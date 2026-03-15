Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis

Tête de listeListe
Juliana M'Doihoma
Juliana M'Doihoma Liste divers centre
AVEC VOUS, REUSSIR DEMAIN
  • Juliana M'Doihoma
  • Sylvain Arthémise
  • Gaëlle Mouniama Coupan
  • Imran Hatteea
  • Claudie Técher
  • Mickaël Chamand
  • Françoise Gastrin
  • Jérémy Turpin
  • Eliana Narcisse
  • Joël Lallemand
  • Yannicke Severin
  • Jean Michel Florency
  • Anne-Gaëlle Lépinay
  • Philippe Virin
  • Dominique Amazingoi-Rivière
  • René Claude Marimoutou
  • Rose Méry Corenthy
  • Pascal Dorseuil
  • Christelle Lépinay-Marimao
  • Saad Akhoone
  • Emmanuelle Delahaye
  • Mathieu Maillot
  • Agnès Payet
  • Jean Fabien Nachiar
  • Laura Riviere
  • Eddy Lallemand
  • Frédérica Victoire
  • Sully Avril
  • Jessica Narbe
  • Hugo Gérard
  • Marine Mourgapin
  • Jimmy Dorseuil
  • Marie Andrée Messira
  • Michel Ange Maillot
  • Marie Clarisse Françoise
  • Olivier Chamand
  • Juliana Blain
  • Olivier Tang-Tong-Hi
  • Laurine Ichane
  • Anthony Franklin
  • Justine Hoarau
  • Hanif Riaze
  • Laëtitia Hoair
  • Mathis Moutien
  • Linda Manent
  • Jean-Christian Aho Nienne
  • Maryse Sinien
Philippe Dit Laïnin Rangama
Philippe Dit Laïnin Rangama Liste divers gauche
ANSEMB/ DES VALEURS, UNE PAROLE
  • Philippe Dit Laïnin Rangama
  • Sylvie Fontaine
  • François Valéama
  • Marie-Lourdes Maillot
  • Julien Apaya
  • Lucile Rousseau
  • Rishi Rutnoo
  • Annie-Claude Thermea
  • Tony Sambrenon
  • Anne-Marie Vily
  • Fabrice Valmy
  • Agnès Valère
  • William Colter
  • Marie Ange Tell
  • Bob William Biyakoudi
  • Asominy Chindra Ali
  • Henri Claude Françoise
  • Marine Benard
  • Alain Vitry
  • Rosanna Voireau
  • Yanis Badania
  • Dévika Ramassamy
  • Patrick Poudroux
  • Karine Sinien
  • Daniel Jonas
  • Lucette Cillon
  • Jimmy Latchoumy
  • Prisca Taochy
  • Daniel Toinon
  • Marie-Claire Anapotèlivona
  • Jérôme Dugain
  • Ramlati Daroueche
  • Philippe Ledoyen
  • Marie Christelle Sambrenon
  • Cédric Payet
  • Nicole Moroquivoi
  • Raymond Espérance
  • Marie-Anne Roseline Guichard
  • Léon José Thiaw Niam
  • Sophie Dugain
  • Harry Claude Latour
  • Adèle Marie Audrey Virapin
  • El-Anrif Hamza
  • Mélanie Abemonty
  • Michel Lambert
Emmanuelle Sinacouty Visnelda
Emmanuelle Sinacouty Visnelda Liste divers centre
ALON FÉ ENSEMB, SAINT-LOUIS & LA RIVIÈRE POUR BÂTIR LA COMMUNE QUI REDONNE ESPOIR
  • Emmanuelle Sinacouty Visnelda
  • Alix Joseph Galbois
  • Séverine Baret
  • Joseph Harry Valleama
  • Charlette Marie Nathalie Coupaye
  • Jean-Luc Boyer
  • Marie Corinne Ramaye
  • Jocelyn Ady
  • Anne Elisabeth Clain
  • Joseph Jacques Olivier Savarigne
  • Estelle Erika Marimoutou
  • Steve Kunda
  • Samantha Tolsie Porto
  • Yvan Frédérick Orfelle
  • Valérie Techer
  • Jean Thierry Coupama
  • Cindy Marie Séverine Edja
  • Axel Jean Jacques Payet
  • Cynthia Forman Née Agathe
  • Raymond Emilien Nallama
  • Deema Adame Madi
