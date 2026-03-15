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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Marcel-lès-Annonay Comment la population de Saint-Marcel-lès-Annonay peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 18,29% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,87% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,90%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 830 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,17%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,65%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Marcel-lès-Annonay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,39% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quels résultats du RN à Saint-Marcel-lès-Annonay avant les municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Saint-Marcel-lès-Annonay en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 38,36% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 57,32% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 27,94% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Marcel-lès-Annonay comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,37% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,88% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. C'est lui qui s'imposera avec 65,10% le dimanche suivant, et un siège remporté par Vincent Trebuchet.

16:58 - À Saint-Marcel-lès-Annonay, 61,73 % de participation aux dernières municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 38,27 % à Saint-Marcel-lès-Annonay pour le premier tour des municipales de 2020, une abstention exceptionnellement basse alors que progressait le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 12,80 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 35,82 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 21,85 %, contre 45,36 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche donc plutôt comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale, cette contingence à Saint-Marcel-lès-Annonay sera en tout cas capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment Saint-Marcel-lès-Annonay a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Marcel-lès-Annonay portaient leur choix sur Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avec 50,88% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Trebuchet culminant à 65,10% des voix dans la localité. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Saint-Marcel-lès-Annonay s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (52,37%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,30%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,23%). Le panorama politique de Saint-Marcel-lès-Annonay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Saint-Marcel-lès-Annonay : des verdicts particulièrement parlants lors des scrutins il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Marcel-lès-Annonay s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Marcel-lès-Annonay votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,36%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 23,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,32% pour Marine Le Pen, contre 42,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Marcel-lès-Annonay plébiscitaient Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 29,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,38%.

12:58 - À Saint-Marcel-lès-Annonay, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote À Saint-Marcel-lès-Annonay, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 10,98 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 9 800 euros. Un produit qui est loin des quelque 200 000 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Marcel-lès-Annonay est passé à 33,63 % en 2024 (contre 14,54 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison pertinent. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Marcel-lès-Annonay s'est chiffrée à 788 € en 2024 (contre 585 € en 2020).

11:59 - Le match de l'élection municipale à Saint-Marcel-lès-Annonay n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par le résultat des dernières élections municipales à Saint-Marcel-lès-Annonay. À l'occasion du premier vote à l'époque, Laurence Dumas a viré en tête en récoltant 377 suffrages (63,89%). Derrière, Patrice Girard a capté 36,10% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Marcel-lès-Annonay, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.