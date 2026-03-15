Résultat municipale 2026 à Saint-Marcel-lès-Annonay (07100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Marcel-lès-Annonay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcel-lès-Annonay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcel-lès-Annonay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul VALENCONY
Jean-Paul VALENCONY (13 élus) Destination Saint-Marcel 		475 63,67%
  • Jean-Paul VALENCONY
  • Emmanuelle DEYGAS
  • Julien GAY
  • Sandrine DALVERNY
  • Jacques COMBES
  • Mélanie LAMOTTE
  • Jean-François CHARREYRON
  • Christine LACOSTE
  • Thomas SCHENK
  • Floriane MOREL
  • Kérian DALVERNY
  • Tiffanie MEALLIER
  • Gatien BOUILLOT
Laurence DUMAS
Laurence DUMAS (2 élus) Saint-Marcel naturellement 		271 36,33%
  • Laurence DUMAS
  • Thibaut HESPEL
Participation au scrutin Saint-Marcel-lès-Annonay
Taux de participation 71,28%
Taux d'abstention 28,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 767

Source : ministère de l’Intérieur

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