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19:17 - Comment la composition démographique de Saint-Magne façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Magne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 549 logements pour 1 235 habitants, la densité de la commune est de 15 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 672 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,25%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,59% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 30,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 839,94 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Saint-Magne incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Saint-Magne penche vers le RN Le Rassemblement national était absent à la dernière bataille municipale à Saint-Magne en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,65% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,86% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 29,80% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Magne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 46,56% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 51,76% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Sophie Mette.

16:58 - À Saint-Magne, la participation s'annonce forte aux municipales À l'occasion de ces municipales de 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Saint-Magne. Les archives de 2020 révèlent que 505 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 58,72 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 81,20 %. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 46,22 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,69 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 52,82 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Magne François-Xavier Marques (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Saint-Magne au printemps 2024 avec 46,56%. Corinne Martinez (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 25,25%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, François-Xavier Marques culminant à 51,76% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Saint-Magne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,90%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,30% des votes.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Saint-Magne ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Magne comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Magne tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,61%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 56,86% pour Marine Le Pen, contre 43,14% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Magne plébiscitaient Damien Obrador (RN) avec 29,80% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 60,40% des suffrages.

12:58 - La pression fiscale à Saint-Magne : une dynamique en hausse depuis 2020 En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Magne, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 403 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 315 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 34,12 % en 2024 (contre environ 16,66 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 4 120 € en 2024. Un montant loin des 76 100 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,40 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Magne Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Magne ? Rappelons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 8 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Ghislaine Charles a réuni le plus de votes avec 53,57% des soutiens. Ensuite, Jean-Michel Cazenave a rassemblé 52,55% des votes. La différence entre les deux premiers candidats s'est révélée remarquablement faible. Un second tour a ensuite été organisé avec 22 candidats en lice. Lors de ce second tour, Sylvie Boislard a rassemblé 47,55% des suffrages, devant Michael Deycard qui a obtenu 206 électeurs (45,77%) et Sébastien Subils obtenant 45,11% des bulletins. Les résultats finaux sont restés très proches. À l'occasion des élections municipales 2026 à Saint-Magne, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore compter. Il faut cependant noter que, depuis une refonte des règles électorales, le scrutin par listes paritaires s'est généralisé sur l'ensemble du territoire, empêchant à présent les candidatures isolées.