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19:16 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Marc-Jaumegarde Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Marc-Jaumegarde comme dans toute la France. Avec ses 49,40% de cadres pour 1 270 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 200 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 697 foyers fiscaux. Dans le village, 15,51% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 33,01% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 29,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 64,34 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Marc-Jaumegarde, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les votants de Saint-Marc-Jaumegarde Le RN n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Saint-Marc-Jaumegarde en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 10,90% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 24,69% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 8,16% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Marc-Jaumegarde comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 19,55% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 27,81% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 34,69% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Marc-Jaumegarde aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Marc-Jaumegarde, le premier tour des municipales avait vu 80,71 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation très élevée. 837 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 894 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 84,74 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 63,56 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 78,31 % au premier tour, contre 57,10 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une ville assez participative face aux moyennes nationales. Au soir de cette municipale 2026, le niveau de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Marc-Jaumegarde.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Marc-Jaumegarde Anne-Laurence Petel (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des législatives à Saint-Marc-Jaumegarde après la dissolution de 2024 avec 44,38%. Gérault Verny (Union de l'extrême droite) suivait à la deuxième place avec 27,81%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne-Laurence Petel culminant à 42,70% des voix sur place. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Saint-Marc-Jaumegarde s'était cette fois forgé autour de Valérie Hayer (21,94%), challengée par Jordan Bardella (19,55%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (15,97%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Saint-Marc-Jaumegarde ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Marc-Jaumegarde une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Marc-Jaumegarde privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,50%), devant Éric Zemmour avec 14,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,31% pour Emmanuel Macron, contre 24,69% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Saint-Marc-Jaumegarde soutenaient en priorité Anne-Laurence Petel (Ensemble !) avec 45,07% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anne-Laurence Petel virant de nouveau en tête avec 78,76% des voix.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Saint-Marc-Jaumegarde À Saint-Marc-Jaumegarde, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 689 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 145 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 34,05 % en 2024 (contre environ 19,00 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 34 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 189 410 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 6,00 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Saint-Marc-Jaumegarde À Saint-Marc-Jaumegarde, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Régis Martin a surclassé ses concurrents en recueillant 533 voix (65,31%). Sur la seconde marche, Patrick Markarian a rassemblé 34,68% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Régis Martin a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Marc-Jaumegarde, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.