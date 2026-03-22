Résultat municipale 2026 à Saint-Lys (31470) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lys, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Lys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BERTRAND
Thierry BERTRAND (21 élus) EN ACTION POUR SAINT-LYS 		1 727 41,99%
  • Thierry BERTRAND
  • Sonia ESCUDÉ
  • Daniel SANDOVAL
  • Laura COULOUMIERS
  • Thierry LAFOURCADE
  • Malika THOUEILLES
  • Gilbert NAUDY
  • Patricia GAUSSINEL
  • Michel LABARDACQ
  • Christine LAFERRIERE
  • Richard LANLO
  • Christel ESCARBOUTEL
  • Jérôme DALIES
  • Sandrine SUPIOT
  • Hubert CALESTROUPAT
  • Denise BAGNARA
  • Philippe ZAGO
  • Danielle LESPINASSE
  • Alain TARRAT
  • Marie-Hélène GARCIA
  • Alain CASTEX
Fabrice PLANCHON
Fabrice PLANCHON (6 élus) SAINT-LYS AVENIR 		1 670 40,60%
  • Fabrice PLANCHON
  • Patricia GOUPIL
  • Nicolas REY-BÈTHBÉDER
  • Corinne LAYE
  • Jean-Luc JOUSSE
  • Caroline FERRER
Serge DEUILHE
Serge DEUILHE (2 élus) SAINT LYS ENSEMBLE 		716 17,41%
  • Serge DEUILHE
  • Carole GAUDEZ
Participation au scrutin Saint-Lys
Taux de participation 58,09%
Taux d'abstention 41,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 4 217

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Lys - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice PLANCHON
Fabrice PLANCHON (Ballotage) SAINT-LYS AVENIR 		1 480 37,33%
Thierry BERTRAND
Thierry BERTRAND (Ballotage) EN ACTION POUR SAINT-LYS 		1 455 36,70%
Serge DEUILHE
Serge DEUILHE (Ballotage) SAINT LYS ENSEMBLE 		1 030 25,98%
Participation au scrutin Saint-Lys
Taux de participation 56,26%
Taux d'abstention 43,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 082

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