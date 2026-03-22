Résultat municipale 2026 à Saint-Lunaire (35800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lunaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lunaire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lunaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe ROULLÉ
Philippe ROULLÉ (18 élus) Saint-Lunaire, nouvel air 		1 182 57,86%
  • Philippe ROULLÉ
  • Sophie GUYON
  • Bertrand ROBINET
  • Véronique SALZE-LOZAC'H
  • François LAMALLE
  • Virginie RIOT
  • Loïc DE COURLON
  • Laurène BASLE
  • Bruno LEGRAND
  • Camille MOYENCOURT
  • Éric LEGRAND
  • Nathalie HAMON
  • Grégoire BOUREL
  • Brune BÉGUIN
  • Jean-Marie FLOCH
  • Armelle NOËL
  • Gabin JUBAULT
  • Laurence ZIGLINI
Françoise RIOU
Françoise RIOU (5 élus) Saint-Lunaire passionnément 		861 42,14%
  • Françoise RIOU
  • Vincent BOUCHE
  • Muriel CARUHEL
  • Christian BRIERE DE LA HOSSERAYE
  • Corinne LUCAS
Participation au scrutin Saint-Lunaire
Taux de participation 78,09%
Taux d'abstention 21,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 2 099

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Lunaire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise RIOU
Françoise RIOU (Ballotage) Saint-Lunaire passionnément 		765 38,19%
Philippe ROULLÉ
Philippe ROULLÉ (Ballotage) Saint-Lunaire, nouvel air 		701 35,00%
Xavier CROUAN
Xavier CROUAN (Ballotage) SAINT-LUNAIRE, C'EST VOUS 		537 26,81%
Participation au scrutin Saint-Lunaire
Taux de participation 76,02%
Taux d'abstention 23,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 042

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