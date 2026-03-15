Résultat municipale 2026 à Saint-Louis (97421) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Louis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Louis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Juliana M'DOIHOMA
Juliana M'DOIHOMA (37 élus) AVEC VOUS, REUSSIR DEMAIN 		15 285 55,29%
  • Juliana M'DOIHOMA
  • Sylvain ARTHÉMISE
  • Gaëlle MOUNIAMA COUPAN
  • Imran HATTEEA
  • Claudie TÉCHER
  • Mickaël CHAMAND
  • Françoise GASTRIN
  • Jérémy TURPIN
  • Eliana NARCISSE
  • Joël LALLEMAND
  • Yannicke SEVERIN
  • Jean Michel FLORENCY
  • Anne-Gaëlle LÉPINAY
  • Philippe VIRIN
  • Dominique AMAZINGOI-RIVIÈRE
  • René Claude MARIMOUTOU
  • Rose Méry CORENTHY
  • Pascal DORSEUIL
  • Christelle LÉPINAY-MARIMAO
  • Saad AKHOONE
  • Emmanuelle DELAHAYE
  • Mathieu MAILLOT
  • Agnès PAYET
  • Jean Fabien NACHIAR
  • Laura RIVIERE
  • Eddy LALLEMAND
  • Frédérica VICTOIRE
  • Sully AVRIL
  • Jessica NARBE
  • Hugo GÉRARD
  • Marine MOURGAPIN
  • Jimmy DORSEUIL
  • Marie Andrée MESSIRA
  • Michel Ange MAILLOT
  • Marie Clarisse FRANÇOISE
  • Olivier CHAMAND
  • Juliana BLAIN
Cyrille HAMILCARO
Cyrille HAMILCARO (6 élus) ENSEMBLE, EN AVANT ! 		6 823 24,68%
  • Cyrille HAMILCARO
  • Mathilde ROGER
  • Teddy HOAREAU
  • Corinne MANGUÉ
  • Louis Bertrand GRONDIN
  • Olivia DIJOUX
Fabrice HOARAU
Fabrice HOARAU (2 élus) SAINT LOUIS RASSEMBLEE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET AMBITIEUSE 		2 954 10,69%
  • Fabrice HOARAU
  • Caroline Marie Erika TRAJEAN
Rémy BOURGOGNE
Rémy BOURGOGNE LA RIVIERE & SAINT-LOUIS, ANSANM NOU LE KAPAB ! 		1 010 3,65%
Philippe Dit Laïnin RANGAMA
Philippe Dit Laïnin RANGAMA ANSEMB/ DES VALEURS, UNE PAROLE 		564 2,04%
Pascal MANGUÉ
Pascal MANGUÉ NOU LE L'AVENIR 		424 1,53%
Emmanuelle SINACOUTY VISNELDA
Emmanuelle SINACOUTY VISNELDA ALON FÉ ENSEMB, SAINT-LOUIS & LA RIVIÈRE POUR BÂTIR LA COMMUNE QUI REDONNE ESPOIR 		406 1,47%
Maximilien Dit Ticoq BOQUI QUENI
Maximilien Dit Ticoq BOQUI QUENI MOUVEMENT POPULAIRE DE CITOYENS 		179 0,65%
Participation au scrutin Saint-Louis
Taux de participation 60,81%
Taux d'abstention 39,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 28 283

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de La Réunion ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout à La Réunion. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Louis