des sujets variés, tels que la sécurité et l'accès aux soins. Cette démarche vise à bâtir un projet utile et concret, ancré dans la réalité quotidienne des citoyens.

Vision d'Avenir

La volonté de l'équipe est de donner un nouvel élan à Saint-Louis, en renforçant sa vitalité et en améliorant le cadre de vie. L'ambition est de créer une ville dynamique qui rassemble tous les habitants, anciens comme nouveaux. L'engagement est de parler vrai et de ne pas promettre l'impossible, tout en restant à l'écoute des citoyens.