Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Malo

Tête de listeListe
Marc Nouvion
Marc Nouvion Liste divers centre
Malouins, agissons !
  • Marc Nouvion
  • Marie-Olivia Robert
  • Henri Chevrier
  • Alice Le Pore
  • Christian Nizan
  • Claire Fleury
  • Kévin Leclerc
  • Aude de Montigny
  • Xavier Domange
  • Rozenn Saget
  • Emmanuel Nguyen
  • Anne Charlotte Cadet
  • Virgilio Dos Santos
  • Yolande Fougère
  • Fabien Vienot de Vaublanc
  • Christine Hervé
  • Gérard Mavian
  • Aurélie Lessard
  • Bryan Lancel
  • Ambre Szczepaniak
  • Guillaume Menaut
  • Violaine Chové
  • Jonathan Hirbec
  • Ophélie Richeux
  • Olivier Lhuissier
  • Nadège Chaillot
  • Mathieu Bidard
  • Gwladys Lefranc
  • Sébastien Delanoë
  • Océane Brulin
  • Kilian Hery
  • Véronique Jallot
  • Bernard Brousse
  • Laurine Lepretre
  • Alexis Ramond
  • Léa Mauduit
  • Dylan Barrat
  • Danielle Le Gal
  • Giovanni Goude-Sfrontato
  • Mélinda Duhoo
  • Adrien Dupont
  • Natali Mihajlovic
  • Roland Beaumanoir
  • Emma Hubert
  • Aurélien Rousselot
Carole Le Bechec
Carole Le Bechec Liste divers gauche
Nouveau cap, cité audacieuse et participative
  • Carole Le Bechec
  • Pascal Dréano-Delale
  • Solenn Hallou
  • Bruno Le Normand
  • Emily Duthion
  • Gérard Le Bars
  • Véronique Herreman
  • Pierre Lévrier
  • Déborah Bokor
  • Alain Rimpot
  • Pauline Lenoir
  • Matthieu Eon
  • Karine Garnier
  • Jean Audouard
  • Céline Tchatalian
  • Jean Lointier
  • Armelle Prunier
  • Michaël Corlou
  • Marie Bel
  • Antoine Simon
  • Jeanne Roncière-Ferron
  • Hervé Lebrigre
  • Anne-Lise Dubois
  • Pascal Duffy
  • Catherine Daniel
  • Anthony Testor
  • Joëlle Bazin
  • Jean-Michel Lambert
  • Léonie Mengue-Bengono
  • Franck Becue
  • Christiane Barbier
  • Désiré Geffroy
  • Estelle Chandèze
  • Phiippe Dugué
  • Anaëlle Chocteau
  • Sylvain Delaunay
  • Karine Fourcade
  • Kévin Francis
  • Anne-Charlotte Allard
  • Morgan Doublet-Garnier
  • Claire Nicolas
  • Stéphane Pean
  • Chloé Rodriguez
  • Tom Nicole
  • Sonia Bihan Le Bonté
Gilles Lurton
Gilles Lurton Liste divers droite
Hissons Haut Saint-Malo
  • Gilles Lurton
  • Florence Abadie
  • Jean-Virgile Crance
  • Céline Roche
  • Nicolas Belloir
  • Pierrette Tronel
  • Abel Kinie
  • Caroline Desquesses
  • Daniel Debauve
  • Sophie Laude
  • Maurice Bourrigaud
  • Karine Chouikha
  • Frédéric Lambert
  • Anne-Katell Le Rouille
  • Emmanuel Feige
  • Marie Burgaleta Bouvier
  • Olivier Julienne
  • Sophie Danino-Soisson
  • Pascal Flaux
  • Caroline Crance
  • Guillaume Perrin
  • Céline Dreno
  • Clément Bianco
  • Cécile Burban Kernane
  • Jean Robert
  • Sophie de Gerard
  • Florian Lemee
  • Pascale Esneu Maheu
  • Armel de Lesquen
  • Marion Bouvet
  • Arthur Busnel
  • Maylis Lepinette
  • Yann-Erwan Turcas
  • Micheline Picault Blier
  • Alexis Trochu
  • Ombline de Foucault
  • Jérome Delalande
  • Vanessa Vaillant
  • Kylian Razel-Leroy
  • Patricia Martin
  • Aurélien Nedelec
  • Catherine Gaisne
  • Johann Leux
  • Tiphaine Renard
  • Patrick Jacq
Thidalack Abhay
Thidalack Abhay Liste du Rassemblement National
MALOUIN JE SUIS
  • Thidalack Abhay
  • Jérôme Besnard
  • Elodie Bodin
  • Erwann Thomas de Closmadeuc
  • Jessica Belleville
  • Frédéric Magalhaes
  • Geneviève Gautier de Lahaut
  • Karl Monfort
  • Brigitte Hollender
  • Pascal Doaré
  • Loriann Lavis
  • Hermès Tancré
  • Charlotte-Ophélie Capitaine
  • Jean-Yves Moncelier
  • Stéphanie Lenormand
  • Philippe Fichet-Delavault
  • Gwénola Aillot
  • Wandy Hüe
  • Valérie Lavis
  • Mattesson Danin
  • Christine Renard
  • Franck Gloanec
  • Justine Bérezay
  • Guillaume Canard-Duchêne
  • Lindsay Lavis
