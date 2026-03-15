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19:21 - Saint-Malo : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Malo mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections municipales. Dans la ville, 11,85% des résidents sont des enfants, et 33,58% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (55,03%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 27958 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,50%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,95%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 27,09%, comme à Saint-Malo, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Saint-Malo ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Saint-Malo en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,79% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 28,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 9,40% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Malo comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,67% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 23,20% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 24,87% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 55,03 % d'abstention En ce jour de municipales 2026 à Saint-Malo, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 55,03 % lors de la précédente municipale, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'à cause de la pandémie du Covid, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 25,59 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,19 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,50 % au premier tour, contre 48,32 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Malo a-t-elle voté ? Le panorama politique de Saint-Malo a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté. Les élections européennes 2024 à Saint-Malo avaient en effet vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (21,71%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 21,67% des votes. Les législatives à Saint-Malo une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) en tête avec 46,27% au premier tour, devant Nicolas Guivarc'h (Union de la gauche) avec 24,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 75,13% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Saint-Malo : des suffrages très parlants lors des scrutins il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Malo comme un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Malo tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 37,11% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 18,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,33% pour Emmanuel Macron, contre 28,67% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Malo soutenaient en priorité Anne Le Gagne (Ensemble !) avec 29,91% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,70% des voix.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Saint-Malo À Saint-Malo, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,81 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 7 318 980 € la même année, contre quelque 15,07203 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Malo a évolué pour se fixer à 46,03 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Malo s'est établi à 1 379 euros en 2024 contre 1 103 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Saint-Malo Notre Lien" grande gagnante de la dernière élection à Saint-Malo Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Saint-Malo ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Gilles Lurton (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 7 960 bulletins (47,41%). À sa poursuite, Anne Le Gagne (Divers centre) a obtenu 2 230 bulletins valides (13,28%). Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Gilles Lurton l'a finalement emporté avec 70,70% des voix, face à Anne Le Gagne s'adjugeant 29,29% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, l'écart s'élargissant pour aboutir à une victoire sans équivoque. Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 2 716 voix supplémentaires entre les deux tours.