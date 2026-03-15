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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Marcel Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Marcel montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des municipales. Dans la commune, 17,28% des résidents sont des enfants, et 10,10% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (82,02%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2309 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,23% et d'une population étrangère de 10,73% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Marcel mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,59% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Marcel pour la municipale 2026 Le Rassemblement national ne comptait pas dans le groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Marcel en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 24,88% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,98% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 22,53% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 41,37% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,38% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 35,79% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 40,66% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Marcel L'abstention des électeurs à Saint-Marcel sera un 'game changer' pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 50,53 % lors des précédentes municipales (dans la moyenne nationale) alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 25,65 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 43,81 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,01 % au premier tour, contre 48,24 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Saint-Marcel en 2024 ? Lors du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Marcel avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,38% des bulletins. Timothée Houssin (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Saint-Marcel près d'un mois plus tard avec 35,79%. Frédéric Duché (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 30,82%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Frédéric Duché (Ensemble !), avec 59,34%. La situation politique de Saint-Marcel a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Marcel ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Marcel soutenaient en priorité François Ouzilleau (Ensemble !) avec 36,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Ouzilleau virant de nouveau en tête avec 58,63% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Marcel choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,10% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,02% pour Emmanuel Macron, contre 40,98% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Marcel s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Saint-Marcel : les impôts s'invitent dans la campagne Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Marcel, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 8,80 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 29 500 € la même année. Une somme loin des 468 420 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Marcel a évolué pour se fixer à 46,46 % en 2024 (contre 22,00 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Marcel s'est chiffrée à 1 327 € en 2024 contre 859 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Marcel Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Marcel se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Hervé Podraza (Divers) a terminé en tête en rassemblant 54,14% des voix. Deuxième, Rémi Ferreira (Divers) a capté 583 voix (35,50%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Marcel, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.