Résultat municipale 2026 à Saint-Lunaire (35800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lunaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lunaire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lunaire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe ROULLÉ (18 élus) Saint-Lunaire, nouvel air
|1 182
|57,86%
|
|Françoise RIOU (5 élus) Saint-Lunaire passionnément
|861
|42,14%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Lunaire
|Taux de participation
|78,09%
|Taux d'abstention
|21,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|2 099
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Lunaire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise RIOU (Ballotage) Saint-Lunaire passionnément
|765
|38,19%
|Philippe ROULLÉ (Ballotage) Saint-Lunaire, nouvel air
|701
|35,00%
|Xavier CROUAN (Ballotage) SAINT-LUNAIRE, C'EST VOUS
|537
|26,81%
|Participation au scrutin
|Saint-Lunaire
|Taux de participation
|76,02%
|Taux d'abstention
|23,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|2 042
Election municipale 2026 à Saint-Lunaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Lunaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Lunaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Lunaire
18:38 - Le vote de Saint-Lunaire nettement ancré à gauche il y a deux ans
Le contexte politique de Saint-Lunaire a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Saint-Lunaire avait en effet vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (23,33%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 19,83% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) en tête avec 47,96% au premier tour, devant Dylan Lemoine (Rassemblement National) avec 23,51%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 75,45% des votes sur place.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Lunaire ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Lunaire ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Michel Penhouet a viré en tête en récoltant 67,20% des suffrages. Juste derrière, Sophie Guyon a obtenu 32,79% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Lunaire, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera un défi colossal pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Saint-Lunaire, un duel tendu
Le duel final oppose donc ce dimanche Philippe Roullé (DIV) et Françoise Riou (DIV), d'après les candidatures pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Xavier Crouan a pour sa part jeté l'éponge, malgré un score suffisant dans les urnes au tour précédent. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Saint-Lunaire a été défini à 18 heures.
11:59 - Françoise Riou, Philippe Roullé et Xavier Crouan forment le trio de tête à Saint-Lunaire
Lors du premier volet des municipales à Saint-Lunaire, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 76,02 % des électeurs dans la ville. C'est Françoise Riou qui s'est arrogée la première place en récoltant 38,19 % des bulletins valides. Derrière, Philippe Roullé est arrivé en deuxième position avec 35,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Xavier Crouan est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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