  • Vincent Jean Stéphane Masseaux
  • Marie Laurence Kichenama
  • Albrand Eddy Phileas
  • Catherine Marie Ophélie Vaitilingom
  • Samuel Dorilas
  • Nadège Senny-Palany
  • Bryan Gérard Doris
  • Marie Flora Mémona Gerbith
  • Yves Emmanuel Telegrand
  • Murielle Marie Sabrina Govindassamy Rangama
  • Jean Cédric Boquiqueni
  • Miguy Lucian
  • Stéphane Jean-Michel Payet
  • Emilie Fulmart
  • Randy Gazan
  • Marie Amande Vily
  • Joseph Martino Cheung You Sun
  • Chloé Carron
  • Damien Ulrich Tafiki
  • Priscilla Coupaman
  • Bourahima Ali
  • Marie Cindy Etangsale
  • Fabrice Josué Aceldy
  • Amélie Véronique Hoarau
Fabrice Hoarau
Fabrice Hoarau Liste divers gauche
SAINT LOUIS RASSEMBLEE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET AMBITIEUSE
  • Fabrice Hoarau
  • Caroline Marie Erika Trajean
  • Maximin Rosaire Hoarau
  • Chloë Marie Alice Prugnieres
  • Lucas Abemonty
  • Vandana Balaka
  • Yanis Jean Freddy Fontaine
  • Chantal Thérèse Marie Payet
  • Jean Denis Soundarom
  • Elsa Marie Séverine Virin
  • Guy Baret
  • Saniati Said Combo
  • Philippe Johnny Avril
  • Sabine Latchimy
  • Guy Eric Adras
  • Rachel Alexandra Tarnet
  • Ludovic Antoinette
  • Lilavathi Rachel Pattiama
  • Olivier Coupan
  • Wendy Toinon
  • Mohamed Rouis
  • Marie Maureen Douanier
  • Fabien Sinama
  • Chloë Amélie Marie Francia Filatriau
  • Yannick Mussard
  • Marie Sonia Etheve
  • Jean Philippe Crodier
  • Gaëlle Marie Hélène Dennemont
  • Bruno Hoarau
  • Salimati Mahamoud
  • Jean Marie Valleama
  • Vanessa Aurélie Moidiva
  • Jocelyn Michel Gence
  • Maëlys Maryse Anjali Tossam
  • Réglis Dijoux
  • Marie Laurence Picard
  • Sandy Vaitilingom Sinatamby
  • Gisèle Marie Maree
  • Jean Marie Lin
  • Marie Kelly Souton
  • Voltaire Rousseau
  • Marie Guilaine Chamand
  • Martin Jean Honorine
  • Marie Henriette Corine Riviere
  • Yvon Bello
Maximilien Dit Ticoq Boqui Queni
Maximilien Dit Ticoq Boqui Queni Liste divers gauche
MOUVEMENT POPULAIRE DE CITOYENS
  • Maximilien Dit Ticoq Boqui Queni
  • Magamarly Lambino
  • Olivier Moutama
  • Gandhari Tangaty
  • Mathieu Mérault
  • Sabrina Incama
  • Teddy Angama
  • Graziella Dublin
  • Tony Gasp
  • Amandine Philéas
  • Melvin Ferrère
  • Vanessa Maratchia
  • Arguni Boqui-Queni
  • Carole Douanier
  • Josélito Bédache
  • Magalie Lambino
  • Kévin Nayagom
  • Radji Moutama
  • Ragaven Périnayagom
  • Lauricia Mahon
  • Joël Tangama
  • Jaganmohini Tangaty
  • Kyllian Hoarau
  • Maylla Incama
  • Donovan Antoinette
  • Ariane Tsiaranga
  • Gérald Ramalingom
  • Lorane Gastrin
  • René Philéas
  • Philomène Ferrère
  • Roland Cadet
  • Adeline Orange
  • Jean-Paul Angama
  • Gilberte Nayagom
  • Sylvain Mahon
  • Pascaline Selly
  • Michel Berrichon
  • Lynda Ménonville
  • Maximilien Sellon
  • Anna Douanier
  • Erickson Salem
  • Nadège Antoinette
  • Dieudonné Ortain
  • Angélique Beauval
  • Expédit Ganimède
Rémy Bourgogne
Rémy Bourgogne Liste du Parti socialiste
LA RIVIERE & SAINT-LOUIS, ANSANM NOU LE KAPAB !
