Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé

Tête de listeListe
Anne-Françoise Gabrielli
Anne-Françoise Gabrielli Liste d'union à gauche
SAINT-MANDÉ RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES
  • Anne-Françoise Gabrielli
  • Philippe Leray
  • Charlotte Pommier
  • Vincent Baures Marquier
  • Hélène Boursin
  • Antoine Morin
  • Laurence Solovieff
  • Liam Stubbs
  • Agnès Setton
  • Philippe Laroche
  • Patricia Quirion
  • M'Bark Elkarmouni
  • Hélène Turquois
  • Julien Icard
  • Maïthé Satgé
  • Vincent Billerey
  • Jessy Badache
  • Quentin Michelon
  • Virginie Lhez
  • Eric Markoff
  • Louise Lagadec
  • Jérémi Barlas
  • Isabelle Rousseau
  • Jean-François Bocquet
  • Julia Orcel-Lucas
  • Paul Cauvé-Falco
  • Andrea Godoy Carrasco
  • Philippe Tourneux
  • Corinne Lanzarini
  • Philippe Trouillet
  • Emmanuelle Billier-Gauthier
  • Jean Vogler
  • Christelle Cassard
  • Bernard Touati
  • Claudette Cochet
Remy Longetti
Remy Longetti Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE DE SAINT-MANDÉ
  • Remy Longetti
  • Ismène Rebecca Duprat
  • Frédéric Bianchi
  • Nathalie Paula Zie Coelho
  • David Julien Taieb
  • Rolande Grandjean
  • Aaron Rainier
  • Yahel Chemouni
  • Michel Birman
  • Nataliya Babanina
  • Yoav Victor Savdie
  • Elysabeth Morin
  • Trong Nghia Philippe Nguyen
  • Alexandra Cissey
  • Franck Elie Levy
  • Angélique Rodière
  • Gabriel Simah
  • Sylvie Breton
  • Paul Tubiana
  • Gilda Cohen Krief
  • Jean Rainier
  • Eden Cohen
  • Antoine Daguet
  • Murielle Jeanne Gisèle Piette
  • Raphaël Boutet
  • Corinne Lellouche
  • Isaac Moyal
  • Dovia Bismuth
  • Pierre Guérard
  • Lydia Guignaud
  • Davidov Allouche
  • Madeleine Lucot
  • Lionel Marson
  • Gabrielle Allouche
  • Yves Bilard
  • Liliane Mège
  • Rolland Aboucaya
Léna Etner
Léna Etner Liste Renaissance
J'AIME SAINT-MANDE - AVEC LENA ETNER
  • Léna Etner
  • Pierre Loulergue
  • Béatrice Dorra
  • Stéphane Robin
  • Margot Capespine
  • Jérémy Riondet
  • Camille Panouillot
  • Michaël Ouazana
  • Sandrine Bianco
  • Gabriel Puig
  • Jessica Buchter
  • Stephane Presburger
  • Valerie Braun
  • Benoît Géraud-Escaffre
  • Richma Alibay Gandjee
  • Philippe Pereira
  • Françoise Brethomé
  • David Blanchard
  • Anne Bruneteau
  • Jacques Wrobel
  • Karin Aganian
  • Guillaume étougué
  • Amina Yessad
  • Romain Lallier
  • Cecile Borderie
  • Stephane Martins
  • Annie Rosès
  • Simon Morillo
  • Clementine Behar
  • Axel Virot
  • Ines Haure Pallesi
  • Didier Hershkovitch
  • Paulette Haggiag
  • Benjamin Almeras
  • Magali Nguyen
  • Tomer Zonens
  • Sophie Aïm
Julien Weil
Julien Weil Liste des Républicains
TOUJOURS MIEUX VIVRE A SAINT-MANDE
  • Julien Weil
  • Florence Crocheton-Boyer
  • Alain Assouline
  • Christine Sevestre
  • Jean-Philippe Darnault
  • Marianne Veron
  • Thomas Boulle
  • Isabelle Kopecky
  • Jacques Guionet
  • Caroline Queron
  • Matthieu Stencel
  • Anne-Sophie Bardin-Drouet
  • Olivier Damas
  • Emmanuelle Stioui
  • Luc Alonso
  • Mathilde Scaglia
  • Jacques Sebag
  • Jeanne Sejourne
  • Albert Danti
  • Celine Francois-Dorphin
  • Thibault Hennion
  • Aurélie Ittah-Woog
  • Christopher Bourdet
  • Raphaëlle Gavard
  • Paul Berard
  • Margareth Didier
  • William Wizel
  • Soline Fornes
  • Robin Billabert
  • Catherine Navarre
  • Olivier Waintraub
  • Dores de Sousa
  • Gérard Favier
  • Eveline Besnard
  • Patrick Beaudouin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Weil
Julien Weil (26 élus) Toujours mieux vivre a saint-mande 		2 210 46,15%
  • Julien Weil
  • Florence Crocheton-Boyer
  • Alain Assouline
  • Eveline Besnard
  • Jean-Philippe Darnault
  • Christine Sevestre
  • Marc Medina
  • Marie Tung
  • Dominique Perriot
  • Marianne Veron
  • Jacques Guionet
  • Caroline Queron
  • Thomas Boullé
  • Séverine Faure
  • Patrick Beaudouin
  • Tiffany Culang
  • Frederic Bianchi
  • Joëlle Aich
  • Olivier Damas
  • Isabelle Kopecky
  • Mathieu Stencel
  • Nathalie Cohen
  • Rydian Dieyi
  • Maryline Baranes
  • Albert Danti
  • Anne-Sophie Bardin-Drouet
Lena Etner
Lena Etner (4 élus) Ensemble pour l'alternance a saint-mande avec lena etner 		985 20,57%
  • Lena Etner
  • Pierre Loulergue
  • Béatrice Dorra
  • Stéphane Robin
Anne-Françoise Gabrielli
Anne-Françoise Gabrielli (3 élus) Saint-mande respire 		739 15,43%
  • Anne-Françoise Gabrielli
  • Roger De La Serviere
  • Marie-France Dussion
Luc Alonso
Luc Alonso (1 élu) Ensemble reinventons saint-mande 		436 9,10%
  • Luc Alonso
Geneviève Touati
Geneviève Touati (1 élu) La gauche unie pour saint-mande citoyenne ecologiste solidaire 		418 8,73%
  • Geneviève Touati
Participation au scrutin Saint-Mandé
Taux de participation 31,75%
Taux d'abstention 68,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 883

