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19:20 - Démographie et politique à Saint-Maixent-l'École, un lien étroit Comment les habitants de Saint-Maixent-l'École peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 8,47% et une densité de population de 1424 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 018 euros/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (22,08%) et le nombre de résidences HLM (18,19% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Maixent-l'École mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,81% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Maixent-l'École ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Saint-Maixent-l'École il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 26,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 44,10% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 22,31% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Maixent-l'École comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,12% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,91% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,80% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Maixent-l'École au crible En 2020, la participation à Saint-Maixent-l'École était évaluée à 48,14 % à la fin du premier round, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 1 873 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 73,00 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 48,08 % (47,51 % en France), avant de bondir à 62,42 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 49,49 % des électeurs. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation par rapport au reste du pays. En marge de cette municipale 2026, le niveau de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Maixent-l'École.

15:59 - Saint-Maixent-l'École : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Saint-Maixent-l'École avaient propulsé aux avants-postes Delphine Batho (Ecologistes) avec 39,93% au premier tour, devant Mélody Garault (Rassemblement National) avec 34,91%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Delphine Batho culminant à 58,20% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Saint-Maixent-l'École avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,12%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 15,03% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Saint-Maixent-l'École restait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, dans la logique de 2022.

14:57 - Saint-Maixent-l'École affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Maixent-l'École privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,33%), devant Marine Le Pen qui recueillait 26,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,90% pour Emmanuel Macron, contre 44,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Maixent-l'École accordaient leurs suffrages à Delphine Batho (Nupes) avec 33,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Delphine Batho virant de nouveau en tête avec 58,34% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils été contenus à Saint-Maixent-l'École ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Saint-Maixent-l'École entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,37 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 170 400 euros environ, loin des 1 155 140 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Maixent-l'École a évolué pour se fixer à environ 39,86 % en 2024 (contre 20,98 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Maixent-l'École s'est chiffrée à environ 697 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 628 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Parce Que C'est Possible" grande gagnante des dernières élections à Saint-Maixent-l'École Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Maixent-l'École ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Stéphane Baudry (Ecologiste) a viré en tête en récoltant 923 suffrages (50,46%). À sa poursuite, Thierry Petrault (Divers) a rassemblé 30,89% des voix. Cette victoire écrasante de Stéphane Baudry a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Maixent-l'École, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité sera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.