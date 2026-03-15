Résultat municipale 2026 à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mandrier-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mandrier-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mandrier-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles VINCENT
Gilles VINCENT (24 élus) UNION POUR SAINT-MANDRIER DE MAREGAU A CEPET 		1 701 62,04%
  • Gilles VINCENT
  • Annie ESPOSITO
  • Michel MARIN
  • Colette DEMIERRE
  • Romain VINCENT
  • Véronique VIENOT
  • Xavier QUENET
  • Catherine DEFAUX
  • Fabrice DEDONS
  • Laure PICHARD
  • Rémi CAILLEAUX
  • Katia ARGENTO
  • Laurent LEVESQUE
  • Séverine MATHIVET
  • Alain FONTANA
  • Sylvie BECCHINO-BEAUDOUARD
  • Jacques ESPOSITO
  • Mathilde ROCHE
  • Sébastien SAUVAT
  • Sylvie LABROUSSE- KYPRAIOS
  • Nicolas ROUSSEL
  • Géraldine BON GONELLA
  • Gérard DANGLA
  • Sophie ZUCCA
Pierre CALMET
Pierre CALMET (5 élus) LA VAGUE MANDRÉENNE 		1 041 37,96%
  • Pierre CALMET
  • Sylvie MORLAIS
  • Philippe DEZERAUD
  • Hélène FERRÉOL
  • Philippe CAMPS
Participation au scrutin Saint-Mandrier-sur-Mer
Taux de participation 65,25%
Taux d'abstention 34,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 2 824

Source : ministère de l’Intérieur

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