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19:18 - Saint-Lumine-de-Coutais : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Lumine-de-Coutais déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 23,68% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,02% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,58%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1209 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,95%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,85%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Lumine-de-Coutais mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,12% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Lumine-de-Coutais ? Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Saint-Lumine-de-Coutais il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 28,25% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,41% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 21,88% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Lumine-de-Coutais comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,70% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,14% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,15% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,07 % de participation Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Saint-Lumine-de-Coutais avait été marqué par une abstention de 40,93 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 59,07 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 20,97 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 46,37 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,12 %, contre 49,58 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Lumine-de-Coutais, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Saint-Lumine-de-Coutais : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes de 2024 à Saint-Lumine-de-Coutais avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,70%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,34% des votes. Les élections des députés à Saint-Lumine-de-Coutais une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Bastian Maldiney (Rassemblement National) aux avants-postes avec 38,14% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 30,67%. Mais c'est finalement Jean-Michel Brard (Divers droite) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,85% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Saint-Lumine-de-Coutais a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Les électeurs de Saint-Lumine-de-Coutais avaient résolument privilégié le centre-droit il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Lumine-de-Coutais portaient leur choix sur Yannick Haury (Ensemble !) avec 24,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yannick Haury virant de nouveau en tête avec 54,57% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Lumine-de-Coutais votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (29,25%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,25%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 56,59% pour Emmanuel Macron, contre 43,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Saint-Lumine-de-Coutais ? Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Saint-Lumine-de-Coutais, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,75 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 9 600 euros, contre 284 550 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Lumine-de-Coutais atteint désormais environ 35,13 % en 2024 (contre 18,43 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Lumine-de-Coutais a atteint 423 € en 2024 contre 446 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Lumine-de-Coutais S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Saint-Lumine-de-Coutais peut être instructif. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Bernard Coudriau a surclassé ses adversaires en obtenant 66,73% des voix. Dans la position du principal opposant, Etienne Lefort a recueilli 314 voix (33,26%). Ce succès d'emblée de Bernard Coudriau a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Lumine-de-Coutais, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.