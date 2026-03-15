Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé : les infos en direct

Programme de Remy Longetti à Saint-Mandé (A LA RECONQUÊTE DE SAINT-MANDÉ)

Mieux protéger les Saint-Mandéens

La sécurité des citoyens est une priorité, avec des mesures telles que la vidéo protection et des effectifs renforcés. Des initiatives comme des drones patrouilleurs et des bornes de secours seront mises en place pour alerter sur les agressions et le harcèlement. La lutte contre les escroqueries ciblant les aînés sera également renforcée par la sensibilisation de la population.

Dynamiser notre ville

Le projet vise à favoriser le retour des familles à Saint-Mandé par le biais de crèches et d'écoles d'excellence. Un soutien sera offert aux jeunes parents, notamment par une prime à la natalité. L'urbanisme sera maîtrisé pour éviter à la fois la densification excessive et l'immobilisme.

Vous redonner le pouvoir

Une baisse des impôts locaux est prévue pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. La gestion des fonds publics sera rigoureuse et transparente, avec l'objectif de reconstruire une réserve financière adaptée. Des référendums locaux seront organisés pour impliquer la population dans les projets structurants et les concertations.

Engagement de Rémy Longetti

Rémy Longetti, candidat de Reconquête, se présente comme un Saint-Mandéen engagé depuis 20 ans, avec une expérience variée et une connaissance des défis quotidiens. Il propose une équipe solide, jeune et motivée, rassemblée autour des valeurs de l'identité, des libertés et du respect. Le message est clair : les 15 et 22 mars, voter pour Rémy Longetti c'est voter pour l'avenir de Saint-Mandé.