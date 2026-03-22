Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Malo

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Malo a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carole Le Bechec
Carole Le Bechec Liste divers gauche
Nouveau cap, cité audacieuse et participative
  • Carole Le Bechec
  • Pascal Dréano-Delale
  • Solenn Hallou
  • Bruno Le Normand
  • Emily Duthion
  • Gérard Le Bars
  • Véronique Herreman
  • Pierre Lévrier
  • Déborah Bokor
  • Alain Rimpot
  • Pauline Lenoir
  • Matthieu Eon
  • Karine Garnier
  • Jean Audouard
  • Céline Tchatalian
  • Jean Lointier
  • Armelle Prunier
  • Michaël Corlou
  • Marie Bel
  • Antoine Simon
  • Jeanne Roncière-Ferron
  • Hervé Lebrigre
  • Anne-Lise Dubois
  • Pascal Duffy
  • Catherine Daniel
  • Anthony Testor
  • Joëlle Bazin
  • Jean-Michel Lambert
  • Léonie Mengue-Bengono
  • Franck Becue
  • Christiane Barbier
  • Désiré Geffroy
  • Estelle Chandèze
  • Phiippe Dugué
  • Anaëlle Chocteau
  • Sylvain Delaunay
  • Karine Fourcade
  • Kévin Francis
  • Anne-Charlotte Allard
  • Morgan Doublet-Garnier
  • Claire Nicolas
  • Stéphane Pean
  • Chloé Rodriguez
  • Tom Nicole
  • Sonia Bihan Le Bonté
Gilles Lurton
Gilles Lurton Liste divers droite
Hissons Haut Saint-Malo
  • Gilles Lurton
  • Florence Abadie
  • Jean-Virgile Crance
  • Céline Roche
  • Nicolas Belloir
  • Pierrette Tronel
  • Abel Kinie
  • Caroline Desquesses
  • Daniel Debauve
  • Sophie Laude
  • Maurice Bourrigaud
  • Karine Chouikha
  • Frédéric Lambert
  • Anne-Katell Le Rouille
  • Emmanuel Feige
  • Marie Burgaleta Bouvier
  • Olivier Julienne
  • Sophie Danino-Soisson
  • Pascal Flaux
  • Caroline Crance
  • Guillaume Perrin
  • Céline Dreno
  • Clément Bianco
  • Cécile Burban Kernane
  • Jean Robert
  • Sophie de Gerard
  • Florian Lemee
  • Pascale Esneu Maheu
  • Armel de Lesquen
  • Marion Bouvet
  • Arthur Busnel
  • Maylis Lepinette
  • Yann-Erwan Turcas
  • Micheline Picault Blier
  • Alexis Trochu
  • Ombline de Foucault
  • Jérome Delalande
  • Vanessa Vaillant
  • Kylian Razel-Leroy
  • Patricia Martin
  • Aurélien Nedelec
  • Catherine Gaisne
  • Johann Leux
  • Tiphaine Renard
  • Patrick Jacq
Thidalack Abhay
Thidalack Abhay Liste du Rassemblement National
MALOUIN JE SUIS
  • Thidalack Abhay
  • Jérôme Besnard
  • Elodie Bodin
  • Erwann Thomas de Closmadeuc
  • Jessica Belleville
  • Frédéric Magalhaes
  • Geneviève Gautier de Lahaut
  • Karl Monfort
  • Brigitte Hollender
  • Pascal Doaré
  • Loriann Lavis
  • Hermès Tancré
  • Charlotte-Ophélie Capitaine
  • Jean-Yves Moncelier
  • Stéphanie Lenormand
  • Philippe Fichet-Delavault
  • Gwénola Aillot
  • Wandy Hüe
  • Valérie Lavis
  • Mattesson Danin
  • Christine Renard
  • Franck Gloanec
  • Justine Bérezay
  • Guillaume Canard-Duchêne
  • Lindsay Lavis
  • Moïse Servadio
  • Séverine Bertrand
  • Ludovic Herrault
  • Séverine Ayesse
  • Kewin Levier
  • Françoise Nerzic
  • Dominique Desbordes
  • Sandra Bauvès
  • Michel Josseaume
  • Chantal Berteaux
  • Didier Poulain
  • Martine Doaré
  • Daniel Paris
  • Marie Lemarchand
  • Dominique Pompéani-Cupif
  • Jasmina Paris
  • Marc Le Cozic
  • Karine Quévert
  • Alexandre Léger
  • Françoise Ecary
Céline Yadav
Céline Yadav Liste d'union à gauche
VOIES COMMUNES SAINT-MALO
  • Céline Yadav
  • Alain Guillard
  • Camille Tap
  • Daniel Bouffort
  • Camille Lezoray
  • Thiago Maximo
  • Laura Bachelier
  • Antoine Cherel
  • Aline Rousset
  • Aurélien Schall
  • Aude Le Luel
  • Cédric Fines
  • Vanessa Taillandier
  • Antoine Blanc
  • Anne-Marie Charrier
  • Quentin Boucard
  • Anne-Claire Goyet
  • Régis Mouton
  • Véronique Kerguelen
  • Jean-François Acedo
  • Véronique Le Guen-Geffroy
  • Claude Lucas
  • Annie Boissonnet
  • Alain Jaunault
  • Morgane Guillotin
  • Pierre Flinois
  • Véronique Lacoma
  • Patrice Latron
  • Marie Chenet
  • Thomas Millet
  • Armelle Brière
  • Noël Daucé
  • Marlène Jouquand
  • Sylvain Godoc
  • Lucette Fremont
  • Christian Bailleul
  • Brigitte Naslin de Charpin Feugerolles
  • Ronan Prigent
  • Isabelle Iger
  • Raphaël Convers
  • Hélène Augé
  • Joseph Ferré
  • Dominique Grappiolo
  • Bruno Ruslier
  • Valérie Alvaro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LURTON
Gilles LURTON (Ballotage) Hissons Haut Saint-Malo 		10 737 47,87%
Carole LE BECHEC
Carole LE BECHEC (Ballotage) Nouveau cap, cité audacieuse et participative 		4 111 18,33%
Thidalack ABHAY
Thidalack ABHAY (Ballotage) MALOUIN JE SUIS 		3 284 14,64%
Céline YADAV
Céline YADAV (Ballotage) VOIES COMMUNES SAINT-MALO 		2 755 12,28%
Marc NOUVION
Marc NOUVION Malouins, agissons ! 		1 270 5,66%
Jean-Michel GROISIER
Jean-Michel GROISIER Liste ouvrière pour satisfaire les besoins des habitants de St Malo ! contre l'austérité et contre l 		271 1,21%
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 22 858

Source : ministère de l’Intérieur

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