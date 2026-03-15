Résultat municipale 2026 à Saint-Lumine-de-Coutais (44310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Lumine-de-Coutais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lumine-de-Coutais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lumine-de-Coutais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard COUDRIAU
Bernard COUDRIAU (16 élus) SAINT-LUMINE ACTIVE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE 		822 69,31%
  • Bernard COUDRIAU
  • Aurélie DONNARD
  • Mael GIRAUDEAU
  • Fabienne CHANSON
  • Frédérick GUÉRIN
  • Leslie MERCERON
  • Alexandre CROCHET
  • Tiphanie GOUY
  • Yves MUSSET
  • Sandrine BRIZARD
  • Hugues MÉRIADEC
  • Marina GRONDIN
  • Damien GUIBERT
  • Elisabeth PERCEVAULT
  • Alain COULON
  • Dorine GUILLET
Bernadette PAPILLON
Bernadette PAPILLON (3 élus) Vivre et agir ensemble à Saint Lumine de Coutais 		364 30,69%
  • Bernadette PAPILLON
  • Pascal FALCHI
  • Carine RENOUX
Participation au scrutin Saint-Lumine-de-Coutais
Taux de participation 68,48%
Taux d'abstention 31,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 1 219

Source : ministère de l’Intérieur

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