Résultat municipale 2026 à Saint-Mammès (77670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mammès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mammès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mammès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Leslie HALLEUR ECHAROUX
Leslie HALLEUR ECHAROUX (18 élus) NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MAMMÈS 		661 50,50%
  • Leslie HALLEUR ECHAROUX
  • David REVERCHON
  • Caroline DECROIX
  • Pierre PFISTER
  • Cindy LECOUSTRE
  • Guillaume DEPRESLES
  • Françoise CRESPIN-GEHANT
  • Franck OSLÉ
  • Jessica DAGBOVIE
  • Julien MARTIN
  • Emmanuelle CESSOU
  • Benjamin SERRE
  • Anne JANNIC
  • Damien D'AGOSTINO
  • Mélanie REVAULT
  • Jean-Benoît MARTIN
  • Elisabeth JOUANNE
  • Arnaud AUGIER DE MOUSSAC
Joël SURIER
Joël SURIER (5 élus) Unis pour Saint-Mammès 		648 49,50%
  • Joël SURIER
  • Céline CHARPENTIER
  • Roger LE BLOAS
  • Hélène BOURDON
  • Pierre-Alexis VANDENBOOMGAËRDE
Participation au scrutin Saint-Mammès
Taux de participation 54,41%
Taux d'abstention 45,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 1 351

Source : ministère de l’Intérieur

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