  • Rémy Bourgogne
  • Marina Hoareau
  • Jean François Payet
  • Gaelle Alastor
  • Sully Reboul
  • Corinne Lafosse
  • Brice Southon
  • Anais Malet
  • Eric Fontaine
  • Adele Turpin
  • Yâcine Kapodia
  • Hazanati Youssouf
  • Sebastien Moellon
  • Natacha Malet
  • Didier Desire
  • Gladys Arthemise
  • Willy Ranguin
  • Marie-Josee Ougouroussiva
  • Eric Dijoux
  • Louna Bodet
  • Thomas Souton
  • Chayne Bertin
  • Gregory Baret
  • Margareth Gonneau
  • Alain Valincourt
  • Laetitia Gonthier
  • Jean-Paul Etheve
  • Kellyah Hoarau
  • Jean-Pierre Lebreton
  • Chloee Hoarau
  • Adrien Bienaime
  • Sylvie Noel
  • Jean-Mary Hoarau
  • Leslie Tamby
  • Patrick Reboul
  • Raissa Techer
  • Tito Seychelles
  • Sonia Blain
  • Romain Reboul
  • Elodie Jean-Baptiste
  • Jacky Techer
  • Meryne Rousseau
  • Serge Kemma
  • Isabelle Legeay
  • Gerard Tamy
Cyrille Hamilcaro
Cyrille Hamilcaro Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
ENSEMBLE, EN AVANT !
  • Cyrille Hamilcaro
  • Mathilde Roger
  • Teddy Hoareau
  • Corinne Mangué
  • Louis Bertrand Grondin
  • Olivia Dijoux
  • Serge Arnaud Rangama
  • Brigitte Payet
  • Bertrand Dijoux
  • Marine Babas
  • Didier Moellon
  • Tatiana Gévia
  • Jean-Louis Viadère
  • Yasmina Ramidge-Bane
  • Sadry Mesbah
  • Laëtitia Baret
  • Joël Valencourt
  • Isabelle Kaced
  • Pierre François Payet
  • Marie Christine Sarouda
  • Jean-Maurice Périnayagom
  • Sophie Sinama
  • Gilbert Tantzy Périassamy
  • Patricia Sinédia
  • Patrick Mounichy
  • Patricia Pythie
  • Thomas Rosaire Ougouroussiva
  • Odile Siléza
  • Jean Wilfrid Tetia
  • Annie-Claude Selly
  • Sully Domitile
  • Elsa Farcy
  • Leonus Thémot
  • Olivienne Catan
  • Mickaël Turpin
  • Laura de Boisvilliers
  • Cédric Minatchy
  • Anaïs Phileas
  • Hiverson Finaud
  • Georgette Mangué
  • Hugues Givran
  • Raymonde Valiamé
  • Yannis Cartaye
  • Christine Payet
  • Jean-Louis Jaglale
Pascal Mangué
Pascal Mangué Liste Divers
NOU LE L'AVENIR
  • Pascal Mangué
  • Sylvie Agathe
  • Philippe François Emma
  • Marlène Sinédia
  • Jean Eric Fontaine
  • Doriane Marie Antoinette Sambenounn
  • Max Gérard Payet
  • Nandhini Shri Vidhya Boqui-Quéni
  • Jim Freddy Gérard Rousseau
  • Karine Bergier
  • Jean-Daniel Bazaline
  • Mickaelle Rousseau
  • Guy Philippe Baret
  • Marie Erica Gédéas
  • Patrcick Léopold Fontaine
  • Syldie Marie Nicole Baret
  • Jean-Michel Thomas
  • Nicolette Thérèse Dethes
  • Jean Henri Claude Fos
  • Ketty Ceus
  • Philippe Rosaire Mandanne
  • Marie Christine Payet
  • Paul Gérard Baret
  • Thérèse Marie Augustine Oltin
  • Jean-Pierre Hoarau
  • Marie Yolaine Lebon
  • Sébastien Tarnet
  • Melinda Moëllon
  • Marc Zettor
  • Sandrine Marie Christine Maryline Alix
  • Laurent Noël Riviere
  • Echa Ali Madi
  • Herman Jean Denis Fombard
