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19:16 - Dynamique électorale à Saint-Marcel : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Saint-Marcel comme partout ailleurs. Avec une population de 1 300 habitants répartis dans 557 logements, ce village présente une densité de 112 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 68 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 687 foyers fiscaux. Dans le village, 20,23% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 3,92% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 40,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 114,51 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Marcel, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Saint-Marcel Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Saint-Marcel en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,98% des votes lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,31% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 55,38% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 40,24% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,14% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,23% lors du vote final, synonyme de victoire pour Jérôme Buisson.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Marcel Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Saint-Marcel, la mobilisation jouera un rôle clé sur les résultats. En 2020, la participation avait culminé à 54,81 % lors du premier round, une mobilisation plutôt forte, représentant 507 votants alors que le Covid-19 perturbait la population. Les municipales sont en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs votent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 765 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,02 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 46,26 % au premier tour en 2022 à 71,18 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 52,69 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Marcel ? Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saint-Marcel avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,24%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,57% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Marcel plébiscitaient ensuite Jérôme Buisson (Rassemblement National) avec 45,14% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérôme Buisson culminant à 50,23% des suffrages exprimés dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle en conséquence que Saint-Marcel s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, affermissant encore un peu plus son positionnement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Saint-Marcel s'était massivement dirigée vers la droite radicale Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Marcel portaient leur choix sur Jérôme Buisson (RN) avec 24,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,38% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Marcel choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,98% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,76% pour Emmanuel Macron, contre 49,24% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Marcel un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Saint-Marcel Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Marcel, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 562 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 531 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 35,00 % en 2024 (contre près de 15,64 % en 2020). La moyenne au niveau national, approchant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence éclairant. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 12 260 € en 2024. Un total bien loin des 192 410 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 16,93 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Le match de l'élection municipale à Saint-Marcel n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore façonnées par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-Marcel. Au soir du premier scrutin à l'époque, Dominique Petrone a décroché la tête du classement avec 293 suffrages (58,71%). À sa poursuite, Thierry Dussauge a recueilli 206 bulletins valides (41,28%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Marcel, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.