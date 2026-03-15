Résultat municipale 2026 à Saint-Lys (31470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Lys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Lys, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Lys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice PLANCHON
Fabrice PLANCHON SAINT-LYS AVENIR 		1 480 37,33%
Thierry BERTRAND
Thierry BERTRAND EN ACTION POUR SAINT-LYS 		1 455 36,70%
Serge DEUILHE
Serge DEUILHE SAINT LYS ENSEMBLE 		1 030 25,98%
Participation au scrutin Saint-Lys
Taux de participation 56,26%
Taux d'abstention 43,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 082

Source : ministère de l’Intérieur

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