  • Marie Davina Medioga
  • Noah Teddy Idmont
  • Marina Sangarin
  • Jean Maximin Maillot
  • Marie Lydie Jonas
  • Raymond René Fred Dalleau
  • Manon Marie Mickaëlle Jonas
  • Jean Marie Giovanni Botsar
  • Marie Elisemène Ceus
  • Jasmin Lafosse
  • Marie Lucille Payet
  • Abel Clément Techer
  • Jickaëlle Marie Vanessa Selly
  • Nicolas Charles Lauret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Juliana M'doihoma
Juliana M'doihoma (33 élus) Ensemble, réveillons notre ville 		12 022 44,21%
  • Juliana M'doihoma
  • Thibaud Chane Woon Ming
  • Flora Augustine-Etcheverry
  • Imran Hatteea
  • Claudie Técher
  • Jean Éric Fontaine
  • Marie Françoise Gastrin
  • Jean Pascal Mangué
  • Yannicke Severin
  • Hanif Riaze
  • Linda Manent
  • Bruno Beauval
  • Dominique Manuela Amazingoi-Rivière
  • Jean François Payet
  • Kelly Bello
  • Sylvain Arthémise
  • Leïla Oulama
  • Jean Michel Florency
  • Stéphanie Jonas-Sooriah
  • Bernard Marimoutou
  • Marie Julie Dijoux
  • Romain Gigant
  • Gaëlle Mouniama Coupan
  • Jérémy Turpin
  • Séverine Bénard
  • Clotaire Maillot
  • Camille Clain
  • Jimmy Philéas
  • Marie Ludivine Imache
  • René Claude Marimoutou
  • Marie Corinne Rochefeuille
  • Jean Hugues Gérard
  • Marie Joëlle Jovet
Claude Henri Hoarau
Claude Henri Hoarau (7 élus) Alliance pour le developpement 		8 570 31,52%
  • Claude Henri Hoarau
  • Expédite Danielle Trajean-Margrita
  • Philippe Dit Laïnin Rangama
  • Marie Ida Hamot-Richauvet
  • Roger Marie Joël Arthémise
  • Sitina Sophie Soumaïla
  • Olivier Michel Bertrand Lambert
Cyrille Hamilcaro
Cyrille Hamilcaro (5 élus) Visons l'excellence : ensemble, on y arrivera ! 		6 596 24,26%
  • Cyrille Hamilcaro
  • Raïssa Maillot
  • Alix Galbois
  • Brigitte Payet
  • Louis Bertrand Grondin
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 65,32%
Taux d'abstention 34,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 990

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Juliana M'doihoma
Juliana M'doihoma Ensemble, réveillons notre ville 		6 019 26,46%
Cyrille Hamilcaro
Cyrille Hamilcaro Visons l'excellence : ensemble, on y arrivera ! 		5 767 25,35%
Claude Henri Hoarau
Claude Henri Hoarau Alliance pour le developpement 		5 759 25,31%
Philippe Dit Laïnin Rangama
Philippe Dit Laïnin Rangama "saint-louis / la rivière : terres d'innovations" 		1 584 6,96%
Jean Piot
Jean Piot Avec jean piot, le changement dans le bon sens 		1 364 5,99%
Yvan Dejean
Yvan Dejean Pour une ville meilleure 		856 3,76%
Pierrick Robert
Pierrick Robert Main dans la main osez le changement 		680 2,98%
Serge Arnauld Rangama
Serge Arnauld Rangama Solution action serge arnauld 		367 1,61%
Sylvie Agathe
Sylvie Agathe Plus forts ensemble saint-louis-la riviere 		349 1,53%
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 55,08%
