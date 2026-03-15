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19:20 - Saint-Mandrier-sur-Mer : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des municipales, Saint-Mandrier-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 5 502 logements pour 6 064 habitants, la densité de la commune est de 1184 habitants/km². Avec 403 entreprises, Saint-Mandrier-sur-Mer permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (41,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 14,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,80% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 79,52 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Saint-Mandrier-sur-Mer incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Saint-Mandrier-sur-Mer Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Saint-Mandrier-sur-Mer il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 28,59% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,51% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 26,05% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 54,49% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,29% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 49,09% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 57,91% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Frédéric Boccaletti.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Mandrier-sur-Mer au crible En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Mandrier-sur-Mer, la mobilisation sera scrutée. Les archives d'il y a six ans montrent que 2 247 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 50,12 %, un score dans la norme, la pandémie du coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 76,26 %. La mobilisation atteignait de son côté 60,59 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,32 %, contre seulement 54,69 % en 2022. L'observation de cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Saint-Mandrier-sur-Mer comme une zone civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Saint-Mandrier-sur-Mer : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les législatives à Saint-Mandrier-sur-Mer organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) en pole position avec 49,09% au premier tour, devant Cécile Muschotti (Majorité présidentielle) avec 18,86%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Frédéric Boccaletti culminant à 57,91% des voix dans la localité. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les électeurs de Saint-Mandrier-sur-Mer avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,29% des bulletins. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Saint-Mandrier-sur-Mer : regard sur les scores marquants de la dernière présidentielle Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Mandrier-sur-Mer privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,59%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 24,58%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Mandrier-sur-Mer, les électeurs accordaient 53,51% pour Marine Le Pen, contre 46,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Mandrier-sur-Mer portaient leur choix sur Frédéric Boccaletti (RN) avec 26,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,49%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Mandrier-sur-Mer une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Mandrier-sur-Mer : un impact sur les municipales Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Mandrier-sur-Mer, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 682 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 203 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 38,49 % en 2024 (contre près de 18,00 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 1,17352 million d'euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 2,07964 millions d'euros (2 079 640 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,54 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Mandrier-sur-Mer : une élection pliée dès le premier round Dans la ville de Saint-Mandrier-sur-Mer, les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour marquées par le résultat des dernières élections municipales en date. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Gilles Vincent (Les Républicains) a décroché la pole position en obtenant 1 398 voix (64,04%). En deuxième position, Jean-Ronan Le Pen (Divers) a obtenu 785 voix (35,95%). Cette victoire écrasante de Gilles Vincent a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Saint-Mandrier-sur-Mer, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.