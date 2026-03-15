Résultat municipale 2026 à Saint-Lyé (10180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Lyé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lyé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lyé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karim HELLAL
Karim HELLAL (18 élus) ECOUTER POUR AGIR 		802 55,27%
  • Karim HELLAL
  • Christine DESIREE
  • Julien PRIVÉ
  • Veronique STOLTZ
  • Robert BESANÇON
  • Sandrine MEROSE
  • Eric FOUQUET
  • Harmony DENIZET
  • Christophe BAUMANN
  • Stephanie MENDES
  • Philippe PAPEGAEY
  • Laurence MENNETRIER
  • Renaud FRANÇOIS
  • Cecile MONTEILLET
  • Gaetan HORBACZ
  • Valerie PELLERIN
  • Emerick LAGIER
  • Gwenaelle TREMOUREUX
Pascal GENET
Pascal GENET (5 élus) Pour notre commune 		649 44,73%
  • Pascal GENET
  • Christine ROBILLARD
  • Denis PHILIPPE
  • Marie-Laure HRVOJ
  • Jean-Yves BRUNEAU
Participation au scrutin Saint-Lyé
Taux de participation 61,13%
Taux d'abstention 38,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 1 494

Source : ministère de l’Intérieur

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