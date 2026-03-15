Résultat municipale 2026 à Saint-Magne (33125) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Magne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Magne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Magne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ghislaine CHARLES
Ghislaine CHARLES (13 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		384 65,75%
  • Ghislaine CHARLES
  • Thierry FORET
  • Isabel RATO
  • Matthieu GATTIGLIO
  • Sylvie BOISLARD
  • Manuel FERNANDEZ
  • Karine LAFITTE
  • Florent AYRAULT
  • Margaux DUPART
  • Cyril MONTURET
  • Geneviève CALENDRAY
  • Guy ROUGE
  • Lydia ESTEVE HORVATH
Sylvain MOUTARD
Sylvain MOUTARD (2 élus) PREPARONS L'AVENIR ENSEMBLE 		200 34,25%
  • Sylvain MOUTARD
  • Micheline SUAREZ
Participation au scrutin Saint-Magne
Taux de participation 65,18%
Taux d'abstention 34,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 599

Source : ministère de l’Intérieur

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