  • Moïse Servadio
  • Séverine Bertrand
  • Ludovic Herrault
  • Séverine Ayesse
  • Kewin Levier
  • Françoise Nerzic
  • Dominique Desbordes
  • Sandra Bauvès
  • Michel Josseaume
  • Chantal Berteaux
  • Didier Poulain
  • Martine Doaré
  • Daniel Paris
  • Marie Lemarchand
  • Dominique Pompéani-Cupif
  • Jasmina Paris
  • Marc Le Cozic
  • Karine Quévert
  • Alexandre Léger
  • Françoise Ecary
Jean-Michel Groisier
Jean-Michel Groisier Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière pour satisfaire les besoins des habitants de St Malo ! contre l'austérité et contre l
  • Jean-Michel Groisier
  • Aurélie Jouan
  • Joël Le Helloco
  • Emma Larose
  • Valentin Antoniotti
  • Annabelle Baslé
  • Bastien Pontais
  • Katarina Paris
  • Gilbert Mendes
  • Axelle Rouillon
  • Jérôme Boucher
  • Priscilla Sommier
  • Maxime Champagne
  • Audrey Doreau
  • Pascal Delalande
  • Pauline Amilcaro
  • Erwan Desgeorges
  • Lydie Martin
  • Frédéric Jouan
  • Marie-Andrée Pageot
  • Guillaume Lezin
  • Martine Reyre
  • Michel Canaff
  • Chantal Jeglot
  • Thierry Hutin
  • Anna-Maria Delalande
  • Hélios Djerad
  • Séverine Le Quillec
  • Jean-Claude Gautier
  • Madeleine Frazel
  • Frédéric Orduna
  • Servanne Besnard
  • Ludovic Doutreluigne
  • Patricia Guilluy
  • Benjamin Lemetayer
  • Valérie Lecrubier
  • Gaëtan Riaud
  • Vastie Saint Bert
  • Anthony Bragier
  • Violaine Morvan
  • Olivier Pinault
  • Sylvie Violleau
  • Mickaël Leroy
Céline Yadav
Céline Yadav Liste d'union à gauche
VOIES COMMUNES SAINT-MALO
  • Céline Yadav
  • Alain Guillard
  • Camille Tap
  • Daniel Bouffort
  • Camille Lezoray
  • Thiago Maximo
  • Laura Bachelier
  • Antoine Cherel
  • Aline Rousset
  • Aurélien Schall
  • Aude Le Luel
  • Cédric Fines
  • Vanessa Taillandier
  • Antoine Blanc
  • Anne-Marie Charrier
  • Quentin Boucard
  • Anne-Claire Goyet
  • Régis Mouton
  • Véronique Kerguelen
  • Jean-François Acedo
  • Véronique Le Guen-Geffroy
  • Claude Lucas
  • Annie Boissonnet
  • Alain Jaunault
  • Morgane Guillotin
  • Pierre Flinois
  • Véronique Lacoma
  • Patrice Latron
  • Marie Chenet
  • Thomas Millet
  • Armelle Brière
  • Noël Daucé
  • Marlène Jouquand
  • Sylvain Godoc
  • Lucette Fremont
  • Christian Bailleul
  • Brigitte Naslin de Charpin Feugerolles
  • Ronan Prigent
  • Isabelle Iger
  • Raphaël Convers
  • Hélène Augé
  • Joseph Ferré
  • Dominique Grappiolo
  • Bruno Ruslier
  • Valérie Alvaro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Lurton
Gilles Lurton (37 élus) Saint-malo notre lien 		10 676 70,70%
  • Gilles Lurton
  • Florence Abadie
  • Jean-Virgile Crance
  • Céline Roche
  • Nicolas Belloir
  • Isabelle Dupuy
  • Abel Kinié
  • Caroline Desquesses
  • Serge Besseiche
  • Tiphaine Renard
  • Guillaume Perrin
  • Sophie Pirot-Leprizé
  • Christophe Bastide
  • Elodie Farcot-Jaffrelot
  • Armel De Lesquen
  • Anne-Laure Moreau
  • Johann Leux
  • Sophie Laude
  • Emmanuel Feige
  • Anna Khelif-Journé
  • Florian Bigaud
  • Anne-Katell Le Rouillé
  • Pascal Flaux
  • Clarisse Béchu
  • Arnaud Chevallier
  • Sophie Danino-Soisson
  • Hubert Séné
  • Pierrette Tronel
  • Yann-Erwan Turcas
  • Karine Chouikha
  • Frédéric Lambert
  • Marie Burgaleta-Bouvier
  • Jean-Luc Favier
  • Caroline Tharaux
  • Jacques Hardoin
  • Catherine Krauss
  • Arthur Busnel
Anne Le Gagne
Anne Le Gagne (6 élus) Saint-malo au coeur des possibles 		4 424 29,29%
  • Anne Le Gagne
  • Victor Richard
  • Sophie Beaudout
  • Jehan Leconte
  • Rozenn Saget
  • Edouard Vaury
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 41,94%
Taux d'abstention 58,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 939

