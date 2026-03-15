Résultat municipale 2026 à Saint-Maixent-l'École (79400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maixent-l'École a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maixent-l'École, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maixent-l'École [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane BAUDRY
Stéphane BAUDRY (22 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS ! POUR SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 		1 166 50,56%
  • Stéphane BAUDRY
  • Marie-Hélène ROSSI-DAUDE
  • Dominique ANNONIER
  • Émilie Y-HRAH KRONG
  • Guillaume MARCETEAU
  • Virginie LÉRAULT
  • Damien BARATON
  • Maïté CÔME
  • Tony CHEYROUSE
  • Corinne GUYON
  • André NAVARI
  • Justine ROY
  • Christian SENELIER
  • Chantal ARDOIN
  • Quentin MOREAU
  • Anne FOURRÉ
  • Loïc ROSSARD
  • Myriam PROTTEAU
  • Guillaume BERNARD
  • Claudine GAUTIER
  • Richard GRIMAULT
  • Nathalie MAHOUDEAU
Thierry PETRAULT
Thierry PETRAULT (7 élus) AVEC VOUS, ENSEMBLE, POUR SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 		1 140 49,44%
  • Thierry PETRAULT
  • Marie-Lise BERCIER
  • Sebastian RIMBAUD
  • Christelle HAY-RIMBAULT
  • Jacques MAZOYER
  • Julie NEDELEC
  • Philippe JARY
Participation au scrutin Saint-Maixent-l'École
Taux de participation 60,12%
Taux d'abstention 39,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 353

Source : ministère de l’Intérieur

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