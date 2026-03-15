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19:20 - Saint-Loup-de-Varennes : élections municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Loup-de-Varennes comme partout. Dotée de 552 logements pour 1 249 habitants, la densité de la commune est de 150 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 681 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 43,20% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,90% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 402,74 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Loup-de-Varennes montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Loup-de-Varennes Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Saint-Loup-de-Varennes il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,86% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 27,07% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Loup-de-Varennes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,18% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,59% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 49,20% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Arnaud Sanvert.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Loup-de-Varennes avant 2026 L'abstention atteignait 41,43 % à Saint-Loup-de-Varennes pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale, le Covid-19 ayant jeté une ombre sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 14,51 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 41,67 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,62 % au premier tour, contre 46,15 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent in fine une ville moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Saint-Loup-de-Varennes, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Saint-Loup-de-Varennes a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Arnaud Sanvert (Rassemblement National) en tête du peloton avec 42,59% au premier tour, devant Gilles Platret (Divers droite) avec 20,37%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Arnaud Sanvert culminant à 49,20% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,18%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - En 2022, la localité de Saint-Loup-de-Varennes s'était massivement dirigée vers le Rassemblement national Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Loup-de-Varennes voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 33,86% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,18%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,22% pour Marine Le Pen, contre 46,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Saint-Loup-de-Varennes accordaient leurs suffrages à Arnaud Sanvert (RN) avec 27,07% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Louis Margueritte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,63%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Saint-Loup-de-Varennes Du côté de la fiscalité de Saint-Loup-de-Varennes, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 785 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 725 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,72 % en 2024 (contre environ 21,00 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 13 470 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 230 890 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,47 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Loup-de-Varennes Les résultats des dernières municipales à Saint-Loup-de-Varennes ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Gérard Rigaud a décroché la pole position en totalisant 244 voix (52,13%). À sa poursuite, Francis Debras a recueilli 47,86% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gérard Rigaud a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Loup-de-Varennes, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.