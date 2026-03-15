Résultat municipale 2026 à Saint-Louis (97134) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Louis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François NAVIS
François NAVIS (19 élus) ON DOT BALAN POU SEN LWI 		831 58,48%
  • François NAVIS
  • Dianique CAZAKO
  • Maximin GEMISE
  • Francelise Félixia SOUSSEING
  • Francky Antoine RODOMOND
  • Christine Henriette ELISABETH
  • Cédric PLUMAIN
  • Catherine PLACERDAT EPOUSE WILLIAM
  • Eugène DIXIT
  • Linda SELBONNE
  • Michel JERNIVAL
  • Mireille Claudine CELESTE CONQUET
  • Jean-Marie Yves RATTIER
  • Marcelline GALBAS-FRONTINOIS
  • Fabrice Gérard ONESTAS
  • Astrid FABULAS
  • Armand PAMEOLE
  • Marie-Laure VERIN
  • Omer DAMBURY
Liliane PASSE-COUTRIN
Liliane PASSE-COUTRIN (3 élus) UNIS POUR LE PROGRES 		383 26,95%
  • Liliane PASSE-COUTRIN
  • Jean-Emile QUELLERY
  • Sylvie Victoire DONDAS
Huguette Igor IBALOT
Huguette Igor IBALOT (1 élu) SAINT-LOUIS POUR TOUS 		207 14,57%
  • Huguette Igor IBALOT
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 56,89%
Taux d'abstention 43,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 1 490

Source : ministère de l’Intérieur

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