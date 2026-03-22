Résultat municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde (13100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marc-Jaumegarde, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MARKARIAN
Patrick MARKARIAN (11 élus) Autrement 		391 42,32%
  • Patrick MARKARIAN
  • Corinne LEGRAS
  • Daniel QUILICI
  • Sophie LAISNEY
  • Marc DE VOS
  • Alix BADO
  • Christophe BERTON
  • Sandra TRUPHEME
  • Laurent MITATY
  • Nadine SARDOU
  • Guy ARDOUIN
François GENEVEY
François GENEVEY (3 élus) NOUVEL ELAN, MÊME CAP 		357 38,64%
  • François GENEVEY
  • Marie IMBERT
  • Alain TREBUCQ
Agnès PEYRONNET
Agnès PEYRONNET (1 élu) Avancer ensemble 		176 19,05%
  • Agnès PEYRONNET
Participation au scrutin Saint-Marc-Jaumegarde
Taux de participation 82,71%
Taux d'abstention 17,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Nombre de votants 933

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Marc-Jaumegarde - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MARKARIAN
Patrick MARKARIAN (Ballotage) Autrement 		280 31,78%
François GENEVEY
François GENEVEY (Ballotage) NOUVEL ELAN, MÊME CAP 		254 28,83%
Agnès PEYRONNET
Agnès PEYRONNET (Ballotage) Avancer ensemble 		225 25,54%
Olivier LEPIZZERA
Olivier LEPIZZERA SAINT MARC AVENIR 		79 8,97%
Rémy MAKINADJIAN
Rémy MAKINADJIAN RÉUNIR LES SAINT-MARCAIS 		43 4,88%
Participation au scrutin Saint-Marc-Jaumegarde
Taux de participation 79,36%
Taux d'abstention 20,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 896

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