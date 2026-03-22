Résultat municipale 2026 à Saint-Lys (31470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lys, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lys [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry BERTRAND (21 élus) EN ACTION POUR SAINT-LYS
|1 727
|41,99%
|
|Fabrice PLANCHON (6 élus) SAINT-LYS AVENIR
|1 670
|40,60%
|
|Serge DEUILHE (2 élus) SAINT LYS ENSEMBLE
|716
|17,41%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Lys
|Taux de participation
|58,09%
|Taux d'abstention
|41,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|4 217
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Lys - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice PLANCHON (Ballotage) SAINT-LYS AVENIR
|1 480
|37,33%
|Thierry BERTRAND (Ballotage) EN ACTION POUR SAINT-LYS
|1 455
|36,70%
|Serge DEUILHE (Ballotage) SAINT LYS ENSEMBLE
|1 030
|25,98%
|Participation au scrutin
|Saint-Lys
|Taux de participation
|56,26%
|Taux d'abstention
|43,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|4 082
Election municipale 2026 à Saint-Lys [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Lys sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Lys.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Lys
18:37 - Saint-Lys : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Saint-Lys plébiscitaient Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec 41,62% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nadine Demange-Fierlej culminant à 51,01% des voix localement. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Saint-Lys avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,02%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,12% des votes. La situation politique de Saint-Lys a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Saint-Lys
Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Lys. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Serge Deuilhé (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 40,29% des soutiens. Deuxième, Nicolas Rey-Bèthbéder (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 685 bulletins valides (23,95%). Ce décalage remarquable annonçait un rapport de force très net après le 1er round. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Serge Deuilhé l'a finalement emporté avec 45,63% des bulletins, face à Nicolas Rey-Bèthbéder avec 918 électeurs (33,51%) et Laurent Pomery avec 20,84% des votants. La différence de départ s'est consolidée et encore amplifiée, menant à une victoire nette et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Nicolas Rey-Bèthbéder a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 233 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des partisans des listes de gauche.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de l'élection à Saint-Lys
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Fabrice Planchon, Thierry Bertrand et Serge Deuilhe, selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les citoyens de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Saint-Lys, pour aller voter.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Saint-Lys pour l'élection
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Lys, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 43,74 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Fabrice Planchon (Divers centre) qui a pris la tête en rassemblant 37,33 % des voix. Dans son sillage, Thierry Bertrand (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 36,70 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Serge Deuilhe (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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