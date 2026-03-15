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19:16 - Saint-Lyé : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Lyé, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 1 310 logements pour 2 867 habitants, la densité de la commune est de 88 hab/km². Ses 190 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 953 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,37%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 39,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,01%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 630 €/an. À Saint-Lyé, les spécificités locales se joignent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Saint-Lyé conquis par le RN ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Saint-Lyé en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 33,28% des votes lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 50,03% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 35,15% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 53,94% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,55% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 51,14% pour le Rassemblement national. Ce dernier finira en tête avec 57,92% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Angélique Ranc.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Lyé Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Lyé, le premier round de l'élection municipale avait vu 25,25 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score très inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 74,75 %) alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 79,01 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,12 % des électeurs (soit environ 1 265 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,93 %, bien au-delà des 49,67 % enregistrés en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Saint-Lyé, ce paramètre aura en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Lyé en 2024 Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Lyé. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Lyé avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,55% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Lyé avaient ensuite favorisé Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 51,14% au premier tour, devant Luc Scherrer (Majorité présidentielle) avec 18,05%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Angélique Ranc culminant à 57,92% des votes dans la commune.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Lyé reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Lyé accordaient leurs suffrages à Angélique Ranc (RN) avec 35,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Angélique Ranc virant de nouveau en tête avec 53,94% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Lyé choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,28% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 29,22%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Lyé, les électeurs accordaient 50,03% pour Marine Le Pen, contre 49,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Lyé comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Saint-Lyé En matière d'impôts locaux à Saint-Lyé, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 799 euros en 2024 (dernières données en date) contre 722 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 45,10 % en 2024 (contre 25,68 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 15 010 € en 2024, loin des 541 140 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,73 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Saint-Lyé Les configurations politiques locales demeurent à ce jour encore conditionnées par le verdict des dernières élections à Saint-Lyé. Sans aucune opposition, la liste menée par Nicolas Mennetrier a naturellement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Lyé, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.