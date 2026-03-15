Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Louis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Louis
13:45 - La commune de Saint-Louis a plutôt augmenté les impôts
En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Louis, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté environ 877 euros en 2024 (dernière année connue) contre 687 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 77,03 % en 2024 (contre 51,76 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 159 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 404 740 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 26,80 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Saint-Louis
À Saint-Louis, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Francois Navis a pris les commandes en recueillant 28,66% des soutiens. En deuxième position, Camille Pelage a recueilli 28,06% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Liliane, Alice Passe-Coutrin, s'adjugeant 18,37% des électeurs. Ce premier verdict particulièrement serré soulevait d'importantes questions pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Francois Navis l'a finalement emporté avec 828 voix (48,02%), face à Camille Pelage s'adjugeant 563 électeurs (32,65%) et Liliane, Alice Passe-Coutrin réunissant 19,31% des votes. Après un premier tour âprement disputé, l’issue s’est finalement révélée large et incontestable lors du second tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 402 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Louis : horaires des 4 bureaux de vote
Les 4 bureaux de vote de la commune de Saint-Louis ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. Quel candidat ou candidate succédera à Francois Navis, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis
|Tête de listeListe
|
Liliane Passe-Coutrin
Divers
UNIS POUR LE PROGRES
|
|
François Navis
Divers
ON DOT BALAN POU SEN LWI
|
|
Huguette Igor Ibalot
Divers
SAINT-LOUIS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francois Navis (14 élus) On dot balan pou senlwi
|828
|48,02%
|
|Camille Pelage (3 élus) Ensemble pour réussir saint-louis
|563
|32,65%
|
|Liliane, Alice Passe-Coutrin (2 élus) Agisssons ensemble
|333
|19,31%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|66,09%
|Taux d'abstention
|33,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 789
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francois Navis On dot balan pou senlwi
|426
|28,66%
|Camille Pelage Ensemble pour réussir saint-louis
|417
|28,06%
|Liliane, Alice Passe-Coutrin Agissons ensemble
|273
|18,37%
|Marthyr, Florentin Nagau Doubout pou senlwi
|209
|14,06%
|Timothée, Enor Zigault Saint-louis unie pour l'avenir
|95
|6,39%
|Jean-Luc Nagau Citoyens engagés pour bâtir l'alternative à saint -louis
|66
|4,44%
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|57,65%
|Taux d'abstention
|42,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 560
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Cornano (19 élus) On konvwa pour saint-louis de marie-galante, horizon 2020
|1 126
|61,76%
|
|Camille Pelage (4 élus) Force d'actions et de propositions pour saint-louis
|576
|31,59%
|
|Philibert Vergerolle Alliance st-louisienne pour la sauvegarde et le developpement de marie-galante
|121
|6,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|62,00%
|Taux d'abstention
|38,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|1 899
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