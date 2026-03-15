En direct

19:20 - Saint-Mammès : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Mammès, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 232 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 198 entreprises, Saint-Mammès permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 197 résidents étrangers, représentant 6,10% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 41,70% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 443,35 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Mammès, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Saint-Mammès Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Saint-Mammès en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,38% des voix lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 49,33% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 23,16% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Mammès comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,71% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 39,30% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 43,15% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Mammès peu mobilisés lors des scrutins L'adhésion au scrutin de Saint-Mammès sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces élections municipales. En 2020, la participation s'était élevée à 42,75 % lors du premier round (dans la moyenne nationale). 1 046 votants étaient allés voter alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 74,63 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,26 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,80 % au premier tour, contre 46,33 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Saint-Mammès L'orientation des électeurs de Saint-Mammès a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,71%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Mammès avaient ensuite favorisé Davy Brun (Rassemblement National) avec 39,30% au premier tour, devant Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) avec 30,09%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Louis Thieriot (Les Républicains), avec 56,85%.

14:57 - Saint-Mammès affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Mammès choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,38% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 26,18%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,67% pour Emmanuel Macron, contre 49,33% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Mammès portaient leur choix sur Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 32,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,30%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts à Saint-Mammès : un enjeu central pour 2026 À Saint-Mammès, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,50 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 57 860 €. Un montant loin des 620 250 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Mammès s'est établi à un peu moins de 48,54 % en 2024 (contre 27,54 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Saint-Mammès s'est établi à 816 euros en 2024 contre 693 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Mammès ? Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Mammès ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier tour, Joël Surier a pris les commandes en rassemblant 57,32% des voix. Derrière, Yves Brument a engrangé 29,19% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Joël Surier a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Mammès, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.