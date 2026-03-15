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19:17 - Dynamique électorale à Saint-Magne-de-Castillon : une analyse socio-démographique Dans les rues de Saint-Magne-de-Castillon, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 2 149 habitants répartis dans 1 093 logements, cette commune présente une densité de 155 habitants par km². Ses 198 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 647 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,17% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 33,18% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,80% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 12,14%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 212 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Magne-de-Castillon démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Magne-de-Castillon Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Saint-Magne-de-Castillon en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 38,23% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,72% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 33,76% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 52,76% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,20% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,39% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,91% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Florent Boudié.

16:58 - À Saint-Magne-de-Castillon, l'abstention s'annonce forte aux municipales Il y a six ans à Saint-Magne-de-Castillon, le premier tour des municipales avait vu 36,40 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que commençait l'épidémie de Covid. Traditionnellement, les élections municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 75,62 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 54,76 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,21 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Saint-Magne-de-Castillon sera en définitive primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Saint-Magne-de-Castillon ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Magne-de-Castillon. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Magne-de-Castillon avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,20% des bulletins. Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Magne-de-Castillon une vingtaine de jours plus tard avec 52,39%. Florent Boudié (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 28,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sandrine Chadourne culminant à 57,91% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Magne-de-Castillon : les résultats qu'il faut retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Magne-de-Castillon voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 38,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,72% pour Marine Le Pen, contre 44,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Magne-de-Castillon plébiscitaient Sandrine Chadourne (RN) avec 33,76% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Chadourne virant de nouveau en tête avec 52,76% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Magne-de-Castillon laisse apparaître une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Saint-Magne-de-Castillon qui aura un impact sur le résultat Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Magne-de-Castillon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,82 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 27 660 €. Un montant loin des 259 000 euros récoltés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Magne-de-Castillon a évolué pour se fixer à près de 36,15 % en 2024 (contre 16,31 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Magne-de-Castillon a atteint environ 837 euros en 2024 (contre 553 € en 2020).

11:59 - Pas de suspense pour les résultats de la dernière municipale à Saint-Magne-de-Castillon Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Magne-de-Castillon. Unique liste en présence, 'Demain, pour saint magne de castillon' a naturellement engrangé 466 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Magne-de-Castillon, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de savoir si une vraie opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.