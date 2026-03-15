Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis

Tête de listeListe
Liliane Passe-Coutrin
Liliane Passe-Coutrin Divers
UNIS POUR LE PROGRES
  • Liliane Passe-Coutrin
  • Jean-Emile Quellery
  • Sylvie Victoire Dondas
  • Claude Luc Constant
  • Mylene Choisi
  • Thimothée Enor Zigault
  • Rosita Jeanne Bergame
  • Teddy Bicoto
  • Samanta Lancrerot Pelage
  • Fabien Chaslas
  • Mikella Anne Morvany
  • Jessy Dimitri Cleonis
  • Larissa Urie
  • Pierrot Melisse
  • Eyvann Passe-Coutrin
  • Ken Steeve Sylvestre
  • Katia Odette Guemise
  • Manuel Gratien
  • Tatiana Ladrezeau
  • Patrick Marc Eglela
  • Guylaine Boulay
  • Georges Arnould Turlepin
  • Fanny Brancourt
  • Patrice Pelage
  • Natacha Gorizia
François Navis
François Navis Divers
ON DOT BALAN POU SEN LWI
  • François Navis
  • Dianique Cazako
  • Maximin Gemise
  • Francelise Félixia Sousseing
  • Francky Antoine Rodomond
  • Christine Henriette Elisabeth
  • Cédric Plumain
  • Catherine Placerdat Epouse William
  • Eugène Dixit
  • Linda Selbonne
  • Michel Jernival
  • Mireille Claudine Celeste Conquet
  • Jean-Marie Yves Rattier
  • Marcelline Galbas-Frontinois
  • Fabrice Gérard Onestas
  • Astrid Fabulas
  • Armand Pameole
  • Marie-Laure Verin
  • Omer Dambury
  • Tatiana Urie
  • Servais Robert Nortia
  • Rose Abisur
  • Charles Bertin Tagliamento
  • Eugénie Karat
  • Jean-Luc Nagau
Huguette Igor Ibalot
Huguette Igor Ibalot Divers
SAINT-LOUIS POUR TOUS
  • Huguette Igor Ibalot
  • Thierry Lucien Fabulas
  • Françoise Leila Zodros
  • Alex Emile Gustarimac
  • Yolaine Fernande Epaminondas
  • Thierry Bertrand Tagliamento
  • Nathalie Natacha Donisa
  • Jobert Quentin Boulardin
  • Corinne Irene Gallu
  • Jean Claude Lilian Guiolet
  • Marjorie Danièle Lemonnier
  • Fabrice Alain Marivat
  • France-Lise Marie-Jeanne Fabulas
  • Rodrigue Sebastien Navis
  • Franciane Françoise Julien
  • Olivier Bernadin Gustarimac
  • Eusebe Beatrice Jernival
  • Renélius Jean-Paul Guemise-Fareau
  • Erika Jocelinda Verin
  • Lucien Christian Petro
  • Marie Isidore Pelage
  • Max Julien Guemise-Fareau
  • Marie-Thérèse Viviane Colombo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francois Navis
Francois Navis (14 élus) On dot balan pou senlwi 		828 48,02%
  • Francois Navis
  • Géraldine, Victoire Bastaraud
  • Francois, Patrice Ladrezeau
  • Astrid Fabulas
  • Jean-Marc Hegesippe
  • Myrande Plumain
  • Eugène Dixit
  • Gitane Christine
  • Charles, Rolly, Salif Fabulas
  • Rosita Bergame
  • Jean Fargeau
  • Estelle, Antonia Dixit
  • Alex Gustarimac
  • Linda Selbonne
Camille Pelage
Camille Pelage (3 élus) Ensemble pour réussir saint-louis 		563 32,65%
  • Camille Pelage
  • Yasmine Jabol
  • Kléber Confiac
Liliane, Alice Passe-Coutrin
Liliane, Alice Passe-Coutrin (2 élus) Agisssons ensemble 		333 19,31%
  • Liliane, Alice Passe-Coutrin
  • Claude, Luc Constant
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 66,09%
Taux d'abstention 33,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 789

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francois Navis
Francois Navis On dot balan pou senlwi 		426 28,66%
Camille Pelage
Camille Pelage Ensemble pour réussir saint-louis 		417 28,06%
Liliane, Alice Passe-Coutrin
Liliane, Alice Passe-Coutrin Agissons ensemble 		273 18,37%
Marthyr, Florentin Nagau
Marthyr, Florentin Nagau Doubout pou senlwi 		209 14,06%
Timothée, Enor Zigault
Timothée, Enor Zigault Saint-louis unie pour l'avenir 		95 6,39%
Jean-Luc Nagau
Jean-Luc Nagau Citoyens engagés pour bâtir l'alternative à saint -louis 		66 4,44%
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 57,65%
Taux d'abstention 42,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 560

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Cornano
Jacques Cornano (19 élus) On konvwa pour saint-louis de marie-galante, horizon 2020 		1 126 61,76%
  • Jacques Cornano
  • Nelly Godard
  • Marthyr Nagau
  • Huguette Ibalot
  • Joseph Cornano
  • Rosélie Piqueur
  • José Ibalot
  • Nicole Joseph
  • François Cleonis
  • Aline Brouta
  • Jocelyn Gustarimac
  • Gwénola Hulman
  • Francky Rodomond
  • Marie-Antoinette Rouyar
  • Thierry Fabulas
  • Roseline Cardinot
  • Ary Malicieux
  • Ghislaine Demoly
  • Jacques Gervelas
Camille Pelage
Camille Pelage (4 élus) Force d'actions et de propositions pour saint-louis 		576 31,59%
  • Camille Pelage
  • Sylvie Sarnaze
  • Ronald Selbonne
  • Privat Piqueur
Philibert Vergerolle
Philibert Vergerolle Alliance st-louisienne pour la sauvegarde et le developpement de marie-galante 		121 6,63%
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 62,00%
Taux d'abstention 38,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 1 899

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