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19:21 - Saint-Mandé : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel impact aura la population de Saint-Mandé sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 16,79% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,45% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 51,76%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,97% et d'une population étrangère de 7,71% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (67,91%), témoignent d'une population instruite à Saint-Mandé, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le vote d'extrême droite peine à s'imposer à Saint-Mandé Le RN ne pesait que marginalement lors des élections locales à Saint-Mandé en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 5,67% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 16,67% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 4,76% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Mandé comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 12,30% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 15,82% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 64,50 % d'abstention Les archives d'il y a six ans montrent que 5 472 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Saint-Mandé, soit un taux de participation de 35,50 %, en deçà de la moyenne nationale, l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 77,85 % de participation dans la ville (contre une abstention à 22,15 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 61,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,33 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,56 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville apparaît à l'arrivée comme une zone civiquement engagée. Pour ces élections municipales, cette donnée à Saint-Mandé sera en définitive déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Mandé Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Mandé s'était cristallisé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,11%), talonnée par Raphaël Glucksmann (18,00%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (16,71%). Guillaume Gouffier Valente (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Mandé près d'un mois plus tard avec 47,94%. May Bouhada (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 26,42%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Guillaume Gouffier Valente culminant à 69,32% des voix dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Mandé restait à l'époque une zone acquise au bloc central, confortant son orientation.

14:57 - Saint-Mandé : des verdicts très significatifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Mandé plébiscitaient Guillaume Gouffier-Cha (Ensemble !) avec 42,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,36%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Mandé votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (40,80%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,00%. Le duel final se soldait finalement par un score de 83,33% pour Emmanuel Macron, contre 16,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Mandé s'affirme comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La commune a-t-elle baissé la fiscalité locale à Saint-Mandé ? Alors que les impôts locaux ont diminué à Saint-Mandé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,93 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 1,59292 million d'euros (1 592 920 € très exactement) la même année, loin des 14 814 220 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Mandé atteint désormais 32,55 % en 2024 (contre 18,80 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Mandé s'est chiffrée à environ 1 545 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 873 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Saint-Mandé L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Mandé est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Julien Weil (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 2 017 voix (37,72%). À sa poursuite, Lena Etner (La République en marche) a recueilli 1 156 voix (21,62%). Ce gain notable plaçait la liste en tête dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Julien Weil l'a finalement emporté avec 2 210 voix (46,15%), face à Lena Etner qui a obtenu 985 votants (20,57%) et Anne-Françoise Gabrielli réunissant 15,43% des votes. L'écart initial s'est vérifié et même accru, aboutissant à un succès retentissant et incontestable. Le candidat étiqueté Union de la droite a sans doute profité du transfert des voix des listes de droite, sécurisant 193 voix supplémentaires entre les deux tours.