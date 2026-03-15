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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Loup-sur-Semouse Dans la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,17% et une densité de population de 172 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1 956 €/mois peut être caractéristique de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 17,24% et d'une population immigrée de 22,10% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Loup-sur-Semouse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,53% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Saint-Loup-sur-Semouse ? Le mouvement lepéniste était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Loup-sur-Semouse en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 33,08% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 51,78% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 33,50% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 54,12% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 42,67% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 42,68% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Aux dernières municipales, 48,85 % d'abstention à Saint-Loup-sur-Semouse L'abstention s'élevait à 48,85 % à Saint-Loup-sur-Semouse pour le premier tour des élections de 2020, une abstention modeste alors que l'épidémie de Covid bousculait la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est cependant élevé à 33,40 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 58,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 43,69 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 56,20 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales, cette donnée à Saint-Loup-sur-Semouse sera en conséquence primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - En 2024, Saint-Loup-sur-Semouse s'était tournée vers la droite Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Emeric Salmon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 42,68% au premier tour, devant Eric Houlley (Union de la gauche) avec 29,84%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (42,67%). L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Saint-Loup-sur-Semouse s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, confortant sa position.

14:57 - Les électeurs de Saint-Loup-sur-Semouse avaient franchement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Loup-sur-Semouse portaient leur choix sur Emeric Salmon (RN) avec 33,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,12%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Loup-sur-Semouse choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,08% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,91%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Loup-sur-Semouse, les électeurs accordaient 51,78% pour Marine Le Pen, contre 48,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Loup-sur-Semouse un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les impôts locaux, sujet électoral à Saint-Loup-sur-Semouse ? À Saint-Loup-sur-Semouse, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,56 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 20 200 euros, marquant une forte baisse face aux 319 900 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Loup-sur-Semouse atteint désormais 44,12 % en 2024 (contre 19,64 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Loup-sur-Semouse a représenté 865 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 571 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Saint Loup Ambition Commune" grande gagnante de la dernière élection à Saint-Loup-sur-Semouse Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Loup-sur-Semouse ? À l'occasion du premier vote, Thierry Bordot a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 740 bulletins (70,27%). En deuxième position, Martine Bavard a engrangé 313 suffrages en sa faveur (29,72%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Loup-sur-Semouse, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.