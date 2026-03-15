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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Lys La composition démographique et socio-économique de Saint-Lys détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,25%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (67,39%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 573 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5002 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,93%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Lys mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,50% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Lys avant les municipales ? Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Lys en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 27,15% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,53% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 25,90% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Lys comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,02% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 41,62% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 51,01% lors du vote définitif et la victoire de Arnaud Simion.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Lys au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 43,29 % à Saint-Lys lors des municipales de 2020, un score dans la norme, l'épidémie de coronavirus ayant frappé de plein fouet le vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 79,76 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 56,03 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,24 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,47 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Saint-Lys sera en définitive primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Saint-Lys ? Le paysage politique de Saint-Lys a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Les Européennes de juin 2024 à Saint-Lys avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,02%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,12% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Lys portaient leur choix sur Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec 41,62% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadine Demange-Fierlej culminant à 51,01% des voix dans la localité.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Saint-Lys lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Lys plébiscitaient Fabien Jouve (Nupes) avec 25,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fabien Jouve virant de nouveau en tête avec 53,75% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Lys qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,47% pour Emmanuel Macron, contre 47,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés de Saint-Lys Sur le plan de la fiscalité locale de Saint-Lys, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 818 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 792 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 47,35 % en 2024 (contre près de 25,45 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 88 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 2 183 050 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 17,72 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Saint-Lys Comment s'étaient conclues les précédentes municipales à Saint-Lys ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Serge Deuilhé (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 40,29% des bulletins. Derrière, Nicolas Rey-Bèthbéder (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 685 votes (23,95%). Ce delta remarqué ne pouvait que déboucher sur un avantage clair à l'issue du premier tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Serge Deuilhé l'a finalement emporté avec 1 250 bulletins (45,63%), face à Nicolas Rey-Bèthbéder rassemblant 918 votants (33,51%) et Laurent Pomery obtenant 571 électeurs (20,84%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Nicolas Rey-Bèthbéder a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 233 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers gauche a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Lys, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat. Le camp des perdants a la difficile mission de rassembler plus largement dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.