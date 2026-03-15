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19:21 - Élections municipales à Saint-Louis : un éclairage démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Louis apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 54 478 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 718 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 34 720 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (38,23%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Saint-Louis accueille une communauté diversifiée, avec ses 503 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 746 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 33,23%, annonçant une situation économique fragile. À Saint-Louis, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Louis lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Saint-Louis en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,38% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 65,61% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 11,25% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à Saint-Louis comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,23% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,78% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Louis.--------------C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 46,03% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Louis La mobilisation s'élevait à 55,08 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Louis (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que le pays était chamboulé par l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 18 968 personnes qui ont voté au premier tour, soit 43,17 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 17,90 % des électeurs (soit environ 7 697 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 35,50 %, bien au-delà des 20,73 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. Au soir des élections municipales 2026, l'état de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Louis.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Saint-Louis ? Le panorama politique de Saint-Louis a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes 2024 à Saint-Louis avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,23%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 25,82% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Louis avaient ensuite placé en tête le Rassemblement National (29,78%), devant les candidats Divers droite (25,43%) selon les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, les marinistes culminant à 46,03% des voix sur place.

14:57 - Saint-Louis affichait un équilibre complexe lors des dernières élections En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Louis plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 44,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,38%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,61% pour Marine Le Pen, contre 34,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour les élections législatives de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Saint-Louis mettaient en avant les candidats Divers gauche (50,46%) devant la tendance Divers centre (14,92%). Le second tour était favorable aux candidats Divers droite, culminant à 40,86% des suffrages exprimés. Cette physionomie politique de Saint-Louis révèle ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les impôts sont en baisse à Saint-Louis avant le scrutin Concernant la pression fiscale de Saint-Louis, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 865 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 170 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 72,00 % en 2024 (contre 63,59 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 817 100 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 15,47401 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 48,38 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Saint-Louis Lors des municipales précédentes à Saint-Louis, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Juliana M'doihoma (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 6 019 voix (26,46%). Dans la position du principal opposant, Cyrille Hamilcaro (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 25,35% des suffrages. La troisième place est revenue à Claude Henri Hoarau (Parti communiste français), s'adjugeant 25,31% des voix. Avec un écart aussi ténu, la clôture du deuxième tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Juliana M'doihoma l'a finalement emporté avec 44,21% des voix, face à Claude Henri Hoarau avec 31,52% des votants et Cyrille Hamilcaro obtenant 6 596 voix (24,26%). En revanche, la manche décisive a donné lieu à une victoire écrasante et sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 6 003 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit absolument de capter les suffrages qui ont manqué ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.