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Weil
Julien Weil Toujours mieux vivre a saint-mande 		2 017 37,72%
Lena Etner
Lena Etner Ensemble pour l'alternance a saint-mande avec lena etner 		1 156 21,62%
Anne-Françoise Gabrielli
Anne-Françoise Gabrielli Saint-mande respire 		714 13,35%
Geneviève Touati
Geneviève Touati La gauche unie pour saint-mande citoyenne ecologiste solidaire 		629 11,76%
Luc Alonso
Luc Alonso Ensemble reinventons saint-mande 		620 11,59%
Charles Taieb
Charles Taieb Vivement demain a saint-mande ! 		210 3,92%
Participation au scrutin Saint-Mandé
Taux de participation 35,50%
Taux d'abstention 64,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 472

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Beaudouin
Patrick Beaudouin (25 élus) Avec vous pour saint mande 		3 410 41,89%
  • Patrick Beaudouin
  • Florence Crocheton
  • Jean-Philippe Darnault
  • Françoise Dussud
  • Marc Medina
  • Pascale Trimbach
  • Julien Weil
  • Christine Sevestre
  • Alain Assouline
  • Anne Carrese
  • Philippe Le Tymen
  • Marie Tung
  • Olivier Damas
  • Caroline Queron
  • Philippe Izraelewicz
  • Blandine Gouel
  • Jacques Guionet
  • Marianne Veron
  • Dominique Tinel
  • Diane Martin
  • Nicolas Cohen
  • Eveline Besnard
  • Thomas Murgia
  • Séverine Faure
  • Thomas Boullé
Claire Palliere
Claire Palliere (4 élus) Une equipe pour saint-mandé 		1 812 22,26%
  • Claire Palliere
  • Guy Montagnon
  • Brigitte Osmont
  • Jean Bokobza
Jean Eroukhmanoff
Jean Eroukhmanoff (3 élus) Saint-mandé d'abord 		1 553 19,08%
  • Jean Eroukhmanoff
  • Lucile Robinet
  • Luc Alonso
Geneviève Touati
Geneviève Touati (3 élus) A gauche, une equipe loyale pour une ville solidaire 		1 364 16,75%
  • Geneviève Touati
  • Philippe Leray
  • Sandra Provini
Participation au scrutin Saint-Mandé
Taux de participation 54,19%
Taux d'abstention 45,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 8 326

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Beaudouin
Patrick Beaudouin Avec vous pour saint mande 		3 313 39,69%
Jean Eroukhmanoff
Jean Eroukhmanoff Saint-mandé d'abord 		1 795 21,50%
Claire Palliere
Claire Palliere Une equipe pour saint-mandé 		1 756 21,04%
Geneviève Touati
Geneviève Touati A gauche, une equipe loyale pour une ville solidaire 		1 482 17,75%
Participation au scrutin Saint-Mandé
Taux de participation 55,80%
Taux d'abstention 44,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 8 574

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