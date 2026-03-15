Résultat municipale 2026 à Saint-Loup-sur-Semouse (70800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Loup-sur-Semouse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Loup-sur-Semouse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Loup-sur-Semouse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BORDOT
Thierry BORDOT (19 élus) CONSTRUIRE ENSEMBLE, SAINT-LOUP 2030 		747 61,74%
  • Thierry BORDOT
  • Noëlle GRANDJEAN
  • Jean-Pierre BAUDOUIN
  • Amandine PHILIPPE
  • Thierry BELLONCLE
  • Agnes BILQUEY
  • Eric DAVAL
  • Jacinthe NAIDET
  • Yves ROGER
  • Robila BOUBECHIRA
  • Selimane SAYDI
  • Isabelle SCHMITT
  • Raymond DUPAIN
  • Liliane LARRIERE
  • Xavier PORTEU DE LA MORANDIERE
  • Virginie MENDES
  • Michel NURDIN
  • Christine DOS SANTOS
  • Bruno GUERAIN
Rachida LAOUFI-SABER
Rachida LAOUFI-SABER (4 élus) Décider ensemble c'est agir ensemble 		463 38,26%
  • Rachida LAOUFI-SABER
  • Hervé LEROY
  • Cindy DANIEL
  • Lionnel BORTOLOZZI
Participation au scrutin Saint-Loup-sur-Semouse
Taux de participation 61,32%
Taux d'abstention 38,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Nombre de votants 1 268

Source : ministère de l’Intérieur

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