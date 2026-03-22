Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Malo sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Malo.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Malo
11:51 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Saint-Malo ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Malo, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 56,69 % des électeurs dans la ville. C'est Gilles Lurton (Divers droite) qui a terminé premier en rassemblant 47,87 % des voix. Ensuite, Carole Le Bechec (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 18,33 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. La meilleure place, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Gilles Lurton. Par ailleurs, avec 14,64 %, Thidalack Abhay (Rassemblement National) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Céline Yadav, avec la nuance Union de la gauche, a terminé avec 12,28 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Malo
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Malo a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carole Le Bechec
Liste divers gauche
Nouveau cap, cité audacieuse et participative
|
|
Gilles Lurton
Liste divers droite
Hissons Haut Saint-Malo
|
|
Thidalack Abhay
Liste du Rassemblement National
MALOUIN JE SUIS
|
|
Céline Yadav
Liste d'union à gauche
VOIES COMMUNES SAINT-MALO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles LURTON (Ballotage) Hissons Haut Saint-Malo
|10 737
|47,87%
|Carole LE BECHEC (Ballotage) Nouveau cap, cité audacieuse et participative
|4 111
|18,33%
|Thidalack ABHAY (Ballotage) MALOUIN JE SUIS
|3 284
|14,64%
|Céline YADAV (Ballotage) VOIES COMMUNES SAINT-MALO
|2 755
|12,28%
|Marc NOUVION Malouins, agissons !
|1 270
|5,66%
|Jean-Michel GROISIER Liste ouvrière pour satisfaire les besoins des habitants de St Malo ! contre l'austérité et contre l
|271
|1,21%
|Participation au scrutin
|Saint-Malo
|Taux de participation
|56,69%
|Taux d'abstention
|43,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|22 858
Source : ministère de l’Intérieur
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