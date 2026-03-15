En direct

19:21 - Élections municipales à Saint-Louis : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les électeurs de Saint-Louis sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 29,13% et une densité de population de 46 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 13 760 euros/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,06%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (17,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,77%, comme à Saint-Louis, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Vers une montée du RN à Saint-Louis aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Saint-Louis il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,65% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 72,62% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 9,33% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Louis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 27,50% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 10,20% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Louis ? Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Saint-Louis, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 57,65 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. C'étaient 1 560 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait rendu prudents un grand nombre d'électeurs. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 830 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 31,16 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 8,50 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 25,83 %, contre seulement 22,15 % en 2022. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une commune assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Louis il y a deux ans Olivier Serva (Divers gauche) avait gagné au premier tour des législatives à Saint-Louis suite à la dissolution en 2024 avec 64,99%. Tarius Royer (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 10,20%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Serva culminant à 87,08% des votes dans la commune. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Saint-Louis avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,50%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,00% des suffrages. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Saint-Louis lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Louis voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 53,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,65%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Louis, les électeurs accordaient 72,62% pour Marine Le Pen, contre 27,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Louis plébiscitaient Olivier Serva (DVG) avec 88,20% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Serva virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Louis se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La commune de Saint-Louis a plutôt augmenté les impôts En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Louis, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté environ 877 euros en 2024 (dernière année connue) contre 687 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 77,03 % en 2024 (contre 51,76 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 159 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 404 740 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 26,80 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Saint-Louis À Saint-Louis, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Francois Navis a pris les commandes en recueillant 28,66% des soutiens. En deuxième position, Camille Pelage a recueilli 28,06% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Liliane, Alice Passe-Coutrin, s'adjugeant 18,37% des électeurs. Ce premier verdict particulièrement serré soulevait d'importantes questions pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Francois Navis l'a finalement emporté avec 828 voix (48,02%), face à Camille Pelage s'adjugeant 563 électeurs (32,65%) et Liliane, Alice Passe-Coutrin réunissant 19,31% des votes. Après un premier tour âprement disputé, l’issue s’est finalement révélée large et incontestable lors du second tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 402 voix supplémentaires entre les deux tours.