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Lurton
Gilles Lurton Saint-malo notre lien 		7 960 47,41%
Anne Le Gagne
Anne Le Gagne Saint-malo au coeur des possibles 		2 230 13,28%
Stéphane Perrin
Stéphane Perrin Saint malo c'est vous! 		1 677 9,98%
Jean Coudray
Jean Coudray Tous malouins 		1 506 8,97%
Alain Guillard
Alain Guillard Saint-malo autrement 		1 387 8,26%
Christine Bourquard
Christine Bourquard Saint malo cite verte et solidaire 		1 344 8,00%
Philippe Miailhes
Philippe Miailhes Rassemblement pour saint malo 		683 4,06%
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 44,97%
Taux d'abstention 55,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 114

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Renoult
Claude Renoult (31 élus) Saint-malo : le renouveau 		9 299 41,29%
  • Claude Renoult
  • Michèle Lombardie
  • Jean-Michel Le Pennec
  • Claire Guinemer
  • Patrick Charpy
  • Nathalie Levillain
  • Jean Coudray
  • Corinne Derat-Carriere
  • Jacques Huchet
  • Marie-Françoise Hurault-Juguet
  • Jean Bories
  • Caroline Desquesses
  • Jacques Benard
  • Véronique Fleau
  • Guillaume Loiseau
  • Michelle Redoute
  • François Lognone
  • Isabelle Gaultier
  • Yves Allaire
  • Isabelle Herve
  • Romain Lemarie
  • Evelyne Hervé-Renoult
  • Wilfried Favris
  • Claire Pinel
  • Pablo Nakhle-Cerruti
  • Sylvie Le Verger
  • Yann Delavaud
  • Alexandrine Picard
  • Marc Nouvion
  • Evelyne Blanc
  • Kevin Guihard
Stéphane Perrin
Stéphane Perrin (6 élus) Saint-malo, l'avenir ensemble 		6 890 30,59%
  • Stéphane Perrin
  • Christine Kervennic
  • Pierre Site
  • Michèle Le Tallec
  • Benjamin Grancher
  • Christine Herve
René Couanau
René Couanau (6 élus) Saint-malo gagnant ! des valeurs partagées 		6 328 28,10%
  • René Couanau
  • Catherine Jacquemin
  • Nicolas Belloir
  • Anne Le Gagne
  • Gilles Lurton
  • Marie-Christine Le Herisse
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 61,85%
Taux d'abstention 38,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 23 189

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Renoult
Claude Renoult Saint-malo : le renouveau 		6 500 30,27%
René Couanau
René Couanau Saint-malo gagnant ! des valeurs partagées 		6 186 28,81%
Stéphane Perrin
Stéphane Perrin Saint-malo, l'avenir ensemble 		5 506 25,64%
Jean-Louis Robin
Jean-Louis Robin Saint-malo bleu marine 		2 032 9,46%
Alain Guillard
Alain Guillard Osons franchement a gauche ! 		1 244 5,79%
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 22 066

Villes voisines de Saint-Malo

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