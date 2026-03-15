Résultat municipale 2026 à Saint-Loup-de-Varennes (71240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Loup-de-Varennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Loup-de-Varennes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Loup-de-Varennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège RIGAUD
Nadège RIGAUD (12 élus) Avec vous pour Saint-Loup 		331 55,17%
  • Nadège RIGAUD
  • Christian THEVENIAUD
  • Sylvie NONIN
  • Jean Alain CORNUT
  • Eva RHODES
  • Antony CHAMFROY
  • Marie-Line AUCLAIR
  • Pascal BOTTEREAU
  • Françoise COUDENE
  • Sébastien GAY
  • Maëlle LEBOEUF
  • Gérard RIGAUD
Isabelle FLEURY
Isabelle FLEURY (3 élus) S'unir pour notre village 		269 44,83%
  • Isabelle FLEURY
  • Patrick RAVEL
  • Véronique RITZ
Participation au scrutin Saint-Loup-de-Varennes
Taux de participation 66,38%
Taux d'abstention 33,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 624

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Saône-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Saône-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Loup-de-Varennes