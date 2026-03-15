Résultat municipale 2026 à Saint-Marcel (01390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Marcel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky NOUET
Jacky NOUET (12 élus) MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE VILLAGE 		334 57,99%
  • Jacky NOUET
  • Helene MONCHEAUX
  • Rene COUTURIER
  • Jennifer SIMON
  • Ludovic LAFARGE
  • Marilyn AIMAIN
  • Bruno SAVOLDELLI
  • Helene POMPIERE
  • Tony RUIZ
  • Laurence JARRY
  • Anthony KOENIG
  • Celine CHOL
Dominique PETRONE
Dominique PETRONE (3 élus) SAINT MARCEL CAP 2032 		242 42,01%
  • Dominique PETRONE
  • Anne-Hélène MATHIEU
  • Eric Noël MERLINO
Participation au scrutin Saint-Marcel
Taux de participation 59,35%
Taux d'abstention 40,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 584

Source : ministère de l’Intérieur

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