Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Malo sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Malo.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Malo
13:46 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Saint-Malo
À Saint-Malo, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,81 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 7 318 980 € la même année, contre quelque 15,07203 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Malo a évolué pour se fixer à 46,03 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Malo s'est établi à 1 379 euros en 2024 contre 1 103 euros en début de mandat.
11:59 - La liste "Saint-Malo Notre Lien" grande gagnante de la dernière élection à Saint-Malo
Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Saint-Malo ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Gilles Lurton (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 7 960 bulletins (47,41%). À sa poursuite, Anne Le Gagne (Divers centre) a obtenu 2 230 bulletins valides (13,28%). Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Gilles Lurton l'a finalement emporté avec 70,70% des voix, face à Anne Le Gagne s'adjugeant 29,29% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, l'écart s'élargissant pour aboutir à une victoire sans équivoque. Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 2 716 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Malo ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Saint-Malo de se prononcer sur la façon dont est gérée leur ville. À Saint-Malo et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Gilles Lurton (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 45 bureaux de vote de Saint-Malo sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Saint-Malo dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Malo
|Tête de listeListe
|
Marc Nouvion
Liste divers centre
Malouins, agissons !
|
|
Carole Le Bechec
Liste divers gauche
Nouveau cap, cité audacieuse et participative
|
|
Gilles Lurton
Liste divers droite
Hissons Haut Saint-Malo
|
|
Thidalack Abhay
Liste du Rassemblement National
MALOUIN JE SUIS
|
|
Jean-Michel Groisier
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière pour satisfaire les besoins des habitants de St Malo ! contre l'austérité et contre l
|
|
Céline Yadav
Liste d'union à gauche
VOIES COMMUNES SAINT-MALO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Lurton (37 élus) Saint-malo notre lien
|10 676
|70,70%
|
|Anne Le Gagne (6 élus) Saint-malo au coeur des possibles
|4 424
|29,29%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Malo
|Taux de participation
|41,94%
|Taux d'abstention
|58,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 939
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Lurton Saint-malo notre lien
|7 960
|47,41%
|Anne Le Gagne Saint-malo au coeur des possibles
|2 230
|13,28%
|Stéphane Perrin Saint malo c'est vous!
|1 677
|9,98%
|Jean Coudray Tous malouins
|1 506
|8,97%
|Alain Guillard Saint-malo autrement
|1 387
|8,26%
|Christine Bourquard Saint malo cite verte et solidaire
|1 344
|8,00%
|Philippe Miailhes Rassemblement pour saint malo
|683
|4,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Malo
|Taux de participation
|44,97%
|Taux d'abstention
|55,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 114
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Renoult (31 élus) Saint-malo : le renouveau
|9 299
|41,29%
|
|Stéphane Perrin (6 élus) Saint-malo, l'avenir ensemble
|6 890
|30,59%
|
|René Couanau (6 élus) Saint-malo gagnant ! des valeurs partagées
|6 328
|28,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Malo
|Taux de participation
|61,85%
|Taux d'abstention
|38,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|23 189
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Renoult Saint-malo : le renouveau
|6 500
|30,27%
|René Couanau Saint-malo gagnant ! des valeurs partagées
|6 186
|28,81%
|Stéphane Perrin Saint-malo, l'avenir ensemble
|5 506
|25,64%
|Jean-Louis Robin Saint-malo bleu marine
|2 032
|9,46%
|Alain Guillard Osons franchement a gauche !
|1 244
|5,79%
|Participation au scrutin
|Saint-Malo
|Taux de participation
|58,86%
|Taux d'abstention
|41,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|22 066
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