Résultat municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde (13100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marc-Jaumegarde, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick MARKARIAN (11 élus) Autrement
|391
|42,32%
|
|François GENEVEY (3 élus) NOUVEL ELAN, MÊME CAP
|357
|38,64%
|
|Agnès PEYRONNET (1 élu) Avancer ensemble
|176
|19,05%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Marc-Jaumegarde
|Taux de participation
|82,71%
|Taux d'abstention
|17,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,21%
|Nombre de votants
|933
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Marc-Jaumegarde - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick MARKARIAN (Ballotage) Autrement
|280
|31,78%
|François GENEVEY (Ballotage) NOUVEL ELAN, MÊME CAP
|254
|28,83%
|Agnès PEYRONNET (Ballotage) Avancer ensemble
|225
|25,54%
|Olivier LEPIZZERA SAINT MARC AVENIR
|79
|8,97%
|Rémy MAKINADJIAN RÉUNIR LES SAINT-MARCAIS
|43
|4,88%
|Participation au scrutin
|Saint-Marc-Jaumegarde
|Taux de participation
|79,36%
|Taux d'abstention
|20,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,22%
|Nombre de votants
|896
Election municipale 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Marc-Jaumegarde sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Marc-Jaumegarde.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde
18:36 - En marge de la dissolution, comment Saint-Marc-Jaumegarde a-t-elle voté ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Saint-Marc-Jaumegarde avaient en effet placé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 21,94% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Marc-Jaumegarde avaient ensuite propulsé aux avants-postes Anne-Laurence Petel (Majorité présidentielle) avec 44,38% au premier tour, devant Gérault Verny (Union de l'extrême droite) avec 27,81%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Laurence Petel culminant à 42,70% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Élections municipales 2020 à Saint-Marc-Jaumegarde : une élection pliée dès le premier round
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Marc-Jaumegarde ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Régis Martin a pris la première place en totalisant 65,31% des voix. Dans la position du principal opposant, Patrick Markarian a obtenu 283 bulletins valides (34,68%). Cette victoire écrasante de Régis Martin a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde, ce décor pose les bases. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Saint-Marc-Jaumegarde donne lieu à une triangulaire pleine d'incertitude
Comme le montrent les candidatures au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Agnès Peyronnet sous l'étiquette DIV, Patrick Markarian (DIV) et la liste menée par François Genevey (DIV) sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les bureaux de vote. Le bureau de vote de la ville de Saint-Marc-Jaumegarde fermera à 18 heures.
11:59 - Que disaient les résultats de la municipale à Saint-Marc-Jaumegarde dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Saint-Marc-Jaumegarde, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 20,64 %. Pour ce premier tour, c'est Patrick Markarian qui a pris la tête en récoltant 31,78 % des votes. À sa suite, François Genevey a obtenu la seconde place avec 28,83 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. En ravissant la première place, Patrick Markarian a gagné une position décisive par rapport à 2020, mais il a concédé cependant 2 points. Pour compléter ce tableau, avec 25,54 %, Agnès Peyronnet a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Olivier Lepizzera a obtenu 8,97 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
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