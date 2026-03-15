Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Mandé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Mandé.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Mandé
13:46 - La commune a-t-elle baissé la fiscalité locale à Saint-Mandé ?
Alors que les impôts locaux ont diminué à Saint-Mandé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,93 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 1,59292 million d'euros (1 592 920 € très exactement) la même année, loin des 14 814 220 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Mandé atteint désormais 32,55 % en 2024 (contre 18,80 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Mandé s'est chiffrée à environ 1 545 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 873 € quatre ans auparavant.
11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Saint-Mandé
L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Mandé est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Julien Weil (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 2 017 voix (37,72%). À sa poursuite, Lena Etner (La République en marche) a recueilli 1 156 voix (21,62%). Ce gain notable plaçait la liste en tête dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Julien Weil l'a finalement emporté avec 2 210 voix (46,15%), face à Lena Etner qui a obtenu 985 votants (20,57%) et Anne-Françoise Gabrielli réunissant 15,43% des votes. L'écart initial s'est vérifié et même accru, aboutissant à un succès retentissant et incontestable. Le candidat étiqueté Union de la droite a sans doute profité du transfert des voix des listes de droite, sécurisant 193 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 16 bureaux de vote à Saint-Mandé ?
Les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Mandé ferment leurs portes à 20 h. Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Saint-Mandé d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Saint-Mandé. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé
|Tête de listeListe
|
Anne-Françoise Gabrielli
Liste d'union à gauche
SAINT-MANDÉ RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES
|
|
Remy Longetti
Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE DE SAINT-MANDÉ
|
|
Léna Etner
Liste Renaissance
J'AIME SAINT-MANDE - AVEC LENA ETNER
|
|
Julien Weil
Liste des Républicains
TOUJOURS MIEUX VIVRE A SAINT-MANDE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Weil (26 élus) Toujours mieux vivre a saint-mande
|2 210
|46,15%
|
|Lena Etner (4 élus) Ensemble pour l'alternance a saint-mande avec lena etner
|985
|20,57%
|
|Anne-Françoise Gabrielli (3 élus) Saint-mande respire
|739
|15,43%
|
|Luc Alonso (1 élu) Ensemble reinventons saint-mande
|436
|9,10%
|
|Geneviève Touati (1 élu) La gauche unie pour saint-mande citoyenne ecologiste solidaire
|418
|8,73%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Mandé
|Taux de participation
|31,75%
|Taux d'abstention
|68,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 883
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Weil Toujours mieux vivre a saint-mande
|2 017
|37,72%
|Lena Etner Ensemble pour l'alternance a saint-mande avec lena etner
|1 156
|21,62%
|Anne-Françoise Gabrielli Saint-mande respire
|714
|13,35%
|Geneviève Touati La gauche unie pour saint-mande citoyenne ecologiste solidaire
|629
|11,76%
|Luc Alonso Ensemble reinventons saint-mande
|620
|11,59%
|Charles Taieb Vivement demain a saint-mande !
|210
|3,92%
|Participation au scrutin
|Saint-Mandé
|Taux de participation
|35,50%
|Taux d'abstention
|64,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 472
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Beaudouin (25 élus) Avec vous pour saint mande
|3 410
|41,89%
|
|Claire Palliere (4 élus) Une equipe pour saint-mandé
|1 812
|22,26%
|
|Jean Eroukhmanoff (3 élus) Saint-mandé d'abord
|1 553
|19,08%
|
|Geneviève Touati (3 élus) A gauche, une equipe loyale pour une ville solidaire
|1 364
|16,75%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Mandé
|Taux de participation
|54,19%
|Taux d'abstention
|45,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|8 326
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Beaudouin Avec vous pour saint mande
|3 313
|39,69%
|Jean Eroukhmanoff Saint-mandé d'abord
|1 795
|21,50%
|Claire Palliere Une equipe pour saint-mandé
|1 756
|21,04%
|Geneviève Touati A gauche, une equipe loyale pour une ville solidaire
|1 482
|17,75%
|Participation au scrutin
|Saint-Mandé
|Taux de participation
|55,80%
|Taux d'abstention
|44,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|8 574
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