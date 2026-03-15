Résultat municipale 2026 à Saint-Magne-de-Castillon (33350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Magne-de-Castillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Magne-de-Castillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Magne-de-Castillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert POCINO
Robert POCINO (17 élus) Agissons Ensemble Pour Saint Magne de Castillon 		799 76,61%
  • Robert POCINO
  • Florence SALAUD
  • Olivier LEYMONERIE
  • Sophie CHANTEGREL
  • Alain LEYDET
  • Brigitte MOINOT
  • Hervé Bruno LARGETEAU
  • Marion MARCHET-GOUMAUD
  • Patrick William MAGARDEAU
  • Marie Sylvie PALLARO
  • Romain IDOUX
  • Marie DUTHOIT
  • Willy SAIGNETTE
  • Sandrine MARTY-LANAO
  • Marc DUBUS
  • Imanole TOURENNE
  • Alban MEYNARD
Guy VARLET
Guy VARLET (2 élus) SAINT MAGNE DE CASTILLON CULTIVONS L'AVENIR 		244 23,39%
  • Guy VARLET
  • Veronique DEPONS
Participation au scrutin Saint-Magne-de-Castillon
Taux de participation 66,71%
Taux d'abstention 33,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 1 076

Source : ministère de l’Intérieur

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