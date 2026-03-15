Résultat municipale 2026 à Saint-Mandé (94160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mandé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mandé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien WEIL
Julien WEIL (29 élus) TOUJOURS MIEUX VIVRE A SAINT-MANDE 		4 903 57,80%
  • Julien WEIL
  • Florence CROCHETON-BOYER
  • Alain ASSOULINE
  • Christine SEVESTRE
  • Jean-Philippe DARNAULT
  • Marianne VERON
  • Thomas BOULLE
  • Isabelle KOPECKY
  • Jacques GUIONET
  • Caroline QUERON
  • Matthieu STENCEL
  • Anne-Sophie BARDIN-DROUET
  • Olivier DAMAS
  • Emmanuelle STIOUI
  • Luc ALONSO
  • Mathilde SCAGLIA
  • Jacques SEBAG
  • Jeanne SEJOURNE
  • Albert DANTI
  • Celine FRANCOIS-DORPHIN
  • Thibault HENNION
  • Aurélie ITTAH-WOOG
  • Christopher BOURDET
  • Raphaëlle GAVARD
  • Paul BERARD
  • Margareth DIDIER
  • William WIZEL
  • Soline FORNES
  • Robin BILLABERT
Anne-Françoise GABRIELLI
Anne-Françoise GABRIELLI (4 élus) SAINT-MANDÉ RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES 		2 044 24,10%
  • Anne-Françoise GABRIELLI
  • Philippe LERAY
  • Charlotte POMMIER
  • Vincent BAURES MARQUIER
Léna ETNER
Léna ETNER (1 élu) J'AIME SAINT-MANDE - AVEC LENA ETNER 		827 9,75%
  • Léna ETNER
Remy LONGETTI
Remy LONGETTI (1 élu) A LA RECONQUÊTE DE SAINT-MANDÉ 		709 8,36%
  • Remy LONGETTI
Participation au scrutin Saint-Mandé
Taux de participation 54,69%
Taux d'abstention 45,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 8 581

Source : ministère de l’Intérieur

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