Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Louis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Louis
13:46 - Les impôts sont en baisse à Saint-Louis avant le scrutin
Concernant la pression fiscale de Saint-Louis, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 865 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 170 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 72,00 % en 2024 (contre 63,59 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 817 100 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 15,47401 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 48,38 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.
11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Saint-Louis
Lors des municipales précédentes à Saint-Louis, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Juliana M'doihoma (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 6 019 voix (26,46%). Dans la position du principal opposant, Cyrille Hamilcaro (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 25,35% des suffrages. La troisième place est revenue à Claude Henri Hoarau (Parti communiste français), s'adjugeant 25,31% des voix. Avec un écart aussi ténu, la clôture du deuxième tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Juliana M'doihoma l'a finalement emporté avec 44,21% des voix, face à Claude Henri Hoarau avec 31,52% des votants et Cyrille Hamilcaro obtenant 6 596 voix (24,26%). En revanche, la manche décisive a donné lieu à une victoire écrasante et sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 6 003 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit absolument de capter les suffrages qui ont manqué ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à Saint-Louis : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 71 bureaux de vote de Saint-Louis. Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur territoire. Qui sera élu après Juliana M'doihoma, qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Louis
|Tête de listeListe
|
Juliana M'Doihoma
Liste divers centre
AVEC VOUS, REUSSIR DEMAIN
|
|
Philippe Dit Laïnin Rangama
Liste divers gauche
ANSEMB/ DES VALEURS, UNE PAROLE
|
|
Emmanuelle Sinacouty Visnelda
Liste divers centre
ALON FÉ ENSEMB, SAINT-LOUIS & LA RIVIÈRE POUR BÂTIR LA COMMUNE QUI REDONNE ESPOIR
|
|
Fabrice Hoarau
Liste divers gauche
SAINT LOUIS RASSEMBLEE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET AMBITIEUSE
|
|
Maximilien Dit Ticoq Boqui Queni
Liste divers gauche
MOUVEMENT POPULAIRE DE CITOYENS
|
|
Rémy Bourgogne
Liste du Parti socialiste
LA RIVIERE & SAINT-LOUIS, ANSANM NOU LE KAPAB !
|
|
Cyrille Hamilcaro
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
ENSEMBLE, EN AVANT !
|
|
Pascal Mangué
Liste Divers
NOU LE L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Juliana M'doihoma (33 élus) Ensemble, réveillons notre ville
|12 022
|44,21%
|
|Claude Henri Hoarau (7 élus) Alliance pour le developpement
|8 570
|31,52%
|
|Cyrille Hamilcaro (5 élus) Visons l'excellence : ensemble, on y arrivera !
|6 596
|24,26%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|65,32%
|Taux d'abstention
|34,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 990
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Juliana M'doihoma Ensemble, réveillons notre ville
|6 019
|26,46%
|Cyrille Hamilcaro Visons l'excellence : ensemble, on y arrivera !
|5 767
|25,35%
|Claude Henri Hoarau Alliance pour le developpement
|5 759
|25,31%
|Philippe Dit Laïnin Rangama "saint-louis / la rivière : terres d'innovations"
|1 584
|6,96%
|Jean Piot Avec jean piot, le changement dans le bon sens
|1 364
|5,99%
|Yvan Dejean Pour une ville meilleure
|856
|3,76%
|Pierrick Robert Main dans la main osez le changement
|680
|2,98%
|Serge Arnauld Rangama Solution action serge arnauld
|367
|1,61%
|Sylvie Agathe Plus forts ensemble saint-louis-la riviere
|349
|1,53%
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|55,08%
|Taux d'abstention
|44,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 520
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyrille Hamilcaro (33 élus) Ensemble, changeons notre ville et notre vie!
|13 025
|43,67%
|
|Jean Piot (8 élus) Ensemble developpons saint-louis et la riviere
|9 706
|32,54%
|
|Pierrick Robert (3 élus) Ensemble redressons et developpons saint-louis et la riviere
|4 726
|15,84%
|
|Philippe Rangama (1 élu) Retrouvons notre fierte
|2 366
|7,93%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|77,79%
|Taux d'abstention
|22,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|30 556
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyrille Hamilcaro Ensemble, changeons notre ville et notre vie!
|9 624
|37,04%
|Jean Piot Ensemble developpons saint-louis et la riviere
|3 898
|15,00%
|Pierrick Robert Ensemble redressons et developpons saint-louis et la riviere
|3 623
|13,94%
|Philippe Rangama Retrouvons notre fierte
|2 848
|10,96%
|Fabrice André Hoarau Rassemblement des forces de progres pour le developpement de saint-louis et la riviere
|2 676
|10,30%
|Patrick Dorilas Travaillons ensemble pour saint-louis et la riviere
|929
|3,57%
|Thierry Sam Chit Chong Saint louis uni
|913
|3,51%
|Sabrina Etangsale Unir pour reconstruire
|479
|1,84%
|Sylvie Agathe La force c'est nous
|386
|1,48%
|Max Benard L'experience et les valeurs reunionnaises
|354
|1,36%
|Michel Zaragoza Saint-louis bleu marine
|247
|0,95%
|Participation au scrutin
|Saint-Louis
|Taux de participation
|67,77%
|Taux d'abstention
|32,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Nombre de votants
|26 633
Villes voisines de Saint-Louis
- Saint-Louis (97421)
- Ecole primaire à Saint-Louis
- Maternités à Saint-Louis
- Crèches et garderies à Saint-Louis
- Classement des collèges à Saint-Louis
- Salaires à Saint-Louis
- Impôts à Saint-Louis
- Dette et budget de Saint-Louis
- Climat et historique météo de Saint-Louis
- Accidents à Saint-Louis
- Délinquance à Saint-Louis
- Inondations à Saint-Louis
- Nombre de médecins à Saint-Louis
- Pollution à Saint-Louis
- Entreprises à Saint-Louis
- Prix immobilier à Saint-Louis