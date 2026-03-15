Résultat municipale 2026 à Saint-Marcel (27950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Marcel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pieternella COLOMBE
Pieternella COLOMBE (22 élus) Bien vivre à Saint Marcel 		1 108 57,23%
  • Pieternella COLOMBE
  • Eliot ALLOUCHE
  • Florence FIGUEREDO
  • Jean-Loup HERMIL
  • Marie-Francoise BONNANS
  • Franck DUVAL
  • Christelle COUDREAU
  • Emmanuel DJIAN
  • Béatrice MOREAU
  • Bruno AYRAULT
  • Christine LE DIGABEL
  • Benjamin LEGEARD
  • Murielle DELISLE
  • Vincent LAPERT
  • Melisa GUIBON
  • Cedric GUIBET
  • Martine MOREL
  • Patrick GIRARDIN
  • Marine VINCENT
  • Adrien COUET
  • Rachida DZOGANG
  • Eric GACHET
Rémi FERREIRA
Rémi FERREIRA (5 élus) L'ESSENTIEL C'EST SAINT MARCEL 		828 42,77%
  • Rémi FERREIRA
  • Emilie LAHILLONNE
  • Youssef GHZALALE
  • Nadine ROUSSEL
  • Pascal DECRAENE
Participation au scrutin Saint-Marcel
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 1 998

Source : ministère de l’Intérieur

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