Taux d'abstention 44,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 520

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyrille Hamilcaro
Cyrille Hamilcaro (33 élus) Ensemble, changeons notre ville et notre vie! 		13 025 43,67%
  • Cyrille Hamilcaro
  • Raïssa Maillot
  • Patrick Malet
  • Juliana M'doihoma
  • Alix Galbois
  • Emmanuelle Sinacouty
  • Louis Bertrand Grondin
  • Rose May Vynisale
  • Thierry Vaitilingom
  • Brigitte Payet
  • Charles-Emile Roger
  • Jocelyne Miranville
  • Vincent Lambert
  • Gilberte Fidji
  • Jean-René Hoarau
  • Magalie Techer
  • Alex Lebon
  • Sara Hafeji
  • Léonus Themot
  • Françoise Trottereau
  • Abdoul-Rahmane Ghanty
  • Josette Coupama
  • Jean Luc Sandanom
  • Elodie Turpin
  • Alain Vitry
  • Elodie Boisvilliers
  • Iréné Hamilcaro
  • Micheline Velleyen
  • Pascal Benard-Hoarau
  • Nathalie Coupaye
  • Gilbert Dubard
  • Corine Payet
  • Serge Lombardie
Jean Piot
Jean Piot (8 élus) Ensemble developpons saint-louis et la riviere 		9 706 32,54%
  • Jean Piot
  • Sonia Imanatche
  • Guy Etheve
  • Nadine Maree
  • Patrick Ramin
  • Chantal Payet
  • Ary Moucouta
  • Larissa Rousseau
Pierrick Robert
Pierrick Robert (3 élus) Ensemble redressons et developpons saint-louis et la riviere 		4 726 15,84%
  • Pierrick Robert
  • Bernadette Hoarau
  • Christian Aho-Nienne
Philippe Rangama
Philippe Rangama (1 élu) Retrouvons notre fierte 		2 366 7,93%
  • Philippe Rangama
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 77,79%
Taux d'abstention 22,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 30 556

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyrille Hamilcaro
Cyrille Hamilcaro Ensemble, changeons notre ville et notre vie! 		9 624 37,04%
Jean Piot
Jean Piot Ensemble developpons saint-louis et la riviere 		3 898 15,00%
Pierrick Robert
Pierrick Robert Ensemble redressons et developpons saint-louis et la riviere 		3 623 13,94%
Philippe Rangama
Philippe Rangama Retrouvons notre fierte 		2 848 10,96%
Fabrice André Hoarau
Fabrice André Hoarau Rassemblement des forces de progres pour le developpement de saint-louis et la riviere 		2 676 10,30%
Patrick Dorilas
Patrick Dorilas Travaillons ensemble pour saint-louis et la riviere 		929 3,57%
Thierry Sam Chit Chong
Thierry Sam Chit Chong Saint louis uni 		913 3,51%
Sabrina Etangsale
Sabrina Etangsale Unir pour reconstruire 		479 1,84%
Sylvie Agathe
Sylvie Agathe La force c'est nous 		386 1,48%
Max Benard
Max Benard L'experience et les valeurs reunionnaises 		354 1,36%
Michel Zaragoza
Michel Zaragoza Saint-louis bleu marine 		247 0,95%
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 67,77%
Taux d'abstention 32,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 26 633

Villes voisines de Saint-Louis

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