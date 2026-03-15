Résultat municipale 2026 à Saint-Malo (35400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Malo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Malo, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Malo [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LURTON
Gilles LURTON Hissons Haut Saint-Malo 		10 737 47,87%
Carole LE BECHEC
Carole LE BECHEC Nouveau cap, cité audacieuse et participative 		4 111 18,33%
Thidalack ABHAY
Thidalack ABHAY MALOUIN JE SUIS 		3 284 14,64%
Céline YADAV
Céline YADAV VOIES COMMUNES SAINT-MALO 		2 755 12,28%
Marc NOUVION
Marc NOUVION Malouins, agissons ! 		1 270 5,66%
Jean-Michel GROISIER
Jean-Michel GROISIER Liste ouvrière pour satisfaire les besoins des habitants de St Malo ! contre l'austérité et contre l 		271 1,21%
Participation au scrutin Saint-Malo
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 22 858

Source : ministère de l’Intérieur

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